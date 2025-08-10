অ্যামি শুমার ব্যাক সার্জারি করার পরে ওয়াকারের সাথে সুস্থ হয়ে উঠছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
অ্যামি শুমার অস্ত্রোপচারের পরে সংশোধন করছেন।
শিউমার (৪৪) শনিবার বাড়িতে থাকাকালীন তার কয়েক মিলিয়ন ইনস্টাগ্রাম অনুসারীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার সময় বাড়িতে থাকাকালীন ওয়াকারের সাথে গর্বের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন।
“ট্রেনরেক” অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বীকার করেছেন যে তিনি ব্যাক সার্জারি করেছেন এবং একটি “সংক্ষিপ্ত পুনরুদ্ধার” প্রক্রিয়া আশা করেছিলেন।
সিঁড়ি দিয়ে একটি ছবির জন্য পোজ দেওয়ার সময় শিউমার একটি লাল ক্যাটসিল পর্বতমালার সোয়েটশার্ট এবং এক জোড়া দৃ ur ় টেনিস জুতা দিয়ে এক জোড়া গোলাপী ঘামে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
“আমার এল 5 আমাকে মেরে ফেলছে সেদিন আমার সার্ফিং ইনজুরি ফিরে আসার পরে,” শুমার পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছিলেন।
“আজ আমি একটি ল্যামিনেকটমি পেয়েছি! এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুনরুদ্ধার এবং যখন আমি ভাল বোধ করি তখন আমি একটি ব্রা কিনব!”
শত শত বন্ধু এবং ভক্তরা শুমারকে উত্সাহিত করেছিলেন এবং দ্রুত নিরাময়ের জন্য শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন।
ক্যাথি হিল্টন লিখেছেন, “শীঘ্রই আমার ভালবাসা আরও ভাল অনুভব করুন,” কান্ট্রি গায়ক এলে কিং মন্তব্য করেছিলেন, “সার্জারি চিক লে ফ্রিক।”
ডেব্রা মেসিং লিখেছেন, “ওহ এস-টি… .. দ্রুত নিরাময় করুন” এবং বেথনি ফ্রাঙ্কেল চিৎকার করে বললেন, “ওহ না।”
সুপার মডেল হেলেনা ক্রিস্টেনসেন একটি ইতিবাচক স্বীকৃতি পাঠিয়ে শুমারকে বলেছিলেন, “ক্যাটসকিলস এর চেয়ে ভাল আর কখনও দেখেনি! ভাল এবং দ্রুত নিরাময়।”
“কিন্ডা গর্ভবতী” তারকা একটি নতুন ওজন হ্রাস ওষুধ ব্যবহার শুরু করার কয়েক মাস পরে শুমারের পিছনের সার্জারি আসে।
এই বছরের শুরুর দিকে, শিউমার ওজেম্পিকের নেতিবাচক প্রভাবগুলি অনুভব করার পরে মাউনজারো (তিরজেপাটাইড নামেও পরিচিত) এর প্রভাবগুলির প্রশংসা করেছিলেন।
“আমি এটি ভাগ করে নিতে এবং এটি আপনার সাথে 100 বছর আগে রাখতে চেয়েছিলাম – এবং হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে, তিন বছর আগে গাড়ি চালানো এবং একটি ভিডিও তৈরি করা সম্পূর্ণ অনিরাপদ, এটি সম্পূর্ণ অনিরাপদ, আমি ওয়েগোভি চেষ্টা করেছি এবং আমি পুকিংয়ের মতো ছিলাম, “শুমার চাকাটির পিছনে থাকাকালীন বন্দী ক্লিপটিতে বলেছিলেন।
“আমি এটি পরিচালনা করতে পারিনি। আমি জানি না তারা সূত্র বা যে কোনও কিছু পরিবর্তন করেছে কিনা … তবে যাইহোক, আমি মিডিহেলথের সাথে এই টেলিহেলথ সভায় গিয়েছিলাম, এবং এটি সস্তা ছিল। আমি নিজেই এটি চেষ্টা করে দেখতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি নার্স এবং শিক্ষকদের মতো আমার বন্ধুদের কাছে এটি সুপারিশ করতে চেয়েছিলাম।”
ইনজেকশনযোগ্য ওষুধ ছাড়াও, যা প্রাথমিকভাবে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত হয়, “স্ন্যাচড” তারার একটি নতুন রুটিন রয়েছে যার মধ্যে হরমোন রয়েছে।
শিউমার বলেছিলেন, “তারা আমাকে এস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরনে রেখেছিল কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি পেরিমেনোপজে আছি এবং আমার পেরিমেনোপজে থাকার লক্ষণগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে,” শিউমার বলেছিলেন।
“আমার চুলগুলি পূর্ণ, আমার ত্বক ভাল, আমার আরও শক্তি আছে, আপনি যদি আমার অর্থ কী তা জানেন তবে আমি আরও নামতে চাই – আমি যৌন সম্পর্কে কথা বলছি।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “সুতরাং এটি দুর্দান্ত হয়েছে, মুনাজ্রো দুর্দান্ত হয়েছে … আমি এটির সাথে সত্যিই একটি ভাল অভিজ্ঞতা পেয়েছি এবং আমি এটি সম্পর্কে আপনার সাথে এটি বাস্তব রাখতে চেয়েছিলাম।”
শিউমার এই বছরের শুরুর দিকে হাওয়ার্ড স্টার্নকে বলেছিলেন যে ভয়াবহ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির কারণে তাকে ওজেম্পিক ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল।
“আমার এই জিন রয়েছে – জিডিএফ 15 – যা আপনাকে বমি বমি ভাবের জন্য অত্যন্ত প্রবণ করে তোলে যার কারণে আমি আমার গর্ভাবস্থায় এত অসুস্থ ছিলাম। “হাওয়ার্ড স্টার্ন শো।”