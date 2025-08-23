You are Here
অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলির নাম হেলেন মোস হেড বিদেশী নাট্য বিতরণ
News

অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলির নাম হেলেন মোস হেড বিদেশী নাট্য বিতরণ

এক্সক্লুসিভ: খুব দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলি প্যারামাউন্টের হেলেন শ্যাওলে আন্তর্জাতিক নাট্য বিতরণের নতুন প্রধানকে খুঁজে পেয়েছে। মোস, যিনি আন্তর্জাতিক বিতরণের প্যারামাউন্টের এসভিপি ছিলেন, তিনি অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলি নতুন বিদেশী থিয়েটারের বিতরণ বাহিনী চালু করবেন, যা আমরা আপনাকে প্রথম ফেব্রুয়ারিতে ফিরে বলেছিলাম। মোস গত 17 বছর ধরে প্যারামাউন্টে রয়েছে।

অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস ফিল্ম, স্ট্রিমিং এবং থিয়েটারের প্রধান, কর্টনে ভ্যালেন্টি, সবেমাত্র একটি অভ্যন্তরীণ মেমো দিয়ে কর্মীদের অবহিত করেছেন। মোস ভ্যালেন্টিকে রিপোর্ট করবে, তবে বিপণনের গ্লোবাল হেড সু ক্রোলের সাথেও কাজ করবে; কেভিন উইলসন, ঘরোয়া নাট্য বিতরণের প্রধান; চার্লি কোলম্যান, আন্তর্জাতিক নাট্য বিপণনের প্রধান; ফিল্ম মার্কেটিংয়ের প্রধান স্টিফেন ব্রুনো এবং চলচ্চিত্র প্রচারের সহ-প্রধান, অ্যাড্রিন বোলস এবং ক্রিস্টিন বাতিস্তা।

মোস সমস্ত বড় প্যারামাউন্ট হিট অফশোর, অর্থাৎ টম ক্রুজ এবং স্টুডিওর সর্বাধিক উপার্জনকারী সিনেমা প্রকাশের কাজ করেছে শীর্ষ বন্দুক ম্যাভেরিক ($ 1.49 বিলিয়ন), পাশাপাশি সোনিক দ্য হেজহোগ, মিশন: অসম্ভব, স্টার ট্রেক এবং ট্রান্সফর্মার এবং একটি শান্ত জায়গা এর প্রাণবন্ত রিবুট ছাড়াও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি চিৎকার পাশাপাশি নতুন হাসি হরর মুভি এবং গ্ল্যাডিয়েটার 2। মোস বেশ কয়েকটি ড্রিম ওয়ার্কস অ্যানিমেশন শিরোনামগুলিতেও কাজ করেছেন যখন সেগুলি প্যারামাউন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, সহ যদি ফু পান্ডা, চিরকালের পরে শ্রেকএবং কিভাবে আপনার ড্রাগন প্রশিক্ষণ পাশাপাশি অস্কার বিজয়ী বড় শর্ট।

যুক্তরাজ্যের এক স্থানীয়, মোস লন্ডনে ফিল্ম প্ল্যানিংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্যারামাউন্ট পিকচারসে ২০০৮ সালে তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। ২০১২ সালে, তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে আন্তর্জাতিক প্রধান কার্যালয়ের সফল রূপান্তরটিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০১৪ সালে তাকে এসভিপি নামকরণ করা হয়েছিল। প্যারামাউন্টে তার বর্তমান কার্যনির্বাহী ভূমিকায় মোস বিশ্বব্যাপী 65 টিরও বেশি বাজারে সমস্ত প্যারামাউন্ট শিরোনামগুলির নাট্য রিলিজ, পরিকল্পনা এবং সম্পাদন পরিচালনা করে। তিনি বক্স অফিসের প্রতিবেদন, কৌশলগত ডেটিং, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্লেষণ, আর্থিক পর্যালোচনা এবং সংহত রিলিজ পরিকল্পনার তদারকি করেন। প্যারামাউন্ট ছবিতে যোগদানের আগে মোস আন্তঃমহাদেশীয় হোটেল গ্রুপ এবং ওরিফ্লেম ইন্টারন্যাশনালে ভূমিকা ছাড়াও এক্সপিডিয়া ডটকমের জন্য ইউরোপীয় ফিনান্স এবং পরিকল্পনা পরিচালনা করেছিলেন।

