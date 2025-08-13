অ্যারন রজার্স এনএফএল হেলমেট সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন তিনি এই মরসুমে পরতে বাধ্য হয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
হারুন রজার্সের এখনও এনএফএলকে বেছে নেওয়ার জন্য একটি হাড় রয়েছে কারণ তিনি এখনও মাঠে পরতে পছন্দ করেন এমন একটি হেলমেট খুঁজে পাচ্ছেন না।
চারবারের এমভিপি কোয়ার্টারব্যাক তার শুট এয়ার এক্সপি প্রো কিউ 11 লিমিটেড পছন্দ করেছিল, তবে এটি আর লিগের সুরক্ষা মান পূরণ করে না।
ফলস্বরূপ, রজার্সকে আলাদা হেলমেট বেছে নিতে হয়েছিল। এবং তিনি শুটের সাথে আটকে থাকাকালীন, তিনি পিটসবার্গ স্টিলার্স প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি তার এয়ার এক্সপি প্রো ভিটিডি দ্বিতীয় মডেলটির সাথে অনুশীলন করছেন তার প্রতি খুব আগ্রহী নন।
“আমি এটি পছন্দ করি না, না,” তিনি মঙ্গলবার বলেছিলেন, ইএসপিএন এর মাধ্যমে। “আমি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। আমরা এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছি It এটি সেখানে একটি জঘন্য স্পেসশিপের মতো দেখাচ্ছে” “
রজার্স তার নতুন হেলমেটে কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার চেষ্টা করছেন তা নির্দিষ্ট করেননি, তবে তিনি জানেন যে এটি প্রথম সপ্তাহের আগে ঘটতে হবে।
“আমরা এটি পরিবর্তন করতে পেরেছি,” তিনি যোগ করেছেন। “মুখের মুখোশটি হেলমেটের সাথে ফিট করে না কারণ এটি একটি পুরানো মুখের মুখোশ, স্পষ্টতই আমি যেমন পুরানো, তবে আমরা এখনই সঠিক হেলমেটটি সন্ধান করার চেষ্টা করছি।”
41 বছর বয়সী এই জুনে তার হেলমেট সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন স্টিলারদের সাথে এই অফসেসনের দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘকালীন এজেন্সি সময়কালের পরে সই করার পরেই।
এবং রজার্স এই গত শনিবার স্টিলার্সের প্রথম প্রিসন গেমের সময় তাঁর হেলমেটটি পছন্দ করেছেন কিনা তা দেখেন নি যখন তারা জ্যাকসনভিলে জাগুয়ারদের সাথে নিয়েছিল। এটি যেমন লিগ জুড়ে রয়েছে, বেশিরভাগ শিওরফায়ার স্টিলার্স শুরু করে বসেছিল।
স্টিলাররা যদিও শনিবার সন্ধ্যা at টায় অ্যাক্রিসার স্টেডিয়ামে প্রাকসোনের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুখোমুখি হওয়ার আগে এই সপ্তাহে যৌথ অনুশীলনে ট্যাম্পা বে বুকানিয়ারদের বিপক্ষে যাচ্ছেন।
“আশা করি (বুকানিয়ার্সের প্রধান কোচ) টড (বাউলস), তিনি সম্ভবত সমস্ত কিছু প্রদর্শন করবেন না, তবে তিনি আমাদের সুরক্ষার উপর চাপ দেওয়ার জন্য কিছু জিনিস করবেন এবং আমাদের কিছু চলচ্চিত্রের কাজ করার সুযোগ দেবেন,” রজার্স অনুশীলনে বুকসের প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন।
রজার্স এনএফএল -তে 21 বছরের জন্য সেট করা হয়েছে, যা তিনি বলেছিলেন যে তিনি “বেশ নিশ্চিত” লিগে তাঁর চূড়ান্ত মরসুম হবেন।
“হ্যাঁ, আমি এটি নিশ্চিত যে এটিই,” তিনি জুনে “প্যাট ম্যাকাফি শো” তে বলেছিলেন। “এজন্য আমরা সবেমাত্র এক বছরের চুক্তি করেছি।”
রজার্স, কিছু ধরণের এনএফএল-অনুমোদিত হেলমেট সহ, Week সেপ্টেম্বর 1 সপ্তাহে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে তার প্রাক্তন নিউইয়র্ক জেটসের মুখোমুখি হবে।
