অ্যারন গ্লেন জেটস রুকি সম্পর্কে র্যাভেস

নিউইয়র্ক জেটস মেটলাইফ স্টেডিয়ামে তাদের 2025 প্রিসনটি গুটিয়ে রেখেছে রুকি ডিফেন্সিভ ব্যাক মালাচি মুর স্পটলাইটটি চুরি করে।
মুর তার সেরা পারফরম্যান্সের সাথে এখনও একটি চিত্তাকর্ষক পূর্বসূরী রান বন্ধ করে দিয়েছিল, এমন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে যা তাকে একটি আকর্ষণীয় খসড়া বাছাই করে তুলেছে।
ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে প্রথমার্ধের সময় আলাবামা পণ্য সর্বত্র ছিল।
তিনি সাতটি ট্যাকল রেকর্ড করেছেন, তার প্রথম এনএফএল পাসটি তুলে নিয়েছেন এবং বিশেষ দলগুলিতে পন্টের কভারেজের উপর ক্রাশ হিট করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।
প্রধান কোচ অ্যারন গ্লেন মুরের ব্রেকআউট প্রদর্শন করে অবাক হননি এবং রুকি স্ফটিকের উপর তার আত্মবিশ্বাসকে পরিষ্কার করেছিলেন।
“আমাকে অবাক করে না। আমি তার কাছ থেকে এটি আশা করি। তিনি এই লিগের এক জঘন্য ভাল খেলোয়াড় হতে চলেছেন। আমি বলেছিলাম যে একবার আমরা তাকে খসড়া করলাম, আমি বলেছিলাম যে প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে। সুতরাং, আমি কেবল পুরো মরসুমে তাকে উন্নতি দেখার অপেক্ষায় রয়েছি,” গ্লেন ড মুর এর। “আমি আপনাকে কী বলব – তিনি আজ বেশ কয়েকটি হিট করেছেন যা বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। তবে আমি অবাক হই না These এগুলি এমন জিনিস যা আমরা কলেজে তাকে দেখেছি।… সুতরাং, সেই খেলোয়াড় সম্পর্কে আমাকে অবাক করে দেয়নি। এবং তিনি অবিচ্ছিন্ন উন্নতি করছেন।”
মুরের বাধাটি উদ্বোধনী কোয়ার্টারে এসেছিল যখন তিনি 20-গজ লাইনে দারিয়াস কুপারের উদ্দেশ্যে করা কাইল ম্যাককার্ডের ডিপ বলটি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাইডলাইন ধরে প্রসারিত করেছিলেন।
নাটকটি ফিলাডেলফিয়ার ড্রাইভ শেষ করে এবং জেটস ভক্তদের তাদের প্রথম আসল ঝলক দেয় যা মুর প্রতিরক্ষায় কী আনতে পারে।
গ্লেন যে শারীরিক স্টাইলটি উল্লেখ করেছিলেন তা প্রদর্শন করার সময় রুকিও ক্ষতির জন্য একটি ট্যাকল রেকর্ড করেছিলেন।
আলাবামায় মুরের কলেজ টেপটি প্রবৃত্তি এবং আগ্রাসনের অনুরূপ ঝলক দেখিয়েছিল।
চূড়ান্ত স্কোরটিতে জেটগুলি ag গলগুলিতে পড়ার পরেও মুরের অভিনয় একটি উজ্জ্বল জায়গা সরবরাহ করেছিল কারণ দলটি নিয়মিত-মরসুমের প্রস্তুতিতে দলটি স্থানান্তরিত করে।
ক্যাম্প জুড়ে তার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি তাকে প্রতিরক্ষামূলক ঘোরাতে সম্ভাব্য ভূমিকার জন্য ভালভাবে অবস্থান করেছে।