এই বছরের শেষের দিকে ওয়ার্নার ব্রোসের সাথে অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলির বর্তমান বিদেশী নাট্য আউটপুট চুক্তি শেষ হয়। এরই মধ্যে, যখন সেই অফশোর অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে, অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলি লুকা গুয়াদাগনিনোর মতো আসন্ন প্রকাশগুলি পরিচালনা করার জন্য সোনির সাথে বহু বছরের বিতরণ চুক্তি করেছে শিকারের পরেতৈমুর মুটমম্বেটভ এর করুণা, বার্ট লেটনের অপরাধ 101এবং ফিল লর্ড এবং ক্রিস্টোফার মিলার প্রকল্প শিলাবৃষ্টি

এই প্রকাশের পরে, পরিকল্পনাটি হ’ল অ্যামাজন এমজিএম বিদেশী অঞ্চলগুলিতে সরাসরি তার স্লেট বিতরণ করার যেখানে এটি মালিকানাধীন এবং পরিচালিত অফিস চালু করে, সনি অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজারে স্টুডিওকে সমর্থন করে।

প্রিয় অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস টিম,

আমি হেলেন মোসকে আন্তর্জাতিক নাট্য বিতরণের নতুন প্রধান হিসাবে স্বাগত জানাতে শিহরিত। হেলেন আন্তর্জাতিক বিতরণে 15 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে এবং আমরা তার দক্ষতা স্বাগত জানাতে আগ্রহী। ২০২26 সালের ১৫ টি চলচ্চিত্র নির্ধারিত এবং আগামী বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে, আমরা একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি যেখানে আমরা বিশ্বব্যাপী ভিত্তিতে আমাদের নাট্য কৌশলটি নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন করব। এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলি উপলব্ধি করতে হেলেনের নেতৃত্ব সহায়ক হবে।

তার ভূমিকায়, হেলেন আমাকে রিপোর্ট করবেন এবং ঘরোয়া নাট্য বিতরণের প্রধান কেভিন উইলসনের সাথে গ্লোবাল হেড অফ মার্কেটিং হেড স্যু ক্রোলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন এবং ফিল্ম মার্কেটিভের প্রধান স্টিফেন ব্রুনো, এবং ফিল্ম পাবলিকটিজির সহ-প্রধান, অ্যাড্রিয়েন বোলেস এবং ক্রাইটিন বাটিস্টার ইন্টিগ্রেডের সাথে আন্তর্জাতিক নাট্য বিপণনের প্রধান চার্লি কোলম্যানের সাথে কাজ করবেন।

হেলেন সম্প্রতি প্যারামাউন্ট পিকচারসে ছিলেন, যেখানে তিনি আন্তর্জাতিক নাট্য বিতরণের সিনিয়র ভিপি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই ভূমিকায়, তিনি সমস্ত নাট্য রিলিজের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনের তদারকি করেছিলেন, ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির ক্রমবর্ধমান জন্য একটি দুর্দান্ত খ্যাতি অর্জন এবং বক্স অফিসের সাফল্য অর্জনের জন্য একটি দুর্দান্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি জড়িত কিছু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত মিশন অসম্ভব: ফলআউট, শীর্ষ বন্দুক: ম্যাভেরিকএবং একটি শান্ত জায়গা, অন্যদের মধ্যে।

হেলেন আমাদের দলে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার প্রচুর পরিমাণে এনেছে। উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করার জন্য এবং তীব্র কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি রাখার জন্য পরিচিত, হেলেন নিয়মিতভাবে প্রথম শ্রেণির দলগুলিকে অনুপ্রাণিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এক্সপিডিয়া এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল গ্রুপের ভূমিকা সহ তার বিচিত্র ব্যবসায়ের পটভূমি একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে যা নিঃসন্দেহে আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে উপকৃত করবে। শিল্প জ্ঞান, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং আর্থিক বোঝার এই সংমিশ্রণটি হেলেনকে আমাদের দলে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন করে তোলে।

অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস পরিবারকে হেলেনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে দয়া করে আমার সাথে যোগ দিন।

সেরা, সৌজন্যে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।