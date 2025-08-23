অ্যালগরিদম এবং সত্যতার মধ্যে: এআই কীভাবে ব্র্যান্ড বিপণনকে চ্যালেঞ্জ করে মতামত

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্পর্কে এত কিছু হয়নি – এবং এটি কখনও ব্যবহার করা হয়নি। প্রযুক্তি জায়ান্টদের একটি সীমাবদ্ধ প্রবণতা হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা সমস্ত আকার এবং খাতের সংস্থাগুলির মধ্যে একটি বিস্তৃত অনুশীলনে পরিণত হয়েছিল। পর্তুগালে, 72% বিপণনকারী ইতিমধ্যে তাদের কার্যক্রমের দিনে রয়েছে। ব্রাজিলে আঠালো আরও তীব্র: জুনে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে ২০২৫ সালে বিপণন কৌশলগুলিতে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত করার জন্য 97.9% পরিকল্পনা রয়েছে।
আন্দোলনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম, বৃহত্তর উত্পাদনশীলতার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। ইতিমধ্যে এআই গ্রহণ করেছে এমন সংস্থাগুলির মধ্যে 95.4% বিনিয়োগের বিনিময়ে বৃদ্ধি বাড়িয়েছে। অপারেশনাল টাস্কের অটোমেশন বা বড় -স্কেল কাস্টমাইজেশন বা পারফরম্যান্স বিশ্লেষণে তত্পরতা দ্বারা, ফলাফলগুলি স্পষ্ট। এবং সাশ্রয়ী মূল্যের: সরঞ্জামগুলিও মাঝারি ব্যবসায়ের জন্য অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর হয়ে উঠেছে।
তবে আইএ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে একটি নতুন প্রশ্ন উত্থিত হতে শুরু করে: প্রযুক্তির নিবিড় ব্যবহার কি ব্র্যান্ডের সত্যতা নিয়ে আপস করতে পারে? যুক্তিটি সহজ – এবং উদ্বেগজনক। যদি অনেক সংস্থা একই মডেল ব্যবহার করে, একই ডাটাবেসগুলিতে প্রশিক্ষিত হয়, তবে সত্যিকারের ঝুঁকি রয়েছে যা সমস্ত শোনাচ্ছে … সমান।
হোমোজেনাইজেশনের এই ঝুঁকিটি এমন বাজারগুলিতে বিশেষত সংবেদনশীল যেখানে ব্র্যান্ডগুলি সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। যখন অ্যালগরিদমগুলি জেনেরিক নিদর্শনগুলির উপর ভিত্তি করে বার্তাগুলির সুরকে নির্দেশ করে, তখন যা হারিয়ে যায় তা হ’ল একটি অনন্য চিহ্ন তৈরি করে: উচ্চারণ, প্রসঙ্গ, তার নিজস্ব স্টাইল।
একটি প্রচারণা উত্পন্ন করতে অনুরূপ কমান্ড সহ একই সরঞ্জামটি ব্যবহার করে দুটি প্রতিযোগী সংস্থা কল্পনা করুন। ফলাফলগুলি বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগটি নগণ্য নয়। এই বাস্তবতায়, মানব তদারকি কেবল আকাঙ্ক্ষিত নয় তবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এটি: আইএ গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়, কৌশলগত বিবেকের সাথে এটি করা প্রয়োজন।
যে সংস্থাগুলি এই নতুন দৃশ্যে তাদের পরিচয় সংরক্ষণ করে সেগুলি হ’ল এমন প্রযুক্তির প্রতিনিধি নয় যা সংস্কৃতি পর্যন্ত। তারা এআইকে মিত্র হিসাবে ব্যবহার করে, বিকল্প হিসাবে নয়। তারা ভাষার পাতলা সামঞ্জস্য করে, প্রাসঙ্গিককরণ, ফিল্টার, পুনর্লিখন করে। অবশেষে, তারা কেবল মেট্রিক নয়, মানগুলির উপর ভিত্তি করে ফলাফলগুলি বৈধ করে।
প্রযুক্তির অবশ্যই বিপণনের ক্রিয়াকলাপগুলির স্কেলিবিলিটিতে একটি মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। তবে এটি মানব কিউরেটরশিপ যা নিশ্চিত করে যে ব্র্যান্ডগুলি স্বীকৃত, ঘনিষ্ঠ এবং সুসংগত থাকবে। শেষ পর্যন্ত, এটিই গ্রাহকদের সাথে স্থায়ী সংবেদনশীল সংযোগকে সমর্থন করে।
অতএব, আজ আলোচনা এখন আর বিপণনে ব্যবহার বা না করার বিষয়ে নয়। এই পর্যায়টি কাটিয়ে উঠেছে। এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি হ’ল: ব্র্যান্ডের আত্মাকে না হারিয়ে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংহত করবেন? কারণ, যোগাযোগের মহাবিশ্বে দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। তবে সত্যতা এখনও – এবং অবিরত থাকবে – অপরিবর্তনীয়।