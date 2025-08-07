অ্যারন রজার্স উইল হাওয়ার্ডের আঘাতের বিষয়ে সৎ করে

পিটসবার্গ স্টিলার্সের কোয়ার্টারব্যাক গভীরতার চার্টটি এখনই প্রায় নিষ্পত্তি হয়েছে।
উইল হাওয়ার্ড ম্যাসন রুডল্ফ এবং স্টার্টার অ্যারন রজার্সের পিছনে তৃতীয় ছিলেন এবং আগামী সপ্তাহগুলিতে এটি পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।
তবুও, এটি শিখতে এখনও লজ্জাজনক ছিল যে হাওয়ার্ড এমন একটি আঘাতের শিকার হয়েছিল যা তাকে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের সময় ব্যয় করতে পারে।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে, রজার্স সম্প্রতি হাওয়ার্ডের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সৎ চিন্তাভাবনা ভাগ করেছেন।
ইএসপিএন -এর ব্রুক প্রাইয়ারের মাধ্যমে রজার্স বলেছিলেন, “এটি নিশ্চিতভাবে তার জন্য ****। এস ****
উইল হাওয়ার্ডের হাতের আঘাতের উপর অ্যারন রজার্স: “এটি চুষে ফেলে। নিশ্চিতভাবেই তার জন্য চুষে ফেলে কারণ তার একজন তরুণ খেলোয়াড়ের মতো সুন্দর শিবির ছিল এবং তারপরে তাকে মিনি শিবিরে দেখছিলেন এবং কেবল তার অপরাধের আদেশটি দেখছেন। তবে এই বছরটি তার জন্য একটি বৃদ্ধির বছর।”
– ব্রুক প্রাইওর (@বিপ্রিওর) আগস্ট 6, 2025
হাওয়ার্ড জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্সের বিপক্ষে প্রিসন ওপেনারে খেলবেন বলে আশা করা হয়েছিল, তবে অনুশীলনে তাঁর নিক্ষেপকারী হাতের মধ্যে একটি ফ্র্যাকচার সহ্য করেছিলেন এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে।
উজ্জ্বল দিক থেকে, বেশিরভাগ প্রতিবেদনগুলি তাকে অস্ত্রোপচার এড়াতে সক্ষম হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী।
হাওয়ার্ডের নিয়মিত মরসুমে খেলার সম্ভাবনাগুলি সবচেয়ে কম ছিল।
যদি না রজার্স মারাত্মক আঘাতের শিকার না হয় এবং রুডলফও আহত বা লড়াই না করে, তিনি পিছনে বসে প্রবীণদের কাছ থেকে শিখতে লাইনে ছিলেন।
এছাড়াও, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে তিনি ব্যাকআপ হওয়ার পক্ষে আরও উপযুক্ত এবং এনএফএল স্টার্টার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উল্টো দিকে নাও থাকতে পারেন।
তবুও, স্টিলাররা জানেন যে রজার্স বেশি দিন থাকবে না।
তিনি স্বীকার করেছেন যে এটিই তার চূড়ান্ত এনএফএল মরসুম হতে পারে এবং হাওয়ার্ডকে তিনি প্রমাণ করার জন্য যে প্রতিটি সুযোগটি সর্বাধিক উপার্জন করতে হবে যে তাকে পরের মরসুমে অপরাধের লাগাম নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।
