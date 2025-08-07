You are Here
অ্যালকোহলের খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় শুল্ক পরিবর্তন হবে
News

অ্যালকোহলের খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় শুল্ক পরিবর্তন হবে

আইডিসি এনএও অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের খুচরা বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সের বিধান, সম্প্রসারণ এবং পুনর্নবীকরণের জন্য রাজ্য ফি পরিবর্তন করার লাইসেন্সের জন্য লাইসেন্সদাতা এবং আবেদনকারীদের অবহিত করে।

সংশোধনীগুলি 31.07.2025 নং 275-fz এর ফেডারেল আইন দ্বারা অনুমোদিত এবং 31 আগস্ট, 2025 এ কার্যকর হয়।

লাইসেন্স জারি বা সম্প্রসারণের জন্য বার্ষিক শুল্কের আকারগুলি হবে:

– 20 হাজার রুবেল। গ্রামীণ বসতিগুলির জন্য;

– 65 হাজার রুবেল। অন্যান্য ক্ষেত্রে।

আউটলেটগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি সহ লাইসেন্স পুনরায় নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বগুলির মাত্রাগুলি হবে:

– 20 হাজার রুবেল। গ্রামীণ বসতিগুলির জন্য;

– 65 হাজার রুবেল। অন্যান্য ক্ষেত্রে।

এর আগে, সিটি রিটেইল চেইনগুলি 65 হাজার রুবেল ফি সহ বেশ কয়েকটি আউটলেটগুলির জন্য একটি লাইসেন্স পেতে পারে এবং নতুন অবজেক্ট যুক্ত করার জন্য, এক সময়ের শুল্ক ছিল 3.5 হাজার রুবেল।

এখন, যখন প্রতিটি নতুন অবজেক্ট যুক্ত করা হয়, ডিউটি হবে 65 হাজার রুবেল।

লাইসেন্সের বৈধতা বাড়ানোর সময়, বার্ষিক ফি 65 হাজার রুবেলও হবে। এই লাইসেন্সে প্রতিটি ট্রেডিং অবজেক্টের জন্য।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।