অ্যামি ব্র্যাডলি রহস্যের নতুন সাক্ষী নিখোঁজ মহিলার ভাইয়ের দ্বারা প্রকাশিত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
হিট নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি “অ্যামি ব্র্যাডলি নিখোঁজ” -তে বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিখোঁজ মহিলার ভাই ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে বক্তব্য রেখেছিলেন যে শোতে আলোচনা করা হয়নি এমন ক্ষেত্রে আরও তথ্য প্রকাশ করার জন্য।
১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে কুরাসাওতে ডক করার ঠিক আগে সমুদ্রের রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ক্রুজ শিপ থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে অ্যামি ব্র্যাডলি ২ 27 বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন। ডকুমেন্টারিটি ব্র্যাডলির মামলায় আলোকপাত করেছে – তার নিখোঁজ হওয়ার পরিস্থিতি থেকে, দর্শনীয় স্থানগুলি থেকে, তার পরিবারের এক দশক দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধানে তার ঠিক কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে উত্তরগুলির জন্য।
সিরিজটি অ্যালিস্টার “হলুদ” ডগলাসকে প্রচুর পরিমাণে মনোনিবেশ করেছে, যা কেবল কেসটির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা হলুদ হিসাবে পরিচিত, যিনি ক্রুজ শিপের ব্যান্ডের বাসিস্ট ছিলেন এবং তার নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্র্যাডলি পরিবারের শীর্ষ সন্দেহভাজন।
অ্যামি ব্র্যাডলি কেস ‘কারও স্মরণে’ জড়িত হিসাবে তদন্তকারীরা 27 বছর পরে নতুন নেতৃত্বের শিকার হিসাবে: বিশেষজ্ঞ
১৯৯৮ সালের ২৩ শে মার্চ রাতে অ্যামি এবং তার ভাই ব্র্যাড ব্র্যাডলি জাহাজে চড়ে দেরিতে পার্টি করতে শুরু করেছিলেন। অ্যামিকে জাহাজের উপরের ডেকের একটি নৃত্য ক্লাব ব্লু অর্কিড লাউঞ্জে তার প্রতি গভীর আগ্রহী হলুদকে নিয়ে নাচতে দেখা গেছে।
২৪ শে মার্চ ভোর তিনটার দিকে ব্র্যাড পরিবারের কেবিনে শিথিল হয়ে ফিরে আসেন, এর পরেই অ্যামি, যিনি প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ঘরে অবসর নিয়েছিলেন। এই জুটি তাদের ঘরের বারান্দায় সময় কাটিয়েছিল, সিগারেট ধূমপান করছে এবং ব্র্যাড বিছানায় না যাওয়া পর্যন্ত কথা বলছিল।
সকাল সাড়ে ৫ টায়, রন ব্র্যাডলি, অ্যামি এবং ব্র্যাডের বাবা, ঘুম থেকে উঠে অ্যামিকে বারান্দায় একটি লাউঞ্জ চেয়ারে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলেন। বারান্দার দরজা বন্ধ ছিল।
প্রায় দেড় ঘন্টা পরে, রন আবার অ্যামির সাথে চেক করলেন, কিন্তু তিনি চলে গেলেন। বারান্দার দরজাটি কিছুটা আজার ছিল এবং তার জুতা এবং তিনি যে হলুদ শার্টটি পরেছিলেন তা এখনও ঘরের ভিতরে ছিল।
ইয়ং ক্রু মেম্বার স্বর্গের গন্তব্যে বিলাসবহুল সুপারিয়াচটকে হত্যা করেছে
