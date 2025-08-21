You are Here
অ্যামি ক্লোবুচার ডিপফেকের বিরুদ্ধে আইন প্রচার করে এবং অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন যে সিডনি সুইইনির ‘নিখুঁত টিটিটিস’ রয়েছে

মিনেসোটা অ্যামি ক্লোবুচারের ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর সম্প্রতি একটি ভিডিওতে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন যে অভিনেত্রী সিডনি সুইভিনির “নিখুঁত টিটিটি” ছিল এবং ডেমোক্র্যাটরা “কুরুচিপূর্ণ লোকদের পার্টি” ছিলেন। এটি অবশ্যই একটি গভীরতা ছিল এবং ক্লোবুচার কখনও এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেননি। তবে সিনেটর এখন ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিউইয়র্ক টাইমসে একটি অপ-এড লিখেছেন এবং ডিপফেকের বিরুদ্ধে নতুন আইন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

“এআই ডিপফেক আমাকে ‘পারফেক্ট টিটিস’ শব্দটি ব্যবহার করে এবং শোক করে বলেছিল যে ডেমোক্র্যাটরা ‘জিন্স পরতে খুব চর্বিযুক্ত বা বাইরে যেতে খুব কুৎসিত’ ‘ নিউ ইয়র্ক টাইমস। “যদিও আমি তাত্ক্ষণিকভাবে বলতে পারি যে কেউ গভীরতা তৈরি করতে শুনানি থেকে ফুটেজ ব্যবহার করেছিল, তবে এটি দেখতে খুব বাস্তব বলে মনে হয়েছিল এবং এই সত্যটি পাওয়া যায়নি।”

ক্লোবুচারের ভিডিওটি মূলত সিনেটের বিচার বিভাগীয় সাবকমিটি শুনানির বিষয়ে ডেটা গোপনীয়তার বিষয়ে শুনেছিল যা তাকে সুইনি সম্পর্কে কথা বলার মতো চেহারা দেওয়ার জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল। আমেরিকান ag গলের অভিনেত্রী বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনটি বিতর্কিত হয়ে ওঠে কারণ তিনি “ভাল জিন” সম্পর্কে কথা বলেছেন, ডেনিম থেকে ডেনিমকে আলোচনা করার জন্য, জিন্স শব্দের একটি নাটক। সমালোচকরা বলেছিলেন যে এটি ইউজেনিক্সের একটি উল্লেখ ছিল এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনকি তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি একজন নিবন্ধিত রিপাবলিকান, অভিনেত্রীর প্রশংসা করে।

ক্লোবুচার লিখেছেন যে নকল ভিডিওটি এক মিলিয়নেরও বেশি ভিউ অর্জন করেছে এবং তিনি এক্সের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যাতে এটি নামিয়ে নেওয়া বা কমপক্ষে এআই-উত্পাদিত সামগ্রী হিসাবে লেবেল করা হয়েছে। ক্লোবুচার লিখেছিলেন, “এটি আমার মতামতকে স্টোক করার জন্য ব্যবহার করছিল যেখানে এটির অস্তিত্ব ছিল না।

তবে ক্লোবুচার লিখেছেন যে এক্স এটিকে নামিয়ে নিতে বা লেবেল করতে অস্বীকার করেছেন যদিও এক্সের বিরুদ্ধে “এক্সের উপর অলৌকিক বিষয়বস্তু যা মানুষকে প্রতারণা করতে পারে” এর বিরুদ্ধে নীতিমালা রয়েছে, পাশাপাশি “জনসাধারণের ইস্যুতে ব্যাপক বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে” এর ফলে ম্যানিপুলেটেড বা কনটেক্সট মিডিয়া হতে পারে। “

এলন কস্তুরী প্ল্যাটফর্মটি কেনার পর থেকে যে কেউ এক্সে সময় কাটিয়েছেন তিনি জানেন যে যতক্ষণ না এটি ডানপন্থী স্বার্থকে পরিবেশন করে ততক্ষণ সে সত্যিই ম্যানিপুলেটেড সামগ্রীর বিষয়ে চিন্তা করে না। তবে বেশিরভাগ লোকেরা যদি এটি নকল বলে বলতে পারে তবে কেন কোনও ম্যানিপুলেটেড ভিডিওর লেবেল করা দরকার তাও প্রশ্ন রয়েছে। এক্স ক্লোবুচারকে একটি সম্প্রদায়ের নোট যুক্ত করতে বলেছিলেন, এবং তাকে এই কথা বলা হয়েছিল যে সংস্থাটি তাকে একটি যুক্ত করতে সহায়তা করবে না, তার অপ-এড অনুসারে।

ক্লোবুচার তার নিবন্ধটি নো ফেকস অ্যাক্ট প্রচার করে (লালনপালন, ফস্টার আর্ট, এবং কিপ এন্টারটেইনমেন্ট সেফ অ্যাক্ট) প্রচার করে তার নিবন্ধটি শেষ করেছেন, যার ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর ক্রিস কুনস অফ কানেকটিকাট এবং রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস উত্তর ক্যারোলিনার এবং টেনেসির মার্শা ব্ল্যাকবার্ন সহ দলীয় লাইন জুড়ে সহকারী রয়েছে।

মিনেসোটা থেকে সিনেটর লিখেছেন যে বিলটি “জনগণকে প্রথম সংশোধনীর দ্বারা সুরক্ষিত বক্তৃতার জন্য ব্যতিক্রম করার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সংস্থাগুলি তাদের কণ্ঠস্বর এবং সদৃশতার গভীরতা অপসারণ করার দাবি করার অধিকার দেবে।” ইএফএফ নোট হিসাবে, কোন জাল আইন গভীরভাবে ত্রুটিযুক্ত, এটি তৈরি করে যা এটি একটি নতুন সেন্সরশিপ অবকাঠামো বলে। আইনের সর্বশেষতম সংস্করণে প্যারোডি, ব্যঙ্গ এবং ভাষ্যগুলির জন্য খোদাই করা হয়েছে, তবে ইএফএফ উল্লেখ করেছে যে আইন আদালতে প্যারোডি কিছু প্রমাণ করার জন্য এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হতে পারে।

ডিপফেক ভিডিওটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ক্লোবুচারের বিড়ম্বনাটি হ’ল আরও অনেক লোক এখন জানতে পারে যে এটি বিদ্যমান। এবং এটি তার অপ-এডের প্রেক্ষিতে এক্সে আরও পোস্ট করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, গিজমোডোর টুইটটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়েছিল ক্লোবুচার বলেছেন যে 1 মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে, তবে আমরা এখন ভিডিওটি পুনরায় পোস্ট করার জন্য প্রচুর অন্যান্য লোককে পেয়েছি।



