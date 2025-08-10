অ্যারন রজার্স, সতীর্থদের মধ্যে ইস্যুগুলির জন্য কে দোষী?

সোমবারের একটি প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোয়ার্টারব্যাক অ্যারন রজার্সের প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় পিটসবার্গ স্টিলার্স ওয়াইড রিসিভারস ডি কে মেটকাল্ফ এবং ২০২৪ সালের তৃতীয় রাউন্ডের খসড়া পিক রোমান উইলসনের সাথে রসায়ন অভাব রয়েছে।
তবে মেটকাল্ফ এবং উইলসনের সাথে রজার্সের সংযোগ শনিবার জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সের বিপক্ষে পিটসবার্গের প্রিসন ওপেনারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উন্নতি বলে মনে হয়েছিল।
“দ্য উইলি শো ডাব্লু/ জেজে উইলিয়ামস” এর সর্বশেষ সংস্করণের সময় এনএফএল বিশ্লেষক এবং প্রাক্তন স্টিলার্স আক্রমণাত্মক লাইনম্যান উইলি কোলন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে রজার্সের সতীর্থরা এই অপরাধের সংগ্রামের জন্য দোষী।
“অ্যারন রজার্স শিবিরে দেখতে (এক্সপ্লেটিভ) ভাল দেখায়,” কোলন বলেছিলেন, স্টিলার্স ডিপো ট্রয় মন্টগোমেরি ভাগ করা। “আমি জানি না যে তারা এই বিষয়ে যথেষ্ট কথা বলছেন। অ্যারন রজার্স প্রশিক্ষণ শিবিরে একটি চাকরির নরক করছেন। 41 বছর বয়সী একটি ছেলের জন্য তিনি দেখতে ভাল লাগছিল। তিনি দেখতে সত্যিই খুব ভাল লাগছে। তিনি আকারে দেখছেন। দলটির বাকি অংশগুলি তার স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।
অ্যাথলেটিক হিসাবে মাইক ডিফলো শুক্রবার প্রকাশিত এক টুকরোতে উল্লেখ করা হয়েছে, স্টিলার্স কোয়ার্টারব্যাকস কোচ টম আর্থ সম্প্রতি উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে রজার্স এখনও “বিদ্যুৎ-কুইক রিলিজ” রয়েছে এবং “ড্রিলসের সময়” তিনি বলের সাথে কোথায় যাচ্ছেন “ঠিক জানেন।
“তিনি অবিশ্বাস্য অবস্থায় আছেন,” আর্থ রজার্স সম্পর্কে যোগ করেছিলেন। “… তিনি এই পদক্ষেপে ছুঁড়ে মারছেন, এবং তিনি ‘ওয়াও’ ধরণের ছোঁড়া যা আমি মনে করি না যে অনেকগুলি কোয়ার্টারব্যাক তৈরি করছে। এবং এটি 40-প্লাস বছর বয়সে। আমি মনে করি এটি এখনও রয়েছে। তিনি অবশ্যই পকেট থেকে বাঁচতে সক্ষম হবেন, যখন তাঁর প্রয়োজন হয় তখনই আমাদের জন্য নাটকগুলি প্রসারিত করতে পারবেন।
রজার্স তার 21 তম এনএফএল মরসুমে সেই স্তরের খেলার স্তরটি বজায় রাখতে পারে কিনা তা বিতর্কযোগ্য। গত বছর নিউইয়র্ক জেটসের সাথে থাকাকালীন, একটি নগিং হিপ ইস্যু, তার হাঁটুতে আঘাত, একটি নিম্ন গোড়ালি স্প্রেন এবং একটি গুরুতর হ্যামস্ট্রিং সমস্যা রজার্সকে ধীর করে দিয়েছে তিনি রেকর্ড করেছেন আটটি টাচডাউন তার চূড়ান্ত চারটি খেলায় পাস করে এবং তিনটি ইন্টারসেপশন।
জুনের চেয়ে মার্চ মাসে দলে যোগ দিলে পিটসবার্গের অপরাধ আরও ভাল আকারে থাকবে। তবুও, স্টিলারদের এখন 7 সেপ্টেম্বর জেটসে তাদের সপ্তাহ 1 গেমের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রায় এক মাস সময় রয়েছে।