ব্র্যাডলি তখন অ্যামির জন্য একটি খাঁটি অনুসন্ধান শুরু করে, জাহাজের ক্রুদের সতর্ক করে যে সে নিখোঁজ ছিল। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান জানিয়েছেন, জাহাজের সমস্ত কক্ষ এবং পাবলিক স্পেস পরীক্ষা করা হয়েছিল, তবে অ্যামিকে পাওয়া যায়নি।
ডাচ ক্যারিবিয়ান কোস্টগার্ড চার দিন অর্জিত হয়নি, এবং এফবিআইকে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।
ব্র্যাড ব্র্যাডলি চলচ্চিত্রের প্রযোজক এবং পরিচালকদের উল্লেখ করে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেন, “আমি আরি মার্ক এবং ফিল লটের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ বলে আমাকে উপস্থাপন করুন।” “প্রযোজকরা একটি আশ্চর্যজনক কাজ করেছেন। আমরা শোতে খুব খুশি এবং এটি বিশ্বজুড়ে কতটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমি বলতে চাইছি, আমি অনেক সাক্ষাত্কারে বলেছি, এটি শব্দের চারপাশে আক্ষরিক এককভাবে পুনরুজ্জীবিত (অ্যামির) নাম রয়েছে।”
ডকুমেন্টারিটিতে দেখা যায়নি এমন কথা জানাতে তিনি কী চান তা জানতে চাইলে ব্র্যাড তত্ক্ষণাত এফবিআইয়ের তদন্তে বা তার দৃষ্টিতে এর অভাবকে সম্মান জানায়।
“আমার মতে, লোকেরা বুঝতে পারে, আমাদের ক্ষেত্রে এফবিআইয়ের ব্যর্থতা মামলাটি সঠিকভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার জন্য তাদের যথাযথ অধ্যবসায় করার ব্যর্থতা,” তিনি যখন জিজ্ঞাসা করেন যে এই মামলাটি সম্পর্কে আরও বেশি লোক কী জানতেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন।
ব্র্যাড বলেছিলেন যে এফবিআই তাত্ক্ষণিকভাবে তদন্তের উপর বলটি ফেলে দেয়, সবচেয়ে প্রাথমিক তদন্তমূলক পদ্ধতি দিয়ে শুরু করে: নিখোঁজ হওয়ার একটি সময়রেখা প্রতিষ্ঠা করে।
২৪ শে মার্চ সকাল: 00: ০০ টার ঠিক আগে, লরি এবং ক্রিস্টাল নামে দু’জন মহিলা, যারা জাহাজের ডেকে বসে ছিলেন, অ্যামি এবং ইয়েলো ব্লু অর্কিড লাউঞ্জ পর্যন্ত একটি কাচের লিফটকে দেখেছিলেন। রন যে সময়টি লক্ষ্য করল যে অ্যামি জাহাজ থেকে নিখোঁজ ছিল।
পর্যটক যিনি মিস করেছেন নরওয়েজিয়ান ক্রুজ জাহাজটি আলাস্কার মাউন্টেন ট্রেইলে মৃত আবিষ্কার করেছে
তারা অ্যামিকে একটি ক্যামেরা দিয়ে দেখেছে এবং হলুদ তাকে একটি বাদামী পানীয় হস্তান্তর করেছে বলে জানিয়েছে। শীঘ্রই, মহিলারা বললেন, হলুদ ঝাপটায় তাদের একা পেরিয়ে গেল। অ্যামিকে জীবিত দেখতে তারা শেষ দু’জন সাক্ষী ছিল।
তারা কিছুটা পরে তাদের ঘরে ফিরে এসেছিল এবং মেয়েদের একজন মায়েদের দ্বারা প্রবেশ করেছিল। যেহেতু তারা ঘরে to োকার জন্য কোনও চাবি ব্যবহার করেনি, তাই তারা কোন সময় প্রবেশ করেছিল ঠিক তা জানার কোনও নির্দিষ্ট উপায় ছিল না, যা অ্যামি যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন একসাথে পাইকিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
ব্র্যাড বলেছিলেন, “নেটফ্লিক্স সিরিজে, আপনি এফবিআইয়ের এজেন্টকে বলতে শুনবেন, ‘দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা তাদের সময়সীমাটি সংশোধন করতে পারিনি,’ মূলত এক ধরণের বরখাস্ত উপায়ে,” ব্র্যাড বলেছিলেন।
