অ্যারিজোনা গার্লের পালানোর চেষ্টা অপব্যবহারের মামলা পুলিশ রিপোর্টে বিস্তারিত

সম্পাদকের দ্রষ্টব্য: নিম্নলিখিত গল্পে গ্রাফিক বিবরণ রয়েছে।
সম্প্রতি প্রকাশিত পুলিশ নথিগুলি 10 বছর বয়সী রেবিকা ব্যাপটিস্টের জীবনের শেষ সপ্তাহগুলিতে নতুন আলোকপাত করেছে, যা তার জীবনযাপনের পরিস্থিতি থেকে পালানোর একাধিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধির বিরক্তিকর অভিযোগ প্রকাশ করেছে।
নাভাজো কাউন্টি শেরিফের অফিসের ৩ 36 পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে ২ July জুলাই প্রতিক্রিয়াহীন সন্তানের আবিষ্কারের পরে তার বাবা রিচার্ড ব্যাপটিস্ট এবং তার বান্ধবী অ্যানিসিয়া উডসের সাথে সাক্ষাত্কারের রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।
পরে তিন দিন পরে ফিনিক্স চিলড্রেন হাসপাতালে রিবেকাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। উভয় প্রাপ্তবয়স্ক এখন প্রথম-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগের মুখোমুখি।
গোয়েন্দারা বলছেন যে পরিবারটি জুলাইয়ের শুরুর দিকে ফিনিক্স থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে অ্যারিজোনার কনচোর কাছে একটি গ্রামীণ ক্যাম্পসাইটে গ্রামীণ শিবিরের বাসিন্দা ছিল। পরিবারটি ইয়ার্ট মেঝেতে পাতলা গদিতে শুয়েছিল এবং 15 মাইল দূরে একটি কনচো সুবিধার্থে স্টোর থেকে প্লাস্টিকের জগগুলিতে জলে জল ফেলেছিল।
উডস প্রথমে দাবি করেছিলেন যে এক প্রতিবেশী রিবিকা পালিয়ে যাওয়ার পরে প্রতিক্রিয়াহীন বলে মনে করেছিলেন। তবে আইন প্রয়োগকারীরা উল্লেখ করেছেন যে এটি প্রথমবারের মতো শিশু পালানোর চেষ্টা করেছিল না।
রেকর্ডগুলি ইঙ্গিত দেয় যে রেবিকা এর আগে ফিনিক্সের একটি উইন্ডো থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং কনচোতে যাওয়ার পরে আরও বেশ কয়েকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল, যেদিন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেদিন চূড়ান্ত একটি ঘটেছিল।
খড়ের কাছ থেকে পান করতে খুব দুর্বল হওয়া সহ রেবিকার দৃশ্যমান অবনতি সত্ত্বেও উডস, যিনি দাবি করেছিলেন যে নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে তার পটভূমি রয়েছে, তিনি কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে শিশুটি “ভাল থাকবে” এবং তাত্ক্ষণিক চিকিত্সা সহায়তা না নেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, উডস এবং ব্যাপটিস্ট উভয়ই প্রাথমিকভাবে সন্তানের অবস্থার কারণ কী কারণে জ্ঞান অস্বীকার করেছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি পতনের সময় আহত হয়েছিলেন।
তবে চিকিত্সা পেশাদাররা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, পোড়া চিহ্ন, অনুপস্থিত পায়ের নখ এবং চুল এবং অসংখ্য কাট এবং আঘাত সহ শারীরিক নির্যাতনের বিস্তৃত লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন।
যখন তার মেয়ের আঘাতের “ভয়াবহ ছবি” দেখানো হয়েছিল, তখন ব্যাপটিস্ট “কোনও আবেগ প্রকাশের অভাব ছিল,” একজন গোয়েন্দা সম্ভাব্য – কারণ হলফনামায় লিখেছিলেন।
“এই ছবিগুলি দেখার পরে, আমি জানতাম যে কোনও বাবা তার মেয়ের উপর ব্যাপক আঘাতের বিষয়টি লক্ষ্য করবেন না এমন কোনও উপায় নেই, এটি আমার মনে অসম্ভব হবে, একজন পিতার পক্ষে তার সন্তানের উপর এই বিশাল চিহ্ন এবং আঘাতগুলি না দেখার জন্য,” মন্তব্যটিতে লেখা আছে।
পুলিশ জানায়, ব্যাপটিস্ট পরে তার মেয়েকে পালিয়ে যাওয়ার শাস্তি হিসাবে বেল্ট দিয়ে আঘাত করার কথা স্বীকার করেছিলেন, তবে মাথায় আঘাতের কারণে অস্বীকার করেছেন। কর্তৃপক্ষগুলি পরিবার ভাগ করে নেওয়া তাঁবুতে রক্তাক্ত পোশাকও আবিষ্কার করেছিল, যা জরুরি পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগের আগে পরিবর্তন করা হয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল ২ July জুলাই উডস দ্বারা পরিচালিত তিনটি 911 টি কল পর্যালোচনা করেছে। কলগুলিতে উডস রেবেকাকে তার মেয়ে হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে তিনি উদ্ধার শ্বাস প্রশ্বাস দিচ্ছেন, যদিও তার সুরের জরুরিতার অভাব ছিল।
