অ্যামি কনি ব্যারেট, নোম সোহলবার্গ এবং অবরোধের অধীনে একজন বিচার বিভাগ

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েল রাজনৈতিক অধিকারের কিছু নির্দিষ্ট অংশগুলি কীভাবে সাড়া দেয় যে বিচার বিভাগীয় নিয়োগকারীরা রক্ষণশীলকে রাজনৈতিক প্রত্যাশা থেকে স্বাধীনতাকে দেখায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতি অ্যামি কনি ব্যারেট এবং ইস্রায়েলের বিচারপতি নোয়াম সোহলবার্গের মামলাগুলি একটি উদ্বেগজনক গতিশীল চিত্রিত করে: কিছু রাজনৈতিক মহল থেকে প্রত্যাশা যে বিচারিক দর্শনটি রাজনৈতিক আনুগত্যে অনুবাদ করা উচিত। এটি, এমন এক সময়ে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারকদের অভিশংসনের আহ্বান জানানো হয়েছে যারা ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে রায় দেয়; এবং ইস্রায়েলে, বিচারমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের সভাপতি বর্জন করে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

যদিও traditional তিহ্যবাহী রক্ষণশীলরা বিচারিক সংযম এবং আইনের নিয়মকে মূল্য দেয়, সাংবিধানিক প্রশাসনের মূল্য হিসাবে প্রতিকূল রায়গুলিকে গ্রহণ করে, আজকের ডানপন্থী জনগোষ্ঠী কেবল রক্ষণশীল বক্তৃতাগুলিতে কর্তৃত্ববাদী আবেগকে আঁকড়ে ধরে।

একটি বিপজ্জনক জোট গঠন করেছে: প্রকৃত বিচারিক রক্ষণশীলরা জনগণের আন্দোলনকে বৌদ্ধিক বিশ্বাসযোগ্যতা ধার দেয় যা শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলতা histor তিহাসিকভাবে রক্ষা করা ক্ষমতাগুলির খুব বিচ্ছিন্নতা ভেঙে ফেলার লক্ষ্য রাখে। Traditional তিহ্যবাহী রক্ষণশীলরা এই পার্থক্যটি স্বীকৃতি দেওয়ার সময়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি ইতিমধ্যে অপরিবর্তনীয় হতে পারে।

ট্রাম্প যখন ২০২০ সালে ব্যারেটকে সুপ্রিম কোর্টে মনোনীত করেছিলেন, তখন রক্ষণশীলরা তার ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক ধর্ম এবং মূলবাদী বিচারিক দর্শন উদযাপন করেছিলেন। একইভাবে, ইস্রায়েলে, জুডিয়ান বন্দোবস্তে বসবাসকারী একজন ধর্মীয় জায়নিস্ট সোহলবার্গকে ইস্রায়েলি সুপ্রিম কোর্টে ইস্রায়েলি রাজনীতির ডানপন্থী সমর্থন সহ একটি নির্ভরযোগ্যভাবে রক্ষণশীল কণ্ঠ হিসাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বিচারপতি রুথ বদর গিন্সবার্গের মৃত্যুর পরে শূন্য রেখে যাওয়া সুপ্রিম কোর্টের আসনটি পূরণ করার জন্য তাকে মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান করেছেন বলে সপ্তম সার্কিট জজ অ্যামি কনি ব্যারেটের জন্য মার্কিন আদালত আপিল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। 26 সেপ্টেম্বর, 2020। (ক্রেডিট: কার্লোস ব্যারিয়া / রয়টার্স) তবুও উভয় বিচারকই মাঝে মাঝে প্রত্যাশিত আদর্শিক লাইনের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের হতাশ করেছেন। ব্যারেট সম্প্রতি ইউএসএআইডি-র জন্য তহবিল থামানোর প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে লিবারেল বিচারপতিদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, ডানপন্থী ভাষ্যকারদের কাছ থেকে দুষ্ট আক্রমণকে উত্সাহিত করেছিলেন।

