অ্যালান রিচসনের জ্যাক রিচার কত টাকা উপার্জন করে?

অ্যালান রিচসনের মতোই, জ্যাক রিচার একজন সেনা ব্রাট। বার্লিনে একটি সামরিক ঘাঁটিতে জন্মগ্রহণকারী, রিচারের বাবা মার্কিন মেরিন কর্পস -এর অধিনায়ক ছিলেন এবং রিচার নিজেই ওয়েস্ট পয়েন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক একাডেমিতে ভর্তির জন্য বড় হয়েছিলেন। He became an Army officer and carried out tours of duty in Lebanon and Iraq before being promoted to major and heading up his own special unit, the 110th Special Investigators. বইগুলিতে উদ্ভূত, এই বিশেষায়িত সেনাবাহিনীর ব্যাডাসেসের এই বিশেষ দলটি “রিচার” এর দ্বিতীয় মরসুমে প্রদর্শিত হয়েছিল, সামরিক পুলিশ সদস্য হিসাবে রিচারের নিজস্ব পটভূমিতে আরও অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।

উপন্যাসগুলিতে, তিনি সম্মানজনকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে সেনাবাহিনীতে 13 বছর পরিবেশন করেছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে রিকারের প্রস্থান 16 তম বইতে বর্ণনা করা হয়েছে, “দ্য অ্যাফেয়ার” শীর্ষক একটি প্রিকোয়েল উপন্যাস যেখানে তাঁর চূড়ান্ত মিশনটি একজন সিনিয়র কর্মকর্তার জ্বালানী বন্ধ করে দেওয়ার পরে সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে শেষ হয়। একটি ডেস্কের পিছনে তাঁর বাকী সামরিক ক্যারিয়ার ব্যয় করার পরিবর্তে তিনি পদত্যাগ করেন এবং একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে তাঁর দীর্ঘ যাত্রায় যাত্রা করেন। আমরা এখনও সিরিজে নাটকীয় সামরিক থেকে রিচারের প্রস্থান দেখিনি, তবে মনে হচ্ছে অন-স্ক্রিন সংস্করণ এবং তাঁর সাহিত্যিক অংশটি একই রকম ইতিহাস ভাগ করে নিয়েছে।

যদিও “রিচার” কখনই টাইটুলার প্রাক্তন আর্মি অফিসার কতটা অর্থের বিষয়টি নিশ্চিত করে না, আমরা এই সামরিক অতীতের উপর ভিত্তি করে কিছু সিদ্ধান্ত এবং শো থেকে কয়েকটি সূত্রের ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সিরিজ জুড়ে বিভিন্ন পয়েন্টে, আমরা দেখতে পাই রিচার একটি এটিএম পরিদর্শন করছেন। যদি তিনি আর কোনও সামরিক মানুষ না হন তবে এই পরিদর্শনগুলি অবশ্যই তার সামরিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ প্রত্যাহার করা উচিত। “রিচার” মরসুমের প্রথম দিকে, চরিত্রটি প্রকাশ করে যে তিনি তার সামরিক পেনশন থেকে বেঁচে আছেন, যা সবচেয়ে বাস্তব ধারণা নয়; সর্বোপরি, পেনশন আঁকার জন্য পরিষেবা সদস্যদের 20 বছর ধরে সামরিক বাহিনীতে থাকতে হবে। বইগুলি এবং শোটি অবশ্য সেই প্রয়োজনীয়তাটি সরিয়ে ফেলেছে এবং এটি বিবেচনা করা এমন একটি পৃথিবী যেখানে খুব বড় মানুষ দায়মুক্তি দিয়ে মানুষকে গুলি করে এবং আঘাত করে, এটি একটি ক্ষমাযোগ্য তদারকি। সুতরাং, রিচার কোনও কিছু সংরক্ষণ করেছেন বা প্রেরণ করা খারাপ ছেলেদের কাছ থেকে তিনি কতটা নিয়েছেন, এই প্রশ্নটি বাদ দিয়ে, একজন সামরিক পেনশনের ক্ষেত্রে রিচারের অবস্থানের একজন মানুষ ঠিক কতটা তৈরি করবেন?