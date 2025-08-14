অ্যামাজন তার একই দিনের মুদি বিতরণ পরিষেবাতে আরও 1,300 টি শহর যুক্ত করছে – আপনার এখানে পরীক্ষা করুন

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- অ্যামাজন শীঘ্রই 2,300 টিরও বেশি শহরে নতুন মুদি সরবরাহ সরবরাহ করবে।
- বর্তমান প্রোগ্রামটি প্রায় এক হাজার অঞ্চলে উপলব্ধ।
- 25 ডলারেরও বেশি অর্ডারগুলির জন্য কোনও বিতরণ চার্জ নেই।
অ্যামাজন তার তাজা মুদি বিতরণ ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসারণের পরিকল্পনা করছে এবং এটি শীঘ্রই আসছে।
এই মুহুর্তে, এক হাজারেরও বেশি শহরের গ্রাহকরা একই দিনের তাজা মুদি সরবরাহের সুবিধা নিতে পারেন। এই বছরের শেষের দিকে, অ্যামাজন 2,300 টিরও বেশি শহরে পরিষেবাটি সরবরাহ করার পরিকল্পনা করেছে। 2026 এর জন্য অতিরিক্ত অবস্থানগুলি পরিকল্পনা করা হয়েছে।
এই পদক্ষেপটি আসে যখন অ্যামাজন অন্যান্য পরিষেবাদি থেকে শক্তিশালী প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয় ওয়ালমার্ট+ এবং ইনস্ট্যাকার্ট।
এছাড়াও: অ্যামাজন হিউম্যানয়েড ডেলিভারি রোবট আসছে
মধ্যে সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি পোস্টঅ্যামাজন ব্যাখ্যা করেছে যে উত্পাদন, দুগ্ধ, মাংস, সামুদ্রিক খাবার, বেকড পণ্য এবং হিমায়িত খাবার সহ তাজা মুদি আইটেমগুলি একই দিনে প্রাইম সদস্যদের জন্য সরবরাহ করা যেতে পারে (যারা প্রতি মাসে 14.99 ডলার বা প্রতি বছর 139 ডলার দেয়)। যতক্ষণ কোনও অর্ডার 25 ডলারের বেশি থাকে ততক্ষণ কোনও বিতরণ চার্জ নেই। যদি আপনার অর্ডার 25 ডলারের নিচে থাকে তবে আপনি এখনও এটি একই দিনে $ 2.99 এর জন্য বিতরণ করতে পারেন। অ-প্রাইম সদস্যদের জন্য, অর্ডার আকার নির্বিশেষে বিতরণ $ 12.99।
অ্যামাজন বলেছে যে কোনও তাপমাত্রা-সংবেদনশীল পণ্যগুলি অন্তরক ব্যাগগুলিতে পৌঁছে যাবে, একই ধরণের অ্যামাজন ফ্রেশ এবং পুরো খাবারের বাজারের সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সংস্থাটি ইতিমধ্যে অ্যামাজন ফ্রেশ, হোল ফুডস মার্কেট এবং বেশ কয়েকটি স্থানীয় মুদি এবং বিশেষ খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে মুদি বিতরণ সরবরাহ করে। যদিও এই বিতরণগুলির বেশিরভাগের পৃথক চেকআউট প্রক্রিয়া রয়েছে এবং $ 9.99 ফি নিয়ে আসে। এই পরিষেবাটি অ্যামাজনের একই দিনের রসদগুলির মাধ্যমে অর্ডারগুলি পরিচালনা করবে, যা ইতিমধ্যে রয়েছে।
আপনি চেক করতে পারেন অ্যামাজনের একই দিনের স্টোর আপনার অঞ্চলে প্রসবের জন্য কী উপলব্ধ তা দেখতে।
এছাড়াও: অ্যামাজন আপনাকে কেবল কয়েকটি ক্লিকের মধ্যে এখন ব্যবহৃত গাড়ি কিনতে দেয় – কীভাবে তা এখানে
মুদি খেলায় অ্যামাজনের ধাক্কা খুচরা জায়ান্ট এর দিগন্তকে আরও প্রশস্ত করার সর্বশেষতম উদাহরণ। এটি গত সপ্তাহে ব্যবহৃত গাড়ি সরবরাহ শুরু করে এবং এটি ইতিমধ্যে প্রেসক্রিপশন, টেলিহেলথ ভিজিট এবং আরও অনেক কিছু সরবরাহ করে। মুদি সরবরাহের জায়গাতে অ্যামাজনের প্রতিযোগিতা থাকলেও এর বিদ্যমান নেটওয়ার্ক এবং বিশাল গ্রাহক বেস অবশ্যই এটিকে অন্যের বিরুদ্ধে একটি পা বাড়িয়ে দেয়।