অ্যারন বুনের ইজেকশন বনাম অ্যাস্ট্রোস ভাল চেহারা নয়
নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসের পরিচালক অ্যারন বুন তাপ অনুভব করতে পারেন।

ইয়াঙ্কিরা দ্বিতীয়ার্ধের স্কিডে আটকে আছে, বুনের কাজের সুরক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। হিউস্টন অ্যাস্ট্রোসের বিপক্ষে রবিবারের হোম খেলায় তৃতীয় ইনিংসের নীচে অ্যাংসি ম্যানেজারের টায়রাদে চাপটি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

নিউ ইয়র্কের তৃতীয় বেসম্যান রায়ান ম্যাকমাহন ইনিংসের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অ্যাস্ট্রোস শুরু কলস জেসন আলেকজান্ডার একটি 91 মাইল প্রতি ঘন্টা সিঙ্কার ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, তাকে গণনায় 1-2 সুবিধা দিয়েছেন। বুন অবশ্য অনুভব করেছিলেন যে বলটি জোনের বাইরে রয়েছে এবং কলটি তর্ক করেছিল।

হোম প্লেট আম্পায়ার ডেরেক থমাস যথেষ্ট পরিমাণে বুন ছিল এবং পরবর্তীকালে তাকে বের করে দেয়। ম্যানেজার – যিনি এখন ইজেকশনগুলিতে বেসবলের নেতৃত্ব দেন (পাঁচ) – খেলাটি থেকে বেরিয়ে আসার আগে তার মুখোমুখি হয়েছিলেন।



