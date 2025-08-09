অ্যামি শুমার মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারের পরে ওয়াকার ব্যবহার করে ফটো শেয়ার করেন

অ্যামি শুমার
ডাব্লু এর জন্য ব্যাক সার্জারি
আমার শীতল নতুন ওয়াকার দেখুন !!!
প্রকাশিত
অ্যামি শুমার তার চলমান শল্য চিকিত্সা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে তার পথটি রসিকতা করছে – সাম্প্রতিক পিছনের পদ্ধতি থেকে নিরাময় করার সাথে সাথে ওয়াকার ব্যবহার করে নিজেকে একটি সুপার অসাধারণ স্ন্যাপ পোস্ট করা।
ছবিটি দেখুন-অভিনেত্রী এবং কৌতুক অভিনেতা দেখে মনে হচ্ছে তিনি দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত আছেন কারণ তিনি তার ওয়াকারকে একটি সালমন রঙের ক্রুঙ্কে সজ্জিত এবং বেগুনি ঘামে চুলের সাথে একটি অগোছালো পনিটেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
তিনি কৌতূহলীভাবে পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছেন … “আজ আমি একটি ল্যামিনেকটমি পেয়েছি! এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুনরুদ্ধার এবং যখন আমি ভাল বোধ করি তখন আমি একটি ব্রা কিনব!”
অ্যামি বলেছিলেন যে “দিনে ফিরে” একটি সার্ফিং ইনজুরি তার এল 5 ভার্টেব্রা তাকে “হত্যা” করেছিল … তাই মনে হয় মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারটি কোনও মস্তিষ্কের ছিল না।
“ট্রেন ওয়ার্ক” তারকা বছরের পর বছর ধরে তার স্বাস্থ্য জটিলতা সম্পর্কে সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি একটি হিস্টেরেক্টোমি করেছেন এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিত্সা করুন ২০২১ সালে এবং ৩ বছর পরে, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি কুশিং সিনড্রোমে ধরা পড়েছিলেন – একটি হরমোনজনিত ব্যাধি যা ওজন বাড়িয়ে তুলতে পারে, “মুন ফেস”, ক্লান্তি, পেশী দুর্বলতা এবং আরও অনেক কিছু, প্রতি মেয়ো ক্লিনিক।
দেখে মনে হচ্ছে অ্যামি তার অতি সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য আপডেটটি ভালভাবে গ্রহণ করছে … এবং আমরা তাকে একটি মসৃণ পুনরুদ্ধার কামনা করছি!