কোচ ড্যান ক্যাম্পবেল সোমবার বলেছেন, ডেট্রয়েট লায়ন্স সেফটি মরিস নরিস, যিনি গত সপ্তাহে একটি পূর্বসূরী খেলায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে মাঠে নামানো হয়েছিল, তিনি কনসেশন প্রোটোকলে রয়েছেন এবং ভাল করছেন, সোমবার কোচ ড্যান ক্যাম্পবেল বলেছেন। আরও পড়ুন
অ্যাম্বুলেন্সে মাঠ থেকে নামার পরে কনসশন প্রোটোকলে সিংহ সুরক্ষা মরিস নরিস
