অ্যালাইন বোর্জেস “ডোনা ডি মি” -তে প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক প্রতিশোধ খেলেন

অ্যালাইন বোর্জেস ‘ডোনা ডি মি’ -তে টানিয়ার প্রতিশোধ খেলেন; কেমন ছিল দেখুন

সাবান অপেরা “ডোনা দে মি” প্লটের অন্যতম প্রভাবশালী ক্রম অর্জন করবে যখন Tânia (অ্যালাইন বোর্জেস) নাটকীয়ভাবে আপনার প্রাক্তন স্বামীর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিন জাকস (মার্সেলো নোভা)। এই মঙ্গলবার (১৯) এর অধ্যায় থেকে জনসাধারণ প্রতিশোধের একটি দৃশ্য অনুসরণ করবে যা সাসপেন্স এবং তীব্র মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করে।




ছবি: মার্সিয়া পিয়োভেসান

ফিউজ হিসাবে ট্র্যাকশন

জাকের বিসর্জন, যিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে এবং পারিবারিক প্রাসাদে বসতি স্থাপন করতে বেছে নিয়েছিলেন, তারা ধ্বংসাত্মক প্রতিশোধের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। চরিত্রটি সন্দেহকে পুষ্ট করে যে প্রাক্তন স্বামী ফিলিপা (ক্লোদিয়া আব্রেউ) এর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, আরও তার বিদ্রোহকে খাওয়ান।

প্রাক্তন অংশীদারকে একটি পাঠ দেওয়ার জন্য নির্ধারিত, Tânia একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বিশদ। তিনি একটি উস্কানিমূলক উপায়ে পোশাক পরে বোয়াজে যান, যেখানে তিনি তার অফিসে জাকগুলি সনাক্ত করেন। এরপরে যা ঘটে তা দৃশ্যটিকে খাঁটি মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাসের মুহুর্তে রূপান্তরিত করে।

সন্ত্রাস এবং উদ্ঘাটন

সশস্ত্র, টনিয়া জাকের কাছে ছয়টি শট ফিট করে, যারা নিহত হওয়ার বিশ্বাস করে খাঁটি হতাশার মুহুর্তগুলি অনুভব করে। পরবর্তী আবিষ্কার যে তারা পার্টি বুলেট ছিল – প্রকৃত আঘাতের কারণ হতে অক্ষম – প্রতিশোধের গণনা প্রকৃতির প্রকাশ করে। টনিয়া পরিস্থিতি নিয়ে মজা করে, তার প্রাক্তন স্বামী দ্বারা দেখানো ভয় থেকে কৌতুকপূর্ণভাবে হাসছে।

