অ্যারলিন্ডো ক্রুজের দেহটি ফায়ার বিভাগের ট্রাকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়

সাম্বিস্তার সাথে কফিনটি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সংগীতজ্ঞের ভক্তদের চোখে নেওয়া হয়েছিল
সংক্ষিপ্তসার
সাম্বা হুইল এবং ভক্ত, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের শ্রদ্ধার পরে এক উত্তেজনাপূর্ণ শোভাযাত্রার পরে সুলাকাপের জারদিম দা সৌদাদে কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল, যিনি ২০১৩ সাল থেকে স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সাম্বিস্তা আরলিন্ডো ক্রুজকে সমাহিত করা হয়েছিল।
গায়ক আরলিন্ডো ক্রুজের মরদেহ ফায়ার বিভাগ থেকে একটি ট্রাকে স্থাপন করা হয়েছিল এবং পশ্চিম অঞ্চলের সুলাকাপের জার্দিম দা সৌদাদে কবরস্থানের একটি মিছিলে গিয়েছিলেন।
গুরিম ফর্ম্যাটে বিদায় থাকা সাম্বিস্তার – বিশেষ সাম্বা হুইল সহ, আবেগ, পার্টি এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ, তিনি ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন – সকাল 11 টায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।
মৃত্যু
আরলিন্ডো ২০১ 2017 সাল থেকে দুর্বল স্বাস্থ্যের সাথে ছিলেন, যখন তিনি হেমোরজিক স্ট্রোকের (স্ট্রোক) ভোগেন। সেই সময় শিল্পী প্রায় দেড় বছর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই থেকে তিনি এই রোগের সিকোলেট নিয়ে কাজ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। শিল্পী আর নিজেকে উপস্থাপন করেন না।
শুক্রবার বিকেলে শিল্পীর স্ত্রী বাবি ক্রুজ দ্বারা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। তিনি এপ্রিল থেকে রিওর পশ্চিম জোনে বারা ডি’অর হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুর কারণ ছিল একাধিক অঙ্গ ব্যর্থতা।