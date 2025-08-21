অ্যালকোহল উদ্বেগের সাথে সাথে নতুন লো এ আমাদের মদ্যপানের হার

গল্পের হাইলাইটস
- আমেরিকানদের স্ব-প্রতিবেদনিত টানা হ্রাসের পরে 54% মদ্যপান করা হয়েছে
- বিশ্বাসের মাঝারি মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, 53% এর নতুন উচ্চতায় উঠেছে
- পানকারীরা কম, এবং কম ঘন ঘন মদ্যপানের প্রতিবেদন করে
ওয়াশিংটন, ডিসি-মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের শতাংশ যারা বলেছেন যে তারা অ্যালকোহল সেবন করেন তারা হ্রাস পেয়ে ৫৪%এ নেমে এসেছেন, এটি গ্যালাপের প্রায় 90 বছরের প্রবণতার এক শতাংশ পয়েন্ট দ্বারা সর্বনিম্ন। এটি আমেরিকানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের সাথে মিলে যায় যে মাঝারি অ্যালকোহল সেবন কারও স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, এখন প্রথমবারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি।
গ্যালাপ ১৯৩৯ সাল থেকে আমেরিকানদের মদ্যপানের আচরণ এবং ২০০১ সাল থেকে মধ্যপন্থী মদ্যপানের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সম্পর্কে তাদের মতামতকে সন্ধান করেছে। সর্বশেষ ফলাফলগুলি গ্যালাপের বার্ষিক খরচ অভ্যাস জরিপ থেকে, 7-21 জুলাই পরিচালিত।
রেকর্ড-কম 54% বলে তারা অ্যালকোহল গ্রহণ করে
1997 থেকে 2023 পর্যন্ত, কমপক্ষে 60% আমেরিকান অ্যালকোহল পান করার কথা জানিয়েছেন। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা কমে 62% এবং 2024 সালে 58% এ দাঁড়িয়েছে, আজ 54% পৌঁছানোর আগে। সর্বাধিক সাম্প্রতিক জরিপের আগে, হারটি 10 বারের চেয়ে 60% এর চেয়ে কম হয়েছে, প্রাথমিক 1939 জরিপে 58% এবং এককালীন সর্বনিম্ন 55% এর মধ্যে 1958 সালে রেকর্ড করা হয়েছে। 68% থেকে 71% এর উচ্চতা 1974 এবং 1981 এর মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছিল।
### এম্বেডডেবল ###
আমেরিকানদের পরপর অবক্ষয় হ্রাস পেয়েছে যে গত কয়েক বছর ধরে মদ্যপান করা গ্যালাপের প্রবণতায় তুলনামূলকভাবে মিলে যায় এবং সাম্প্রতিক গবেষণার সাথে মিলে যায় যে ইঙ্গিত দেয় যে যে কোনও স্তরের অ্যালকোহল সেবন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এটি পূর্ববর্তী সুপারিশগুলি থেকে তীব্র বিপরীত ছিল যে মাঝারি পানীয় কিছু প্রতিরক্ষামূলক সুবিধা দিতে পারে।
বেসলাইন হিসাবে 2023 এর 62% ব্যবহার করে (কারণ 2022% 67% পড়া একটি বহিরাগত), পুরুষদের মধ্যে (পাঁচ পয়েন্টের নিচে, 57% থেকে 57%) তুলনায় মহিলাদের মধ্যে (2023 সাল থেকে 11 শতাংশ পয়েন্ট কম) থেকে 51%) মদ্যপানের হ্রাস আরও বেশি প্রকট হয়েছে। মদ্যপান অ-হিস্পানিক সাদা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 11 পয়েন্টও হ্রাস করেছে, যদিও এটি রঙের মানুষের মধ্যে প্রায় 50% এ মোটামুটি স্থির ছিল।
