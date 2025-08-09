You are Here
অ্যালগারভে অবতরণকারী অভিবাসীরা মরোক্কান জাতীয়তার | ইমিগ্রেশন

ভিলা দো বিস্পোর পৌরসভায় প্রিয়া দা বোকা দো রিওতে অবতরণকারী সমস্ত ৩৮ জন অভিবাসী মরোক্কান জাতীয়তা অর্জন করেছেন, তিনি জিএনআর এর লুসা উত্সকে বলেছেন, উল্লেখ করেছেন যে সাতটি নাবালিকের মধ্যে একটি 12 মাস বয়সী শিশু।

মেজর ইল্ডিও ব্যারিরোস জিএনআর কোস্টাল কন্ট্রোল অ্যান্ড বর্ডারস ইউনিটের লুসাকে বলেছেন, “আমাদের ধারণা রয়েছে যে তাদের উত্তর আফ্রিকাতে সরাসরি মরক্কোতে তাদের উত্স থাকতে পারে, যেহেতু সমস্ত চিহ্নিত নাগরিকরা মরোক্কোর জাতীয়তার,”

শুক্রবার রাতের শুরুতে ফারো জেলার সেই সৈকতে যে 38 জন অভিবাসী অবতরণ করেছিলেন তারা হলেন 25 জন পুরুষ, ছয় মহিলা এবং সাত নাবালিকা, 12 মাস 44 বছর বয়সী, একই উত্সের প্রয়োজন ছিল।

“দুর্বল রাষ্ট্র, ডিহাইড্রেশন পরিস্থিতি এবং হাইপোথার্মিয়ার অবস্থা দ্বারা, তারা যথেষ্ট সময়ের জন্য বিরূপ আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়েছিল,” তিনি যোগ করেছিলেন, “কয়েক দিন” ক্রসিংয়ে কথা বলেছেন।

ত্রিশজন অভিবাসীকে ইতিমধ্যে সিলভস কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে, যেখানে তারা শিফট জজ দ্বারা শোনা যাবে, অন্যদিকে তিনজন নাবালিকাসহ – 12 মাস, আট এবং দশ বছর – হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

জিএনআর উপকূলীয় ও বর্ডার কন্ট্রোল ইউনিটের সূত্র জানিয়েছে, এই গোষ্ঠীটি “মেরিটাইম দ্বারা অবৈধ অভিবাসন” বলে সন্দেহ করা হয়েছে কারণ “তিনি” প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করে অবৈধভাবে শেঞ্জেন স্পেসে প্রবেশ করেছিলেন। “

এগুলি স্বেচ্ছাসেবী বিসর্জনের একটি বিজ্ঞপ্তি বা বাধ্যতামূলক অপসারণের প্রক্রিয়া বা শেষ পর্যন্ত সীমান্তে গাড়ি চালানো পর্যন্ত এবং অস্থায়ী ইনস্টলেশন কেন্দ্রগুলিতে কোনও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

নাবালিকাদের সাথে পরিবারগুলির ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াটি “অগত্যা” আলাদা হবে, কারণ আইনটি “আইনী কাঠামোর বিশ্বতার অ -অনুদানযোগ্যতা সরবরাহ করে,” মেজর ইলাদিয়ো ব্যারিরোস ব্যাখ্যা করেছিলেন।

“সম্ভাবনার একটি খুব পরিবর্তনশীল বর্ণালী রয়েছে এবং অবশ্যই কেস ভিত্তিতে কেসে মূল্যায়ন করা হবে, আমরা বিবেচনা করতে পারি না যে এখানে একটি মানক সিদ্ধান্ত রয়েছে,” তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে প্রক্রিয়াটি “জটিল” এবং “সমস্ত কর্তৃপক্ষের” বহুমাত্রিক পদ্ধতির দাবি করবে “।

ভিলা দো বিস্পো সিটি কাউন্সিল সাগ্রেসে একটি ক্রীড়া মণ্ডপ সরবরাহ করেছিল, যেখানে বিচারিক জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া চলাকালীন কর্তৃপক্ষের হেফাজত চালিয়ে যেতে হলে অভিবাসীদের গ্রহণের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ উপকূলীয় নজরদারি জোরদার

৩৮ জন অভিবাসীদের দলে অবতরণ করার পরে, পর্তুগিজ নৌবাহিনী এবং জাতীয় মেরিটাইম কর্তৃপক্ষ অ্যালগারভের উপকূলের পাশের সামুদ্রিক স্থানটির নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণকে আরও জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে“সমুদ্র এবং পৃথিবীতে টহল দেওয়ার মাধ্যমে”।

দুটি সত্তার জারি করা একটি যৌথ বিবৃতিতে পড়ুন “অনিয়মিত অভিবাসীদের অবতরণের পরে” আলগারভ অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেছে, “যৌথ পরিকল্পনা এবং সমন্বিত অর্থ” জাতীয় অঞ্চলে অনিয়মিতভাবে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করতে পারে এমন জাহাজগুলির সনাক্তকরণ এবং বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্ষমতা নিশ্চিত করার ইচ্ছা রয়েছে, “কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল।

পর্তুগিজ নৌবাহিনী এবং জাতীয় মেরিটাইম অথরিটি “জনসংখ্যার সহযোগিতা” এর জন্যও জিজ্ঞাসা করে, অনুসন্ধান এবং মেরিটাইম অনুসন্ধান সমন্বয় কেন্দ্র বা মেরিটাইম পুলিশ স্থানীয় কমান্ডের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করে যদি তারা “সন্দেহজনক জাহাজ বা পর্তুগিজ উপকূলের সাথে অস্বাভাবিক আন্দোলন” পর্যবেক্ষণ করে।

