অ্যারিজোনায় ডাব্লুএনবিএ খেলায় সেক্স টয় নিক্ষেপের পরে দ্বিতীয় গ্রেপ্তার

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডাব্লুএনবিএ গেমসের সময় আদালতে গ্রিন সেক্স খেলনাগুলির চলমান ঘটনার জবাবে পুলিশ দ্বিতীয় গ্রেপ্তার করেছে।
ফিনিক্স বুধ এবং কানেকটিকাট সান এর মধ্যে মঙ্গলবার ডাব্লুএনবিএ গেমের সময় তিনি ভিড়ের মধ্যে একটি যৌন খেলনা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে যে অ্যারিজোনার 18 বছর বয়সী কাদেন লোপেজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ফিনিক্স বুধ এবং কানেক্টিকাট সান এর মধ্যে জানার পরে সর্বশেষ অভিযোগযুক্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ফক্স 10।
পুলিশ বলছে যে লোপেজ মঙ্গলবারের খেলায় তার সোয়েটারের পকেট থেকে যৌন খেলনাটি টেনে নিয়ে তার সামনে সিটগুলির দিকে ছুঁড়ে মারল, পিছনে একজন দর্শককে আঘাত করল।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
“ভিডিও ফুটেজে লোপেজকে দেখায়, তার সিটে বসে তিনি তার সোয়েটার সামনের পকেট থেকে সবুজ (অবজেক্ট) পুনরুদ্ধার করেন তারপরে (অবজেক্ট) ফেলে দেয়। তিনি তখন উঠে এসে এলাকা ছেড়ে চলে যান,” ফক্স 10 অনুসারে আদালতের একটি নথি বলেছে।
আরও একজন দর্শক এই বস্তুর দ্বারা আঘাত পেয়েছিল বলে জানা গেছে।
সোফি কানিংহাম ক্যাটলিন ক্লার্কের প্রাক্তন দলে চিকিত্সা এবং কুখ্যাত লড়াই যা তার দাঁত চিপ করে
“প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শিকারের সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার 9 বছর বয়সী ভাগ্নির সাথে ডাব্লুএনবিএ খেলাটি দেখছেন, যখন তার পিছনে কিছু আঘাত করা হয়েছিল তখন তাদের পাশের মাটিতে পড়ে যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে আঘাত করা বস্তুটি (যৌন খেলনা)। তিনি প্রসিকিউশন চান,” আদালতের নথি যোগ করেছে।
শনিবার, ডাব্লুএনবিএ ঘোষণা করেছে যে ২৩ বছর বয়সী ডেলবার্ট কার্ভারকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি ২৯ জুলাই গোল্ডেন স্টেট ভ্যালকিরিজের বিরুদ্ধে আটলান্টা ড্রিম খেলার সময় আদালতে একটি অনুরূপ যৌন খেলনা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
লিগ এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমাদের অঙ্গনের প্রত্যেকের সুরক্ষা এবং সুস্থতা আমাদের লিগের জন্য শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার। আদালতে বা আসন অঞ্চলে ফেলে দেওয়া যে কোনও ধরণের বিষয়বস্তু খেলোয়াড়, গেমের কর্মকর্তাদের এবং অনুরাগীদের জন্য সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে,” লীগ এক বিবৃতিতে বলেছে।
“ডাব্লুএনবিএ এরিনা সুরক্ষা মানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যে কোনও অনুরাগী ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে কোনও বিষয় ছুঁড়ে ফেলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে আসা হবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার ও মামলা-মোকদ্দমা সাপেক্ষে ন্যূনতম এক বছরের নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে।”
ইন্ডিয়ানা ফিভার সুপারস্টার সোফি কানিংহাম দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ মুহুর্তে লস অ্যাঞ্জেলেস স্পার্কসের বিপক্ষে মঙ্গলবার রাতের খেলা চলাকালীন একটি প্রক্ষেপণ যৌন খেলনা দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন বলে জ্বর বলটি ইনবাউন্ড করার জন্য প্রস্তুত ছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স এ ক্রীড়া কভারেজ, এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।