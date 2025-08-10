অ্যামি ব্র্যাডলির ক্রুজ শিপ থেকে নিখোঁজ হওয়ার কয়েক দশক পরে কী ঘটেছিল তা উত্তর দিতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

23 বছর বয়সী অ্যামি ব্র্যাডলি ক্যারিবিয়ান ক্রুজ থেকে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় 30 বছর পরে, একটি ছোট তবে উপেক্ষিত বিশদ বিবরণ তার নিখোঁজ হওয়ার মূল চাবিকাঠি রাখতে পারে, একটি বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন।
১৯৯৮ সালের ২১ শে মার্চ ভোরের দিকে অ্যামি নিখোঁজ হয়ে যায়, যখন সমুদ্র ক্রুজ জাহাজের রয়্যাল ক্যারিবীয়দের রেপসোডিতে তার পরিবারের সাথে ছুটি কাটাতে থাকে।
সাম্প্রতিক নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারিগুলি ‘অ্যামি ব্র্যাডলি নিখোঁজ রয়েছে এমন একটি বিস্তৃত এফবিআইয়ের তদন্ত এবং পুনর্নবীকরণ সত্ত্বেও,’ তার নিখোঁজ হওয়া সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর অমীমাংসিত মামলা হিসাবে রয়ে গেছে।
তবে লেখক জেমস রেনার, যিনি তাঁর অব্যক্ত নিখোঁজ হওয়া নিয়ে গবেষণা করতে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে কোনও উপেক্ষা করা ব্যাখ্যা থাকতে পারে।
সত্যিকারের অপরাধের আসক্তি লেখক এমনকি 16 জুলাই প্রকাশিত তিন-অংশ নেটফ্লিক্স সিরিজের পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিখোঁজ মহিলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ বাদ দিয়েছেন।
‘মামলার ঘটনাগুলিতে, একটি ছোট বিশদ রয়েছে যা কিছু বোঝায় না বলে মনে হয় – তবে এর অর্থ হতে পারে,’ রেনার মার্কিন সূর্যকে বলেছে
‘তারা এই বলে একটি বড় বক্তব্য দেয় যে সকালে বারান্দার দরজাটি আজার ছিল, তবে তারা আরও পরামর্শ দেয় যে অ্যামি তখন কাউকে না বলে ঘর থেকে ছেড়ে চলে গেছে।’
রেনার, যিনি ক্রুজ কর্মীদের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন এবং এফবিআই তদন্তের পরে ভাগ করা অভ্যন্তরীণ ব্রিফিংগুলি অধ্যয়ন করেছেন, বেশিরভাগ ক্রুজ যাত্রীরা উপেক্ষা করতে পারে এমন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যটি নির্দেশ করেছেন।
‘আপনি যদি কখনও ক্রুজ জাহাজে থাকেন তবে আপনি জানেন যে আপনার ঘরে সতর্কতাযুক্ত ফলক রয়েছে যা বলে যে, “বারান্দার দরজা খোলা থাকলে কেবিনের দরজাটি খুলবেন না,” “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
‘কারণ হলওয়ে চাপ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, আপনি যদি সেই কেবিনের দরজাটি খোলেন তবে এটি একটি বায়ু টানেল তৈরি করে। এবং এটি প্রায়শই কেবিনের দরজাটি স্ল্যাম বন্ধ করে দেয় – শক্ত।
‘আপনি চুপচাপ বারান্দার দরজা খোলা একটি কেবিন রুম ছেড়ে যেতে পারবেন না। এটা সবাইকে জেগে উঠত। ‘
পরিবর্তে, রেনার পরামর্শ দিয়েছেন, উত্তরটি বাইরে রয়েছে, বারান্দায় নিজেই।
তার সমুদ্র উপকূলের ঘরটি অনুসন্ধান করার সময়, তদন্তকারীরা ব্যালকনি রেলিংয়ে অ্যামির পাম প্রিন্ট এবং কাচের দরজায় তার পদচিহ্নগুলি আবিষ্কার করেছিলেন।
রেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার পায়ে বারান্দায় বসে ছিলেন,’ রেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘সম্ভবত সে লাথি মেরেছিল – এবং যখন সে তা করেছিল, তখন দরজাটি কিছুটা খুলল।’
তিনি বিশ্বাস করেন যে যা ঘটেছিল তা ল’পেল ডু ভিডিওর একটি করুণ উদাহরণ হতে পারে – ‘দ্য কল অফ দ্য অকার্যকর’ এর ফরাসি বাক্যাংশ।
‘সে সত্যিই রুক্ষ রাত ছিল। সে মদ্যপান করত। এবং বাড়ি ফিরে আসার সময় তার একটি খুব বড় সিদ্ধান্ত ছিল: তিনি কি সমকামী মহিলা হিসাবে প্রকাশ্যে তাঁর জীবনযাপন করেন, বা পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে তিনি কি মিথ্যা বেঁচে থাকেন? ‘ রেনার ড।
১৯৯৮ সালের ২১ শে মার্চ ভোরের দিকে অ্যামি নিখোঁজ হয়ে যায়, যখন সমুদ্র ক্রুজ জাহাজের রয়্যাল ক্যারিবীয়দের রেপসোডিতে তার পরিবারের সাথে ছুটি কাটাতে থাকে। চিত্র: অ্যামি ব্র্যাডলি এবং পরিবার
অ্যামির দেহটি কখনও উদ্ধার করা হয়নি, এবং তার সরকারী অবস্থা নিখোঁজ রয়েছে
বারান্দায় একা বসে রেনার থিওরিজ করে, অ্যামি একটি মুহুর্তের সংবেদনশীল অভিভূত হতে পারে এবং প্ররোচনায় অভিনয় করতে পারে।
‘আপনার ভিতরে সেই কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে এসে বলে, “যদি যদি হয় তবে?” আমার মনে হয় সে সেই বারান্দায় বসে বসে ভাবছে, “যদি যদি হয় তবে?” এবং ধাক্কা দিয়ে, সে পদক্ষেপের কারণ। ‘
একবার ওভারবোর্ডে, রেনার নোট করে, বেঁচে থাকা বিরল।
তিনি বলেন, ‘আপনি প্রায় 20 শতাংশ সুযোগের সুযোগ রয়েছে যা আপনি উদ্ধার করার জন্য দীর্ঘ খোলা সমুদ্রে বেঁচে থাকতে যাচ্ছেন,’ তিনি বলেছিলেন।
রেনারের তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত বিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে যে অ্যামিকে অপহরণ এবং যৌন-পাচার করা হয়েছিল।
অপ্রমাণিত তত্ত্বটি তার নিখোঁজ হওয়ার পরের বছরগুলিতে ট্র্যাকশন অর্জন করেছিল এবং এমনকি উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইনজীবী এবং মেগা-সেলিব্রিটি কিম কারদাশিয়ান থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
রেনার অবশ্য পাচার তত্ত্বকে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
তিনি বলেন, ‘ক্যারিবীয় অঞ্চলে কোনও ককেশীয় মহিলাকে অপহরণ ও পাচার করার কোনও যাচাই করা বিবরণ নেই।’
‘একজন সাদা মহিলা গ্রেনাডায় দাঁড়াতে চলেছেন। এটি করা লোকদের পক্ষে এটি ঝুঁকির পক্ষে উপযুক্ত নয়। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র বা কলম্বিয়া থেকে তাদের প্রচুর মহিলা রয়েছে যারা সেখানে যেতে পারেন এবং এক বছরের মধ্যে তাদের পরিবারের চেয়ে বেশি অর্থোপার্জন করতে পারেন। ‘
রেনারের আসন্ন বই, এ ক্রুজ টু কোথাও নেই, গতিশীল কেসটি অন্বেষণ করে।
তিনি বলেন, ‘আমার জন্য, আমি অ্যামি ব্র্যাডলির যা ঘটেছিল তা সংকুচিত করেছিলাম … আমি বিশ্বাস করি না যে সে কখনও সেই বারান্দা থেকে এসেছিল,’ তিনি বলেছিলেন।
‘আমি মনে করি এটি সম্ভবত খুব সম্ভবত যে সেখানে যা কিছু ঘটেছিল তার জন্য তিনি দায়বদ্ধ।’
অ্যামির দেহটি কখনও উদ্ধার করা যায়নি এবং তার সরকারী অবস্থা নিখোঁজ রয়েছে।
ব্র্যাডলি পরিবার রেনারের দাবিতে প্রকাশ্যে সাড়া দেয়নি।
ডেইলি মেল মন্তব্যের জন্য নেটফ্লিক্সে পৌঁছেছে।