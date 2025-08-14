অ্যারন রজার্স নতুন স্টিলার্স হেলমেট সম্পর্কে সৎ করে

অ্যারন রজার্স দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় ফুটবল লিগে রয়েছেন।
এটা বলা ঠিক যে তখন থেকেই অনেক কিছু বদলেছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এর মধ্যে তার পছন্দের হেলমেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সম্প্রতি লিগ দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল।
এবং যদিও এটি সহজ বা এমনকি বোবা শোনাতে পারে, তবুও তিনি নতুন একটিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে এবং অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।
এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, প্রাক্তন সুপার বাউলের চ্যাম্পিয়ন যতটা সৎ ছিলেন তিনি সাধারণত পিটসবার্গ স্টিলার্সের হেলমেট সম্পর্কে ছিলেন।
“আমি এটি পছন্দ করি না, না,” রজার্স ড স্টিলার্সের নতুন হেলমেট। “আমি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। আমরা এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছি It এটি সেখানে একটি জঘন্য স্পেসশিপের মতো দেখাচ্ছে We আমরা এটি পরিবর্তন করতে পেরেছি The মুখের মুখোশটি হেলমেটটির সাথে ফিট করে না কারণ এটি একটি পুরানো মুখের মুখোশ, স্পষ্টতই আমি যেমন পুরানো, তবে আমরা এখনই সঠিক হেলমেটটি সন্ধান করার চেষ্টা করছি।”
এনএফএল -এর বার্ষিক পরীক্ষাগার পরীক্ষাটি শুট এয়ার এক্সপি প্রো কিউ 11 লিমিটেডকে নিষিদ্ধ করেছে, রজার্সের পছন্দের হেলমেটের 2012 সংস্করণ।
তিনি স্কুট এয়ার এক্সপি প্রো ভিটিডি II এ স্থানান্তরিত করেছেন, তবে তিনি স্পষ্টভাবে খুশি নন।
আশা করি, এটি তার খেলায় কোনও ক্ষতি করবে না।
গ্রিন বে প্যাকারদের ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে রজার্স তার সেরাটি ছিল না এবং সম্ভবত এটি তার পক্ষে চূড়ান্ত বছর হওয়ার সাথে সাথে এটি হেলমেটের মতো কোনও কিছুর উপর অপচয় করতে দেখে লজ্জার বিষয় হবে।
নিউইয়র্ক জেটসের সাথে হতাশাজনক মেয়াদ শেষে তিনি বাউন্স-ব্যাক মরসুমে থাকতে পারেন এবং স্টিলার্সের অপরাধটি কয়েক বছর ধরে কিছু প্রশ্নও তৈরি করেছে, মাইক টমলিনের নির্দেশিকায় তার চ্যাম্পিয়নশিপের সম্ভাবনা বেশি হওয়া উচিত।
স্টিলারদের তাদের ভবিষ্যতের হল অফ ফেমারের জন্য উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সূর্যাস্তে যাত্রা করার আগে তার সেরা সমর্থনযোগ্য কাস্ট রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তারা বড় পদক্ষেপ নিয়েছে।
তারা তাকে যা দিতে পারে না তা হ’ল তার প্রাক্তন হেলমেট।
