অ্যালবার্টানস বিসি-তে বিনামূল্যে কোভিড -19 টিকা পেতে পারেন

আলবার্টানরা যারা তাদের স্বদেশের প্রদেশে বিনামূল্যে কোভিড -19 টিকা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে না তারা ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় একটি পেতে পারে।
বিসি’র স্বাস্থ্য মন্ত্রক সিবিসি নিউজের একটি প্রশ্নের জবাবে এই বিশদটি নিশ্চিত করেছে। কানাডিয়ান বাসিন্দারা সমস্ত প্রদেশ এবং অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তির কারণে টিকা পেতে পারেন।
মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “বিসি -তে যে কোনও প্রকাশ্যে অর্থায়িত টিকাদান প্রদেশের মধ্যে ভ্রমণকারী কোনও কানাডিয়ানকে বিনা ব্যয়ে সরবরাহ করা যেতে পারে।” “এর মধ্যে রয়েছে আলবার্তার লোকদের সর্বজনীন অর্থায়িত কোভিড -19 ভ্যাকসিন সরবরাহ করা।”
কিছু বিধিনিষেধ আছে। অ্যালবার্টানস বিসি ফার্মাসিতে বিনামূল্যে টিকা পেতে পারে না। তাদের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাও প্রয়োজন এবং বিসি বাসিন্দারা ক্লিনিকগুলিতে অগ্রাধিকার হবে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “অ-বিসি বাসিন্দাদের পতন/শীতকালীন কোভিড -19 টিকাদান কর্মসূচির শীর্ষে উপলব্ধ অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে-যদি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট এমনকি উপলব্ধ থাকে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
আলবার্টা একমাত্র কানাডিয়ান প্রদেশ যা এই শরত্কালে কোভিড -19 ভ্যাকসিনগুলিতে বিনামূল্যে সর্বজনীন অ্যাক্সেস সরবরাহ করবে না।
আলবার্টা সরকার যখন প্রথম জুনে তার নীতি ঘোষণা করেছিল, তখন বিনামূল্যে অ্যাক্সেস সহায়ক জীবনযাত্রায় সিনিয়রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বাড়ির যত্ন গ্রহণকারী লোকেরা, আপোস করা প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা অন্তর্নিহিত চিকিত্সা শর্তযুক্ত ব্যক্তি, এআইএসএইচ এবং আয়ের সহায়তা এবং গৃহহীন মানুষ।
অন্যান্য আলবার্টানরা যারা টিকা পেতে চান তাদের প্রাক-নিবন্ধন করতে হবে। ব্যয়টি এখনও প্রকাশ্যে প্রকাশ করা হয়নি তবে প্রদেশ থেকে পূর্ববর্তী অনুমানগুলি প্রতিটি টিকাদানকে 110 ডলারে ফেলেছে।
ব্যয় হ্রাস
বৃহস্পতিবার একটি সম্পর্কযুক্ত সংবাদ সম্মেলনে, প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল স্মিথ তার অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে প্রদেশের নীতিটি গত বছরের অপচয়গুলির উপর ভিত্তি করে।
তিনি বলেন, চাহিদার অভাবের কারণে গত বছরের কোভিড ডোজগুলির প্রায় 54 শতাংশ নষ্ট হয়ে গেছে।
ফেডারেল সরকার পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ভ্যাকসিন সংগ্রহের জন্য অর্থায়িত এবং 2025 হ’ল প্রথম মরসুমের প্রদেশ এবং অঞ্চলগুলি তাদের নিজস্ব ভ্যাকসিনগুলির জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।
এই সপ্তাহে, প্রদেশটি স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে কোভিড টিকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাদের মূলত অর্থ প্রদানের প্রয়োজন ছিল।
ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি, ইমিউনোলজি এবং সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ক্রেগ জেন বলেছেন, কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন স্বাস্থ্য কানাডা দ্বারা অনুমোদিত এবং টিকাদান সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি দ্বারা প্রস্তাবিত।
জেন বলেছেন, যদি প্রদেশটি বর্জ্যটি বাঁচাতে চায় তবে এটি লোকদের একটি ভ্যাকসিনের জন্য সাইন আপ করতে বলতে পারে তবে এখনও এটি বিনামূল্যে অফার করতে পারে।
“প্রাক-নিবন্ধকরণের মতো অতিরিক্ত পদক্ষেপগুলি ভ্যাকসিন গ্রহণের বিষয়টি হ্রাস করার প্রবণতা রাখে, তবে এটি কমপক্ষে কারও জন্য আর্থিক বাধা সরিয়ে ফেলবে এবং কিছু পরিবারের জন্য খুব কঠিন সিদ্ধান্ত সরিয়ে ফেলবে,” তিনি বলেছিলেন।
সিবিসি নিউজ স্মিথকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেন তার সরকার এখনও বিনামূল্যে ভ্যাকসিনটি বিনামূল্যে দিতে পারে না, যদিও এখনও লোকদের প্রাক-নিবন্ধন করতে হবে। স্মিথ বলেছিলেন এটি ব্যয় নেমে আসে।
স্মিথ জবাব দিয়েছিলেন, “আমরা ব্যয়গুলি হ্রাস করার চেষ্টা করছি কারণ এটি একটি ব্যয়বহুল হস্তক্ষেপ।” “আমরা প্রতিটি ভ্যাকসিনের ব্যয়ের 100 শতাংশ মূল্য দিই না। সুতরাং আমরা কেবল আরএসভিতে যে একই পদ্ধতির সাথে নিচ্ছি তার সাথে আমরা কেবল কোভিডে আমাদের পদ্ধতির সারিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি।”
আরএসভি ভ্যাকসিনও নিখরচায় নয়
জেন বলেছেন, আরএসভি ভ্যাকসিন সরবরাহ করা, যা প্রদেশটিও তহবিল দেয় না, কোভিড -19 টিকাদান ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর বোঝা কমিয়ে আনতে পারে।
অন্যান্য প্রিরি প্রদেশগুলি সমস্ত বাসিন্দাকে বিনামূল্যে কোভিড ভ্যাকসিন পেতে দিচ্ছে।
ম্যানিটোবা নিশ্চিত করেছেন যে বৈধ কানাডিয়ান স্বাস্থ্য কার্ড সহ যে কেউ একটি কোভিড টিকা পেতে পারে, যদিও প্রশাসনিক ফি এখনও প্রয়োগ হতে পারে।
বৈধ সাসকাচোয়ান স্বাস্থ্য-যত্ন কার্ড সহ সমস্ত সাসকাচোয়ান বাসিন্দারা তাদের ভ্যাকসিনগুলি বিনামূল্যে পেতে পারেন।
সরকারী মুখপাত্র আরও নিশ্চিত করেছেন যে আলবার্টা-সাসকাচোয়ান সীমান্তের একটি শহর লয়েডমিনিস্টারের বাসিন্দারা সাসকাচোয়ান ক্লিনিক থেকে নিখরচায় প্রতিরোধের জন্য যোগ্য, তবে অন্যান্য আলবার্টানরা সেখানে ভ্যাকসিন পেতে পারে কিনা তা বলেননি।