অল্প বয়স্করা ইতিমধ্যে এক দশক আগে অ্যালকোহল পান করার রিপোর্ট করার সম্ভাবনা কম হয়ে গিয়েছিল, তবে এই প্রবণতাটি কেবল ত্বরান্বিত হয়েছে, এই হারটি আজ ২০২৩ সালে ৫৯% থেকে কমিয়ে ৫০% এ নেমেছে। এটি তাদের মদ্যপানের হারকে মধ্যবয়সী এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় নীচে ফেলে দেয়, যদিও এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খুব কমই দু’বছর আগের তুলনায় পান করার দাবি করছে।
পক্ষপাতদুষ্টদের শতাংশে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে যা তারা অ্যালকোহল পান করে, তবে এটি গত দুই বছরে পরিবর্তিত হয়েছে, রিপাবলিকানদের মধ্যে মদ্যপানের তীব্র হ্রাস (১৯ পয়েন্ট, হ্রাস পেয়ে ৪ 46%) তবে ডেমোক্র্যাটদের নয় (মোটামুটি স্থিরভাবে hold১%ধরে রাখা)।
### এম্বেডডেবল ###
অ্যালকোহল সেবনের হ্রাস হ্রাস অন্যান্য মেজাজ-পরিবর্তনকারী পদার্থগুলিতে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে দেখা যায় না-বিশেষত, বিনোদনমূলক গাঁজা, যা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক রাজ্যে আইনী। যদিও এক দশকের আগের তুলনায় আজ গাঁজা ব্যবহার বেশি, তবে এটি গত চার বছরে মোটামুটি স্থির ছিল এবং এইভাবে অ্যালকোহল পান না করার জন্য বেছে নেওয়া লোকদের মধ্যে এটি কোনও কারণ বলে মনে হয় না।
সংখ্যাগরিষ্ঠ এখন বলে যে সংযমী মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ
গ্যালাপের প্রবণতায় প্রথমবারের মতো, বেশিরভাগ আমেরিকান, 53%, মডারেশনে মদ্যপান বা “দিনে এক বা দুটি পানীয়” বলে, কারও স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। মাত্র 6% বলছেন এটি নিজের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, যখন 37% বিশ্বাস করে যে এটি কোনও পার্থক্য করে না। আজকের বিশ্বাস যে মাঝারি অ্যালকোহল সেবন অস্বাস্থ্যকর, এটি 2018 সালে 28% এবং 2023 সালে 39% থেকে এক বছর আগে 45% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীতে, ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত, এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শতাংশটি প্রায় 25%এর কাছাকাছি এসেছিল, যারা তাদের মদ্যপানকে উপকারী বলে বিবেচনা করেছেন তাদের প্রায় সমান।
### এম্বেডডেবল ###
গত এক দশকে অল্প বয়স্কদের ইতিমধ্যে অ্যালকোহলের ব্যবহারের হ্রাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এই বয়সের গ্রুপটিও বিশ্বাস করতে পারে যে একজনের স্বাস্থ্যের জন্য মদ্যপান খারাপ।
2001 সালে, প্রায় 30% অল্প বয়স্ক এবং মধ্যবয়সী প্রাপ্তবয়স্করা মাঝারি মদ্যপানকে ক্ষতিকারক হিসাবে দেখেছিলেন, যখন 21% বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা সম্মত হন। যাইহোক, 2007 এর মধ্যে, 18- 34 বছর বয়সের শিশুরা তাদের উদ্বেগের মধ্যে অন্যান্য উভয় বয়সের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সাম্প্রতিক উত্থান সহ মাঝারি মদ্যপান ক্ষতিকারক বলে। মধ্যবয়সী এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের বিশ্বাস যে স্বাস্থ্যের পক্ষে মদ্যপান খারাপ, তারা গত কয়েকটি পাঠের চেয়েও বাড়িয়েছে তবে এখনও তরুণ বয়স্কদের পিছিয়ে দিয়েছে ‘।
