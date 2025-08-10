অ্যালডেন এহেনরিচ এবং ‘অস্ত্র’ দল প্রথমে পুলিশ গোঁফকে প্রতিহত করেছিল

স্পোলারস: এই পোস্টে সম্পর্কে বিশদ রয়েছে অস্ত্র
অ্যালডেন এহরেনরিচ যেমন ইউনিফর্মে উঠলেন অস্ত্রতিনি চরিত্রটি সম্পর্কে এই বিশদটি ঠিক সঠিকভাবে পেতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
বক্স অফিসের শীর্ষে খোলা হরর মুভিতে অফিসার পল মরগান চরিত্রে অভিনয় করা এই অভিনেতা স্বীকার করেছেন যে তাঁর চরিত্রের গোঁফ থাকা উচিত কিনা তা নিয়ে তিনি এবং পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার ছিঁড়ে গিয়েছিলেন।
“যখন আমরা প্রথম চরিত্রটি সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি, তখন আমরা এইরকম ছিলাম, ‘এমন কোনও উপায় নেই যে আমরা গোঁফ করতে যাচ্ছি। আমরা গোঁফ করছি না! পুরুষদের স্বাস্থ্য। “তারপরে আমি জাচকে গোঁফ দিয়ে আমার একটি ছবি পাঠিয়েছিলাম, এবং সে এমন ছিল, ‘গোঁফ শেভ করবেন না।’ এবং তারপরে আমি কিছু পুলিশদের সাথে সময় কাটিয়েছি – এবং তাদের সকলের গোঁফ ছিল! ”
এহরেনরিচ আরও যোগ করেছেন, “সিনেমাগুলি তৈরি করার উপায়টি এতটা সময় চলে যায়: আপনার মাথায় কিছু নির্দিষ্ট ধারণা রয়েছে যে আপনি খুব উত্সাহী এবং উচ্ছ্বসিত, তারপরে আপনি যখন নৃত্যের মেঝেতে রয়েছেন তখন আপনি সম্পূর্ণ আলাদা কিছু শেষ করেন, এবং এটি আরও বেশি অর্থবোধ করে এবং আরও ভাল কাজ করে।”
মধ্যে অস্ত্রজাস্টিন গ্যান্ডির (জুলিয়া গার্নার) তৃতীয় শ্রেণির ক্লাসে একটি শিশু ছাড়া অন্য সকলেই নিখোঁজ হয়ে যায় যখন তারা প্রত্যেকে রহস্যজনকভাবে ঘুম থেকে উঠে ঠিক 2:17 এ রাতে রাতে ছুটে যায়। জোশ ব্রোলিন, অস্টিন আব্রামস, ক্যারি ক্রিস্টোফার এবং বেনেডিক্ট ওয়াং দ্বারা চিত্রিত একাধিক চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাচ্চাদের কী ঘটেছিল তার রহস্য।
এহরেনরিচ যোগ করেছেন যে তিনি “অংশটির জন্য কিছুটা ওজন রেখেছিলেন, আমি গোঁফ বাড়িয়েছি এবং আমি আসল ইউনিফর্মটি রেখেছি এবং এটি একটি বড় পার্থক্য করেছে It এটি চরিত্রটি আপনার দেহে অন্যভাবে পেয়েছে।”
“প্রথমে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমার বুলেটপ্রুফ ন্যস্ত করার দরকার নেই,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এগুলি ভারী এবং এটি ইতিমধ্যে আটলান্টায় একশ ডিগ্রি, যেখানে আমরা সিনেমাটি শুটিং করেছি। তবে আমি বলেছিলাম, ‘আসুন বুলেটপ্রুফ ন্যস্ত করা যাক’ ‘ আমি এটি চারপাশে বহন করতে চেয়েছিলাম।
অভিনেতা আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি “একজন পুলিশের সাথে কিছুটা সময় ব্যয় করেছিলেন,” আমি তাঁর এবং তার স্ত্রীর সাথে তাঁর বসার ঘরে বসেছিলাম এবং তারা দু’জন আমাকে কাউকে মোকাবেলা করতে, তাদেরকে কফ করতে, তাদের গ্রেপ্তার করতে, এই সমস্ত কিছু কাজ করার মতো দেখতে কেমন লাগবে তার গতিগুলির মধ্য দিয়ে আমাকে চলেছিল। তিনি সত্যই একজন সত্যিকারের ট্রুপার ছিলেন। “এগুলি খুব সুন্দর।”
যদিও পুলিশ হরর ঘরানার একটি চেষ্টা-সত্য-সত্যিকারের আরকিটাইপ (আমি আপনাকে দেখছি, ডেপুটি ডিউই), এহরেনরিচের চরিত্রটি ক্রেগারের পরিচালিত ফলোআপে তাত্পর্যপূর্ণ একটি অতিরিক্ত স্তর সরবরাহ করে বর্বর (2022)। যেন শিরোনাম অস্ত্র ফিল্মের গভীর অর্থের ইতিমধ্যে একটি বড় সূত্র ছিল না, একটি স্বপ্নের সিকোয়েন্সটিতে “2:17” পাশের ফ্ল্যাশিংয়ের সাথে বাতাসে ঘুরে বেড়ানো একটি গারগান্টুয়ান অ্যাসল্ট রাইফেলটি রয়েছে, যা কিছু তাত্ত্বিক রয়েছে তা হ’ল 217 হাউস ভোটের একটি উল্লেখ যা এটি একটি রেফারেন্স যা হামলার অস্ত্রগুলিতে 2022 নিষেধাজ্ঞা পাস করেছেআইনটির একটি অংশ যা তখন থেকেই সিনেটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।