“তবে আমরা গত সপ্তাহে এমনকি সাম্প্রতিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছি এবং পেয়েছি, আমার মা দু’জন মেয়ের মধ্যে একজনের মায়ের সাথে কথা বলেছেন যারা তাদের ঘরে as ুকতে দিয়েছিল ঠিক সকাল 6 টার পরে… এবং এফবিআই তাকে কখনও নৌকায় জিজ্ঞাসাবাদ করেনি, এবং তারা আজও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তারা কখনও তাকে সাক্ষাত্কার দেয়নি,” তিনি বলেছিলেন।
ব্র্যাড বলেছিলেন, “আবারও, অন্য দিন মায়ের সাথে কথা বলার পরে, তিনি অনড় রয়েছেন যে তিনি সকাল 6 টার পরে তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তারা যে সময় বলেছিলেন তারা বাইরে ছিলেন,” ব্র্যাড বলেছিলেন।
আমেরিকান ক্রুজ শিপ যাত্রী গ্রীষ্মের অবকাশের গন্তব্যে হাইকিংয়ের পরে অদৃশ্য হয়ে যায়
এছাড়াও, ব্র্যাড অব্যাহত রেখেছিলেন, তৃতীয় সাক্ষী ছিলেন, যাকে অ্যামিকে দেখার জন্য সকাল: 00: ০০ টার দিকে ডকুমেন্টারিটিতে উল্লেখ করা হয়নি।
এলিজাবেথ নামে তৃতীয় সাক্ষী পরে একটি গ্র্যান্ড জুরির আগে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি লাউঞ্জে অ্যামি এবং হলুদ দেখেছিলেন এবং হলুদ অ্যামিকে একটি বাদামী পানীয় হিসাবে দেখেন। তিনি বলেছিলেন যে ব্র্যাডের মতে তিনি এই জুটিটিকে তার দৃষ্টির রেখা থেকে সরে যেতে দেখেছেন।
তারপরে, ব্র্যাডের মতে, তিনি একটি মর্মস্পর্শী বিশদটির সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যা ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে আসে নি।
ব্র্যাড বলেছিলেন, “এবং তারপরে তিনি বলেছিলেন যে প্রায় 18 বা 19 বছর বয়সী একটি যুবতী মেয়ে, তিনি সন্দেহ করেছিলেন … ‘সেনোরিটা কিডন্যাপ,’ ‘সেনোরিতা কিডন্যাপ,’ একাধিকবার চিৎকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন,” ব্র্যাড বলেছিলেন।
ব্র্যাডলিরা বর্তমানে আরও তথ্য সংগ্রহের আশায় এলিজাবেথকে সনাক্ত করার চেষ্টা করছে।
আরও, সকাল সাড়ে at টার দিকে হলুদ ব্র্যাডের কাছে এসেছিলেন যখন তিনি জাহাজের ডেকে বসেছিলেন। অ্যামির তাত্ক্ষণিক অনুসন্ধান ব্যর্থ হওয়ায় ব্র্যাডকে হতাশ করা হয়েছিল।
তিনি বলেছেন যে অ্যামির নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কোনও জনসাধারণের ঘোষণা দেওয়ার আগে হলুদ তার নিখোঁজ বোন সম্পর্কে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।
“আমি জানি না, তবে আমি মনে করি (হলুদ) গিয়ে এমন কাউকে হস্তান্তরিত করেছিল (অ্যামি) যিনি তাকে ক্রু কোয়ার্টারে নামিয়েছিলেন,” ব্র্যাড নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে একটি তত্ত্ব পোস্ট করে বলেছিলেন। “বাইরের দিকে যে দুটি মেয়ে তাকে তার সাথে লিফটে উঠতে দেখেছিল, বলেছিল যে তিনি কয়েক মিনিট পরে নিজেই নেমে এসেছিলেন এবং সরাসরি তাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, কখনই তাঁর দিকে তাকাতে পারেননি, যখন তিনি আগে তাদের দিকে হোলার করার চেষ্টা করছিলেন।”