একটি আহ্বানে, তিনি প্রেরণকারীকে বলেছিলেন যে তারা হলব্রুকের দিকে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, বিশ্বাস করে সেখানে একটি ইএমএস স্টেশন রয়েছে। প্রেরণকারী তাকে টানতে নির্দেশ দিয়েছিল, যাতে চিকিত্সকরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারে।
সিপিআর পরিচালিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে উডস বলেছিলেন যে তিনি রিবিকার মুখে শ্বাস নিচ্ছেন তবে বুকের সংকোচন শুরু করেননি। প্রেরণকারী তাকে শিশুটিকে দৃ ground ় মাটিতে রাখতে বলেছিল, কিন্তু উডস দ্বিধায় পড়েছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি তাকে পাথরের উপর শুইয়ে দেওয়ার বিষয়ে অনিশ্চিত ছিলেন।
জরুরী ক্রুরা খুব শীঘ্রই এসেছিল, কিন্তু রিবিকা তার আঘাত থেকে বাঁচতে পারেনি।
উডস এবং ব্যাপটিস্ট উভয়ই এখন কেবল রিবিকার মৃত্যুর সাথেই নয়, তার দুই ছোট ভাইবোনদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগে হত্যা ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে।
তদন্তকারীদের সাথে সাক্ষাত্কারের সময় উডস বলেছিলেন যে তার জন্য একটি সম্ভাব্য শাস্তি “কিছু জেল সময়” হতে পারে, যখন ব্যাপটিস্ট অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি বাবা হওয়ার যোগ্য নন।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে রিবিকা চলমান শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
পরিবারের কল্যাণ সম্পর্কে উদ্বেগগুলি এম্পওয়ার কলেজ প্রিপের কর্মীরা একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছিল, যেখানে শিশুরা ভর্তি হয়েছিল, 12 নিউজ রিপোর্ট করেছে।
স্কুল কর্মকর্তারা গত দুই বছরে ১৩ বার অ্যারিজোনার শিশু সুরক্ষা বিভাগের (ডিসিএস) সাথে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গেছে, রিবিকার অব্যক্ত অনুপস্থিতির পরে পরিবারের বাড়িতে পরিদর্শন করা একটি স্কুল রিসোর্স অফিসারের একটি প্রতিবেদন সহ।
ডিসিএস তখন থেকে এজেন্সিটি শিশুটিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা শুরু করেছে।
“যে কোনও সময় আমাদের সম্প্রদায়ের কোনও শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এটি আমাদের সকলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, বিশেষত যখন আমরা পরিবারকে জানি,” ডিসিএস থেকে ফক্স নিউজ ডিজিটাল রিডে একটি বিবৃতি। “আমাদের উত্সর্গীকৃত কর্মীরা সমস্ত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তবে দুঃখজনকভাবে, যারা শিশুদের ক্ষতি করতে চান তারা মাঝে মাঝে তাদের সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা সবচেয়ে শক্তিশালী সিস্টেমগুলিও এড়াতে পারেন।”
বিভাগটি যোগ করেছে যে এটি “স্বচ্ছ হতে থাকবে এবং এই মামলার সাথে সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করবে” পাশাপাশি পরিবারের সাথে তাদের জড়িত থাকার কারণে তারা আইনত আইনত অনুমোদিত বলে।
গভর্নর কেটি হবসও ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের উদ্বেগকে স্বীকার করেছেন এবং মামলাটি পুরোপুরি তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
“প্রথমে, আমি বলতে দাও এটি স্পষ্টতই একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিস্থিতি, এবং আমরা অবশ্যই কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছি,” হবস এর আগে 12 নিউজকে বলেছিলেন। “এই মামলার আগে আমাদের এজেন্সিতে যে তথ্য ছিল এবং তার মৃত্যুর দিকে কী ঘটেছিল, আমরা অবশ্যই তদন্ত করতে যাচ্ছি, এবং যদি এমন কিছু ছিল যা আমরা সঠিকভাবে না করতাম তবে আমরা এটি সংশোধন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এটি আমাদের কাজ। অ্যারিজোনানস নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। যদি এটি ভুল হয়ে যায়।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল হবসের অফিসে পৌঁছেছে এবং মন্তব্যের জন্য কলেজের প্রিপকে ক্ষমতায়িত করেছে, তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