### এম্বেডডেবল ###
অধিকন্তু, পুরুষদের তুলনায় পুরুষদের চেয়ে পুরুষদের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যে অস্বাস্থ্যকর (যথাক্রমে%০%বনাম ৪ %%), এবং ডেমোক্র্যাটস (৫৮%) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের (৫৫%) এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সমর্থন করার জন্য রিপাবলিকানদের (৪৪%) বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। জাতি/জাতি, শিক্ষা এবং আয়ের দ্বারা কেবল সামান্য পার্থক্য রয়েছে।
যারা পান করেন তারা কম মদ্যপানের রিপোর্ট
আমেরিকানদের মধ্যে যারা পানীয় পান করেন, গ্রাহকদের নিদর্শনগুলি স্থানান্তরিত হয়। রেকর্ড-কম 24% পানীয় পানকারী বলেছেন যে তারা গত 24 ঘন্টাগুলিতে একটি পানীয় ছিল, যখন 40% বলেছে যে তারা শেষ পর্যন্ত অ্যালকোহল গ্রাস করার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় হয়েছে, এটি 2000 সালের পর থেকে সর্বোচ্চ শতাংশ।
গত সপ্তাহে যারা পান করেননি তাদের মধ্যে সমস্ত মদ্যপানকারীদের মধ্যে ফ্যাক্টরিং, গত সাত দিন ধরে খাওয়া গড় পানীয়ের সংখ্যা ২.৮, ১৯৯ 1996 সাল থেকে সর্বনিম্ন চিত্র গ্যালাপ রেকর্ড করা হয়েছে This এটি এক বছর আগে ৩.৮ পানীয় থেকে কমেছে এবং এর সাত বছর আগে ৪.০ পানীয়ের কাছাকাছি। গ্যালাপকে ট্র্যাক করার পর থেকে সর্বোচ্চ গড় সংখ্যা এটি প্রতি সপ্তাহে 5.1 পানীয়, 2003 সালে রেকর্ড করা হয়।
### এম্বেডডেবল ###
প্রাপ্তবয়স্করা যারা মনে করেন যে মধ্যপন্থী মদ্যপান কারও স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, তারা অন্য সকলের মতোই সম্ভবত তারা অ্যালকোহল পান করে (যথাক্রমে 55% এবং 54%) রিপোর্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, যারা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগ পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে অর্ধেকই বলেছেন যে তারা গত সাত দিনের মধ্যে (49%) একটি পানীয় পান করেছেন, যারা এই স্বাস্থ্য উদ্বেগগুলি ভাগ করে নি তাদের 69% এর তুলনায়।
এছাড়াও, যারা গত সপ্তাহে পানীয় পান করেছিলেন তাদের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি অ-কনসার্নড গ্রুপের তুলনায় গড়ে কম পানীয় পান করে (4.5 পানীয় বনাম 6.4)।
বিয়ার এখনও সর্বাধিক পছন্দসই অ্যালকোহল, তবে লিঙ্গ ফাঁকগুলি অব্যাহত রয়েছে
মার্কিন পানকারীরা বিয়ারকে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় হিসাবে উল্লেখ করতে থাকে যা তারা প্রায়শই গ্রাস করে, 30% যারা অ্যালকোহলের নাম রাখে এবং 29% যারা ওয়াইন নাম দেয় তাদের চেয়ে বেশি। এটি গত ছয় বছরে দেখা নিদর্শনগুলির সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন মদ প্রায় লোকেদের পছন্দের পানীয় হিসাবে মদের সাথে মেলে।
2019 এর আগে, মদ জনপ্রিয়তায় সর্বশেষে স্থান পেয়েছে, যখন অনুপাতগুলি ওয়াইন এবং বিয়ারকে পছন্দ করে তবে বিয়ার সহ সাধারণত নেতৃত্ব দেয়।
