You are Here
অ্যামাজন ট্রাম্পের সরকারকে এক বিলিয়ন ডলারের ছাড় দেয়
News

অ্যামাজন ট্রাম্পের সরকারকে এক বিলিয়ন ডলারের ছাড় দেয়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কগুলি অন্যান্য জাতির সাথে বাণিজ্য ধীর করে দিচ্ছে, তবে বিগ টেক এবং ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে অনুগ্রহ-বাণিজ্য শক্তিশালী হচ্ছে। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদন অনুসারেঅ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস ফেডারেল সরকারকে তার ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবাগুলিতে গ্রহণ, আধুনিকীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সহ একটি 1 বিলিয়ন ডলার ছাড় দিচ্ছে।

আপনি যদি এটি পেতে পারেন তবে বেশ মিষ্টি চুক্তির মতো শোনাচ্ছে এবং ট্রাম্প প্রশাসন কেবল এটি পেতে চলেছে। গত মাসে মার্কিন জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঘোষণা ওরাকলের সাথে অনুরূপ চুক্তি, অন্য ক্লাউড কম্পিউটিং সরবরাহকারী, যার মধ্যে সংস্থার প্রোগ্রাম এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে একটি “75% ছাড়” অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ঠিক গতকাল, ওপেনাই বলেছিল যে এটি তার চ্যাটজিপ্ট এন্টারপ্রাইজ পণ্য সরবরাহ করবে মার্কিন ফেডারেল এজেন্সিগুলি মাত্র 1 ডলার– স্বাচ্ছন্দ্যে সস্তা পরিষেবা ব্যয় রিপোর্ট বেশিরভাগ সংস্থার জন্য, যাকে সর্বনিম্ন 12-মাসের চুক্তিতে সর্বনিম্ন 150 জন ব্যবহারকারী সহ প্রতি মাসে ব্যবহারকারীর জন্য $ 60 এর উপরে দিতে হয়।

সুতরাং এই সংস্থাগুলিকে একটি ভগ্নাংশ হারে তাদের পণ্য এবং পরিষেবাদি সরবরাহ করতে অনুপ্রাণিত করছে কী? সর্বোপরি, সরকারী চুক্তিগুলি এই সংস্থাগুলির জন্য এত লাভজনক বলে মনে করা হচ্ছে কারণ সরকার অতিরিক্ত পরিশোধ করতে পছন্দ করে

ঠিক আছে, সোজাসাপ্টা উত্তর আছে: শক্তি পর্যন্ত চুষছে। অ্যামাজন এখন কয়েক মাস ধরে এটি থেকে সমস্ত কিছু করছে একটি ডকুমেন্টারি জন্য 40 মিলিয়ন ডলার শেলিং মেলানিয়া ট্রাম্প সম্পর্কে (একটি অতিরিক্ত পরিশোধের বিষয়ে কথা বলুন) লাইসেন্সের অধিকার পাওয়ার জন্য তার পথ থেকে দূরে যেতে শিক্ষানবিশ এর প্রধান ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে। এটি বেজোস এবং তার ছেলেরা এতদূর অর্জন করতে পারেনি (ট্রাম্প অ্যামাজনের পেয়েছেন পণ্যের দামগুলিতে শুল্ক ব্যয় প্রদর্শনের পরিকল্পনা জেফের ফোনটি উড়িয়ে দিয়ে), তবে তারা আরও জানে যে ট্রাম্পের খারাপ দিক থেকে থাকার জন্য আরও বেশি ব্যয় হয়। সংস্থা দাবি করা হয়েছে যে পেন্টাগন চুক্তিতে 10 বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালীন রাষ্ট্রপতি কেবল হতাশার কারণেই।

এবং তারপরে কিছুটা কম সোজা সম্ভাবনা রয়েছে: ডেটা চুষে। “আপনি যদি পণ্যটির জন্য অর্থ প্রদান না করে থাকেন তবে আপনি পণ্য,” এই পর্যায়ে এটি ক্লিচ é তবে এখানে সত্যবাদকের সাথে কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে। এই সংস্থাগুলি ক্ষুধার্ত ডেটা, বিশেষত তারা এমন উত্স অনুসন্ধান করে যা তারা তাদের এআই মডেলগুলিতে খাওয়াতে পারে। সরকারের কাছে একটি বিষ্ঠা টন ডেটা রয়েছে – এবং তারা মরিয়া যে ধরণের ডেটা চায়কারণ এটি যাচাই করা হয়েছে, অনন্য এবং বহু বছর ধরে মানুষের আচরণ সম্পর্কে বিশদ অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।

আমরা জানি যে ডেটা স্পষ্টভাবে গ্রেপ্তার জন্য। একজনকে কেবল সরকারী দক্ষতা অধিদফতরে এলন মাস্কের দলের কাজ দেখার দরকার, যা প্রায় পুরোপুরি এ হিসাবে কাজ করেছে বলে মনে হয়েছিল ডেটা নিষ্কাশন পরিষেবাযে চিনতে। সুতরাং সম্ভবত এই সংস্থাগুলি একটি সাধারণ চুক্তির চেয়ে আরও মূল্যবান কিছুতে তাদের হাত পাওয়ার উপায় খুঁজে পেয়েছে। হতে পারে তারা সরকার যে তথ্যের ওয়েলস্প্রিংয়ে বসে আছে তা ট্যাপ করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছে এবং এটির সমস্ত ব্যয়ই তাদের বইগুলিতে একটি গোলাকার ত্রুটি। শুধু একটি তত্ত্ব।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।