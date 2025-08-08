অ্যারন রজার্স প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রতিবেদন সম্পর্কিত নীরবতার চেষ্টা করেছেন

পিটসবার্গ স্টিলার্স কোয়ার্টারব্যাক অ্যারন রজার্স সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত উদ্বেগকে নিঃশব্দ করতে পারে এটি তার বিস্তৃত রিসিভারদের সাথে তার কাজের সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।
এটা ছিল আগে শিখেছি মঙ্গলবারের অনুশীলনের সময় ২০২৪ সালের তৃতীয় রাউন্ডের খসড়া পিক রোমান উইলসন “সঠিক দিকে এক পদক্ষেপ নিয়েছিল” এর সাথে রজার্সের “সংযোগ”। অনুযায়ী ব্রুক প্রাইওর ইএসপিএন -এর মধ্যে, রজার্স তখন “বুধবার উইলসন এবং তার অন্যান্য লক্ষ্যগুলি নিয়ে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক দেখিয়েছিল।
রজার্স ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমি কেবল তার মাথা থেকে কিছুটা (উইলসন) পেতে পেরেছি, কারণ আমি মনে করি তিনি এত ভাল বাচ্চা,” রজার্স ব্যাখ্যা করেছিলেন। “তিনি এতটা যত্নবান হন – এটি আমার অনুমোদন হোক বা সে এটি সঠিকভাবে করছে এবং সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে। তিনি এতটাই প্রতিভাধর। তিনি যত বেশি মুক্ত খেলতে পারবেন এবং সেখানে ভাবতে পারবেন না, তিনি যত বেশি খেলতে যাচ্ছেন ততই তিনি কেবল যা পেয়েছেন এবং তার পরে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন, ততই তিনি আরও ভাল খেলবেন।”
চোটগুলি উইলসনকে সীমাবদ্ধ করে মাত্র পাঁচ
তার ছদ্মবেশী মৌসুমে আক্রমণাত্মক স্ন্যাপগুলি, তবে ক্লাবটি এই গত বসন্তে ডালাস কাউবয়েদের কাছে জর্জ পিকেন্সকে ব্যবসা করার পরে এই গ্রীষ্মে তিনি পিটসবার্গের ডাব্লুআর 2 হিসাবে সম্ভাব্যভাবে আবির্ভূত হতে পারেন।
এদিকে, কিছু বহিরাগতরা এর আগে আশঙ্কা করেছিলেন যে জুন অবধি রজার্স একটি স্বাক্ষরবিহীন ফ্রি এজেন্টের রয়েছেন তার নতুন সতীর্থদের সাথে মাঠে রসায়ন তৈরির ক্ষমতাকে আঘাত করবে। বুধবার, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি প্রশিক্ষণ-ক্যাম্প সেশনের সময় কিছু মিস করা পাসগুলিতে ঘুম হারাচ্ছেন না।
“আমি মনে করি আমরা গত তিন বা চার দিন আরও ভাল ক্লিক করে যাচ্ছি,” রজার্স বলেছিলেন। “আমাদের প্রতিরক্ষা, স্পষ্টতই, আমরা এটিতে প্রচুর টুকরো যুক্ত করেছি। সর্বদা শিবিরে প্যাডগুলি চলার সাথে সাথে প্রতিরক্ষা মনে হয় উপরের প্রান্তটি রয়েছে, এবং তারপরে দ্বিতীয় সপ্তাহে এটি কিছুটা ঘুরতে শুরু করে। সুতরাং আমার মনে হয়েছিল আমরা গত দেড় সপ্তাহে আরও ভাল খেলছি।”
আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী আর্থার স্মিথের নেতৃত্বে ইউনিটের পক্ষে রজার্স ভাল ফিট কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জুলাইয়ের শেষের দিকে এই জাতীয় উদ্বেগের জন্য স্মিথ ঠান্ডা জল poured েলে দিয়েছিল এবং রজার্স বুধবার বিষয়টি সম্বোধন করেছিলেন।
রজার্স স্মিথের সাথে তার ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক সম্পর্কে বলেছিলেন, “আমরা আড়াই ঘন্টা (মঙ্গলবার) বসেছিলাম, কেবল বলের কথা বলছি।” জো ক্লার্ক স্টিলার্স ডিপো। “এটি সমস্ত এক্স এবং ওএস নয় It’s এটি সময়ে সময়ে গল্প বলার মতো। তবে তিনি মোটেও অনমনীয় লোক নন, তাই আমার যে কোনও ধারণা রয়েছে বা ধারণাগুলি যা কিছু রিসিভার আমাকে তাকে দেওয়ার জন্য দিয়েছেন, সমস্ত কিছু বিবেচনা করা হয়েছে। আমি তাকে সত্যিই একজন ব্যক্তি হিসাবে উপভোগ করেছি এবং যেভাবে তিনি রুমের সামনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটি এতটা মজা পেয়েছে।”
বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত, রজার্স খেলেন কিনা তা স্পষ্ট নয় যখন স্টিলাররা এই শনিবার রাতে জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সে একটি ম্যাচআপের সাথে পূর্বসূরী খোলেন।