### এম্বেডডেবল ###
যেমনটি সাধারণভাবে, মানুষের পছন্দের অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়গুলি লিঙ্গ দ্বারা তীব্রভাবে পৃথক হয়, পুরুষদের বিয়ারের জন্য পৌঁছানোর চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে (52% বনাম 23%) এবং মহিলারা পুরুষদের চেয়ে ওয়াইন বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি (44% বনাম 14%)। পুরুষ এবং মহিলা প্রায় সমানভাবে অ্যালকোহল বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা (যথাক্রমে 29% এবং 32%)। বয়স অনুসারে পরিমিত পার্থক্য রয়েছে, তরুণ এবং মধ্যবয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ার পছন্দ করার জন্য 55 বছর বা তার বেশি বয়সীদের তুলনায় বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এবং অল্প বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা ওয়াইনকে সমর্থন করার সম্ভাবনা কম।
নীচের লাইন
আমেরিকানদের মদ্যপানের অভ্যাসগুলি অ্যালকোহলের স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলির পুনর্নির্মাণের মধ্যে চিকিত্সা জগতের মধ্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে। মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের যারা পান করেন তাদের অনুপাতের কয়েক দশকের আপেক্ষিক স্থিরতার পরে, গ্যালাপ মার্কিন পানীয় হারে টানা তিন বছর হ্রাসের নথিভুক্ত করেছে কারণ “অ্যালকোহলের পরিমাণ নিরাপদ নয়” বার্তা মাউন্টগুলিকে সমর্থন করে এমন গবেষণা হিসাবে গবেষণা হিসাবে। অ্যালকোহল বিক্রি করে এমন সংস্থাগুলির জন্য চ্যালেঞ্জকে আরও বাড়িয়ে তোলা, পানকারীরা এখন তারা কতটা পান করে তা ডায়াল করছে বলে মনে হয়।
অল্প বয়স্করা প্রাথমিকভাবে বয়স্ক আমেরিকানদের তুলনায় প্রাথমিকভাবে দ্রুত ছিল এই ধারণাটি গ্রহণ করার জন্য যে মদ্যপান ক্ষতিকারক, সম্ভবত কারণ তারা পূর্বের পরামর্শের সংস্পর্শে আসেনি যে মাঝারি পানীয়, বিশেষত ওয়াইন, হৃদয়-স্বাস্থ্যকর। তবে এই বিশ্বাস যে মদ্যপান ক্ষতিকারক বলে বিশ্বাস এখন বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে ট্র্যাকশন অর্জন করছে।
এই প্রবণতাগুলির ধারাবাহিকতা মদ্যপানের ঝুঁকি সম্পর্কে সাম্প্রতিক ঘোষণাগুলি এই বিষয়টির চূড়ান্ত শব্দ কিনা তা জড়িত হতে পারে, ১৯60০ এর দশকে মার্কিন সার্জন জেনারেলের তামাক সম্পর্কে সতর্কতাগুলি কীভাবে ধূমপানের দীর্ঘমেয়াদী হ্রাসের সূচনা করেছিল তার অনুরূপ। মার্কিন মদ্যপানের ট্র্যাজেক্টরিটিও নির্ভর করতে পারে যে চিকিত্সক, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং নীতিনির্ধারকরা এই বার্তাটিকে কতটা শক্তিশালী করে যে কোনও পরিমাণ অ্যালকোহল ঝুঁকিমুক্ত নয়।
@গ্যালাপ অনুসরণ করে সর্বশেষ অন্তর্দৃষ্টিগুলির সাথে আপ টু ডেট থাকুন এক্স এ এবং ইনস্টাগ্রামে।
কিভাবে সম্পর্কে আরও শিখুন গ্যালাপ পোল সোশ্যাল সিরিজ কাজ। সম্পূর্ণ প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া এবং প্রবণতা দেখুন (পিডিএফ ডাউনলোড)।
### এম্বেডডেবল ###