কয়েক বছর ধরে, অ্যামি বলে বিশ্বাসী এক মহিলার বেশ কয়েকটি দর্শন দেখা গেছে।
ট্যুরিস্ট জুডি মুরার ডকুমেন্টারিটিতে বলেছিলেন যে বার্বাডোসের একটি পাবলিক রেস্টরুমে থাকাকালীন তিনি অ্যামি বলে বিশ্বাস করেছিলেন এমন এক মহিলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনজন পুরুষ এই মহিলাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন।
মেডেলিন ম্যাকক্যান অনুসন্ধান আবারও সন্দেহভাজনদের কারাগারের মুক্তির সাথে সাথে কারাগারের পিছনে কয়েক বছর পরে শুরুর সাথে সাথে শুরু হয়
কানাডিয়ান ডুবুরি, ডেভিড কারমাইকেলও ডকুমেন্টারিগুলিতে বলেছিলেন যে তিনি ব্র্যাডলিকে দেখেছেন কুরাসাও দেখার সময়যোগ করে তিনি “দু’জন লোক দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করা” ছিলেন, যাদের মধ্যে তিনি সন্দেহ করেছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন “হলুদ”। নেভি প্রবীণ বিল হেফনার আরও একটি কুরাসাও দেখার কথা জানিয়েছেন, যিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি একটি নিষিদ্ধ স্থানীয় বারে একজন দু: খিত ব্র্যাডলি দেখেছিলেন, তবে তার সামরিক উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ভয়ে এটি রিপোর্ট করেননি।
২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত, রিস্কো ফটোগুলি অ্যামির সাথে আকর্ষণীয় সাদৃশ্য বহনকারী ফটোগুলি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল যা এখনকার ভেনিজুয়েলার ট্যুরিস্ট এসকর্ট রিসর্ট বলে মনে হচ্ছে, একটি ব্লগ অনুযায়ী অ্যামি সন্ধানের জন্য উত্সর্গীকৃত। এই ছবিগুলি ডকুমেন্টারিগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছিল।
অন্যান্য তত্ত্বগুলিও তার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে পোস্ট করা হয়েছে, মূলত তিনি হয় দুর্ঘটনাক্রমে বারান্দা থেকে পড়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্র্যাডলি পরিবার সেই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে একটিরও তীব্র অস্বীকার করে।
হৃদয়ের হৃদয়ে, ব্র্যাড জানেন যে অ্যামি এখনও বেঁচে আছেন, এবং ব্র্যাডলি পরিবারের বাকি অংশগুলিও তাই করেন।
ব্র্যাড বলেছিলেন, “আমার বাবা -মা এবং আমি এই অর্থে এক ধরণের অবর্ণনীয় অন্ত্র অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছি যে তিনি এখনও রয়েছেন, এবং আমি জানি না যে কীভাবে এটি আরও ভালভাবে জনগণকে ব্যাখ্যা করতে হবে বা এটিকে আরও আপেক্ষিক করে তুলতে হবে, কারণ এটি একটি অপরিবর্তনীয় ধরণের জিনিস,” ব্র্যাড বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“লোকেরা কেবল বুঝতে পারে না যে আমরা কীভাবে সম্ভবত এটির মতো অনুভব করতে পারি, এবং আমি সত্যিই এটি ব্যাখ্যা করতে পারি না, তবে আমরা করি, আমরা সকলেই এটি ভাগ করে নিয়েছি, আমরা অতীতে কালে তার সম্পর্কে কখনও কথা বলিনি।”
রয়েল ক্যারিবিয়ান কোনও মন্তব্য অনুরোধ ফেরেনি। না হলুদও করেনি।
এফবিআই মন্তব্য করতে রাজি হননি।