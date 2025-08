অ্যামাজন তার পডকাস্ট ব্যবসায়ের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার সাথে সাথে ওয়ান্ডার স্টাফকে ছেড়ে দিচ্ছে

শিল্পের বড় পরিবর্তনগুলির মধ্যে এটি তার পডকাস্ট ব্যবসায়কে ওভারহাল করায় অ্যামাজন 100 টিরও বেশি কর্মচারীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

ব্লুমবার্গ সোমবার প্রথম রিপোর্ট করেছেন যে অ্যামাজন প্রায় ১১০ জন কর্মী ছিটিয়ে এর বিস্ময় পডকাস্ট স্টুডিও থেকে এবং কিছু শো শ্রুতিমধুর কাছে স্থানান্তরিত করা, এর অন্যান্য অডিও-কেন্দ্রিক সহায়ক সংস্থা। শেক-আপের অংশ হিসাবে, ওয়ান্ডারির সিইও জেন সার্জেন্ট এই সংস্থাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

পুনর্গঠনটি আসে যখন পডকাস্ট শিল্পটি তার নিজস্ব “ভিডিও কিল্ড দ্য রেডিও স্টার” মুহুর্তের মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে স্রষ্টার নেতৃত্বাধীন, ভিডিও-ভিত্তিক শো জনপ্রিয়তায় বেড়েছে এবং এইভাবে আরও নগদীকরণযোগ্য।

ই-কমার্স জায়ান্ট গিজমোডোকে পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রেরণ করেছে:

পডকাস্ট ল্যান্ডস্কেপটি গত কয়েক বছরে বিশেষত ভিডিও-ফরোয়ার্ড, স্রষ্টা-নেতৃত্বাধীন সামগ্রীর উত্থানের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি সেই বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে এবং ওয়ান্ডার কীভাবে অ্যামাজনে আরও সংহত করে তা প্রবাহিত করবে। এই পরিবর্তনগুলি করে, আমরা একাধিক চ্যানেল জুড়ে তাদের সামগ্রী নগদীকরণে স্রষ্টাদের আরও ভালভাবে সমর্থন করতে পারি, তাদের ব্র্যান্ড আইপি প্রসারিত করতে সহায়তা করে এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য প্রক্রিয়াটি সহজতর করতে সহায়তা করে যখন তারা এটি সেবন করতে পছন্দ করেন না কেন শ্রোতাদের কাছে সামগ্রীকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। এই বিবর্তনটি ভিডিও-ফরোয়ার্ড শোগুলির সাথে ওয়ান্ডারির প্রাথমিক সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করে এবং স্রষ্টা, গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের আরও ভালভাবে পরিবেশন করতে আমাদের অবস্থান দেয়।

দ্বারা প্রাপ্ত কর্মীদের একটি মেমোতে সময়সীমাঅডিও, টুইচ, এবং গেমসের অ্যামাজনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিভ বুম বলেছেন, ভিডিও পডকাস্টিংয়ের উত্থান “বিভিন্ন শ্রোতার প্রয়োজন” তৈরি করেছে এবং traditional তিহ্যবাহী অডিও-কেবল বর্ণনামূলক পডকাস্টগুলির তুলনায় “স্বতন্ত্র আবিষ্কার, বৃদ্ধি এবং নগদীকরণের কৌশল” প্রয়োজন।

চিঠিতে বুম বলেছিলেন যে অ্যামাজন তার বর্ণনামূলক পডকাস্টগুলির সাথে ওয়ান্ডারিকে পুনর্গঠন করছে ডাঃ মৃত্যু এবং ব্যবসায় যুদ্ধ শ্রুতিমধুর দিকে সরানো। স্টুডিওর চিফ কন্টেন্ট অফিসার মার্শাল লেউইও শ্রুতিমধুর দিকে যাচ্ছেন।

ডেক্স শেপার্ডের মতো ওয়ান্ডারির স্রষ্টার নেতৃত্বাধীন শোগুলির জন্য আর্মচেয়ার বিশেষজ্ঞ এবং জেসন এবং ট্র্যাভিস কেলস এর নতুন উচ্চতাএস, অ্যামাজনের প্রতিভা পরিষেবা বিভাগের অধীনে একটি নতুন স্রষ্টা পরিষেবা দল গ্রহণ করবে। এই দলটি ওয়ান্ডারি ব্র্যান্ডের অধীনে স্রষ্টা-কেন্দ্রিক পডকাস্ট স্টুডিও পরিচালনা চালিয়ে যাবে, শীর্ষ নির্মাতাদের একটি নির্বাচিত গোষ্ঠীর সাথে তাদের শ্রোতাদের প্রসারিত করতে এবং অ্যামাজনের সাথে তাদের অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

ব্লুমবার্গ হাইলাইট করেছিলেন লেব্রন জেমস, যিনি পডকাস্টের হোস্ট করেন খেলা মনে এবং এই নতুন পদ্ধতির নীলনকশা হিসাবে প্রাইম ডে -এর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেছেন।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে অ্যামাজন মূলত 2021 সালে ওয়ান্ডারিকে প্রায় 300 মিলিয়ন ডলারে অর্জন করেছিল। এর শীর্ষে, স্টুডিও তার কিছু হিট পডকাস্টের মতো দেখেছিল নোংরা জন টিভি শোতে অভিযোজিত।

তবে অ্যামাজন একমাত্র সংস্থা নয় যা পডকাস্টিংয়ে বড় অর্থ .েলে দিয়েছে। গত বছর, স্পটিফাই জো রোগানের পডকাস্টের জন্য স্পনসরশিপ পরিচালনা চালিয়ে যেতে 250 মিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে, সিরিয়াসএক্সএম প্রদান করেছে $ 125 মিলিয়ন অ্যালেক্স কুপারের পোচ করতে তার বাবা কল করুন স্পটিফাই থেকে পডকাস্ট।

শিল্পে প্রতিযোগিতা বাড়ার সাথে সাথে ইতিমধ্যে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জুনে, সোরোস তহবিল পরিচালনার নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন রেডিও জায়ান্ট, অডেসি, বন্ধ এর পডকাস্ট-কেন্দ্রিক আনারস স্ট্রিট স্টুডিওগুলি।

পাবলিক মিডিয়াও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। The Corporation for Public Broadcasting (CPB), which helps fund National Public Radio (NPR), a pioneer in podcasting, is set to wind down operations and lay off most of its staff by September 30. This move comes as President Donald Trump has cut the nonprofit’s funding.