বিশেষত অযৌক্তিক মুহুর্তে, কিছু সমালোচক তাকে একটি “দেই ভাড়া” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন – শক্তিশালী একাডেমিক শংসাপত্রের সাথে একটি সাদা, গভীর ক্যাথলিক মহিলার জন্য একটি উদ্ভট বিদ্রূপাত্মক বৈশিষ্ট্য। এই স্লুরটি সাধারণত প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করতে এবং বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির নীতিগুলির অধীনে সংখ্যালঘু অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলির প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয় – দাবি যে রঙ বা জাতি যোগ্যতা বা যোগ্যতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিগুণ বিড়ম্বনাটি হ’ল ব্যারেট ২০২৩ সালের জুনে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ইউএস কলেজগুলিতে স্বীকৃতিমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিচারপতির সাথে যোগ দিয়েছিলেন, ডিআইআইয়ের বিরুদ্ধে একটি যুগান্তকারী শুনানি। এই রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত স্লুর প্রকাশ করে যে যখন রায়গুলি পক্ষপাতদুষ্ট প্রত্যাশার সাথে একত্রিত হয় না তখন নীতিগুলির পোশাকগুলি কত দ্রুত ত্যাগ করা হয় তা প্রকাশ করে।

শিন বেটের প্রধান রোনেন বারের বরখাস্তের সাথে জড়িত হাই-প্রোফাইল মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত ইস্রায়েলি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে যোগদানের পরে সোহলবার্গ ইস্রায়েলে একই ধরণের চিকিত্সার মুখোমুখি হয়েছেন।

এই প্রতিক্রিয়াটি এতটাই তীব্র ছিল যে সুপ্রিম কোর্টের সহ-সভাপতি হিসাবে সোহলবার্গের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান, বিচারিক নিয়মাবলী ও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রদ্ধার উপর (প্রায়) অভূতপূর্ব হামলা চালানোর জন্য বিচারমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিনের পক্ষে জনসাধারণের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উভয় দেশের কট্টর উপাদানগুলির প্রতিক্রিয়া দ্রুত এবং তীব্র হয়েছে। ইস্রায়েলের ক্ষমতাসীন জোটের কিছু লোক, বিশেষত বিচারমন্ত্রী লেভিন পরামর্শ দিয়েছেন যে সোহলবার্গকে সত্যই “রক্ষণশীল” হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না কারণ তিনি সরকারী স্বার্থের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। এটি বিচারিক রক্ষণশীলতার অর্থ কী তা সম্পর্কে একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি বা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনা প্রকাশ করে।

আমেরিকান প্রসঙ্গে, আমরা খেলায় একই রকম গতিশীলতা দেখতে পাই। ট্রাম্প প্রশাসনের সদস্যরা নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে শাসনকারী বিচারকদের অভিশংসনের আহ্বান জানিয়েছেন। ট্রাম্প নিজেই প্রশাসনের নীতিগুলিতে চ্যালেঞ্জারদের প্রতিনিধিত্বকারী শীর্ষস্থানীয় আইন সংস্থাগুলিকে টার্গেট করেছেন।

ফিনান্সিয়াল টাইমস‘s chief foreign affairs commentator, Gideon Rachman, does not mince words in describing the response of the US legal profession: “Like respectable members of the professional classes, unexpectedly threatened by the mob, Trump’s targets paid up quickly in the hope that all the unpleasantness would swiftly go away.”

নাগরিক সমাজের মারধর হৃদয় স্বাধীন আইনজীবী এবং বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত। তাদের ছাড়া নির্বাহী শাখার শক্তি সীমাবদ্ধ করার খুব কমই রয়েছে।

এই প্যাটার্নটি একটি বিপজ্জনক সংঘাতকে প্রকাশ করে: রাজনৈতিক আনুগত্যের সাথে বিচারিক রক্ষণশীলতা বিভ্রান্ত করে। সত্য বিচার বিভাগীয় রক্ষণশীলরা – তারা মৌলবাদ, পাঠ্যবাদ বা বিচারিক সংযমকে গ্রহণ করে – প্রতিষ্ঠিত আইনী নীতি অনুসারে আইন ব্যাখ্যা করার লক্ষ্য রাখে, পক্ষপাতমূলক পছন্দগুলি নয়। কখনও কখনও এটি এমন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে যা তাদের রাজনৈতিক মিত্রদের হতাশ করে।

একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা: বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিতে বিচারিক স্বাধীনতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েল এই রাজনীতিতে একা নন। 2017 সালে, ব্রেক্সিটের উচ্চ-প্রোফাইলের রায় দেওয়ার পরে সিনিয়র ব্রিটিশ বিচার বিভাগের উপর একটি সম্মিলিত আক্রমণ হয়েছিল। জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম এবং নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদরা প্রিজাইডিং বিচারকদের উপর একাধিক বিজ্ঞাপন হোমিনেম হামলা চালিয়েছিলেন, ভিত্তিতে অভিযোগ করে যে বিচারকদের রাজনীতি, তাদের আইনটির ব্যাখ্যা নয়, তাদের সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে। তত্কালীন বিচারমন্ত্রী বিচারকদের রক্ষা করেননি, বিচারকদের একটি মিডিয়া অঙ্গনে উন্মুক্ত বোধ করতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে তারা নেভিগেট করার জন্য সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ছিলেন।

দুর্বল গণতান্ত্রিক শিকড় (তুরস্ক, হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ড) আক্রান্ত দেশগুলিতে বিচার বিভাগকে ক্ষুন্ন করা অনুমানযোগ্য। এটি যখন ইউকে এবং আমাদের মতো ডেমোক্র্যাটিক স্টালওয়ার্টসে ঘটে তখন বিশ্বটি নোট করে। এটি যখন একমাত্র ইহুদি দেশে ঘটে তখন আমাদের নোট নেওয়া দরকার।

আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা বিচারিক দর্শনের সাথে বৈধ হতাশা নয় বরং হতাশার যে বিচারকরা কার্যনির্বাহী শক্তির জন্য রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে কাজ করছেন না। এটি বিচারিক স্বাধীনতার জন্য একটি মৌলিক হুমকির প্রতিনিধিত্ব করে এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসনের অধীনে থাকা ক্ষমতাগুলির পৃথকীকরণের প্রতিনিধিত্ব করে।

বিচার বিভাগটি গণতন্ত্রের ব্যর্থতা হিসাবে কাজ করে – যে শাখা নিশ্চিত করে যে সরকারী ক্ষমতা নিশ্চিত করে যে কোন পক্ষই ক্ষমতা রাখে তা নির্বিশেষে সাংবিধানিক সীমানার মধ্যে থেকে যায়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন বিচারকদের নীতির চেয়ে আনুগত্যের দাবি করে, তখন তারা কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা প্রকাশ করে যা রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে নাগরিকদের অ্যালার্ম করতে পারে।

বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক দর্শনকে প্রতিফলিত করে এমন একটি বিবিধ বিচার বিভাগ আমাদের আইনী ব্যবস্থাগুলিকে শক্তিশালী করে। তবে ওয়াশিংটন বা জেরুজালেমে, বিচারকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক উদাসীনতার দাবিতে প্রতিনিধি গণতন্ত্রের ভিত্তি হ্রাস করে।

ব্যারেট এবং সোহলবার্গের উপর আক্রমণগুলি গভীরভাবে কিছু সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়: কিছু রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল বিচারকদের চায় না; তারা অনুগত হতে চায়। তারা ক্ষমতা পৃথকীকরণে বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান সীমাহীন শক্তি খুঁজছে।

আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণ বা এমনকি সংস্কার করার ক্ষেত্রে, স্বাধীন আদালত কেবল অন্য একটি পক্ষপাতদুষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র হওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই এই পার্থক্যটি স্বীকৃতি দিতে এবং প্রতিরোধ করতে হবে।

গোল্ডরক ক্যাপিটালের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার লেখক হলেন ইহুদি ও জায়নিস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গেশার, ওয়ার্ল্ড বেনি আকিভা এবং হারেদি কর্মসংস্থানের জন্য জোটের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।