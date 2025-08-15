অ্যালিক্স আর্ল বিস্ময়কর ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস সোররিটিস নিয়োগের সময়

অ্যালিক্স আর্ল
আমার সাথে ছুটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন …
উটেক্সাস সোররিটিগুলি হিট করে
প্রকাশিত
অ্যালিক্স আর্ল দেখে মনে হচ্ছে তিনি আবার ছুটে যেতে প্রস্তুত … কারণ তিনি অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে একগুচ্ছ সোররিটিগুলি আঘাত করেছিলেন … গ্রীক জীবনে বোনদের একটি নতুন ব্যাচ নিয়োগে সহায়তা করতে সহায়তা করেছেন।
শুক্রবার টিকটোক তারকা পশ্চিম ক্যাম্পাসে ছিলেন, জিতা তাউ আলফা, আলফা ডেল্টা পাই এবং চি ওমেগা সহ কিছু শীর্ষ ইউটি সোররিটিগুলিতে গোল করে।
অ্যালিক্স তাদের নিজ নিজ সোররিটি হাউসে কিছু মজাদার টিকটোক ভিডিওর জন্য সোররিটি বোনদের সাথে যোগ দিয়েছিল … কারণ তারা রাশ সপ্তাহে কিছু নিয়োগের কাজ করে।
এই মাসের শেষের দিকে ক্লাসগুলি শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা তাদের ডরমস এবং অফ-ক্যাম্পাস আবাসনগুলিতে চলে যাচ্ছে … গ্রীক জীবনে আগ্রহী যারা ছুটে আসছেন, এবং এটি প্রতিবছর অ্যালিক্সের মতো বিশাল তারকা রয়েছে।
অ্যালিক্স তার আগে মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় তার পডকাস্টে তার পডকাস্টে কথা বলেছেন … এবং তিনি আসলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভাবুন?!?
এখন, তিনি পুরো সোররিটি বোন যাচ্ছেন … কমপক্ষে কিছু টিকটোক সামগ্রীর জন্য।
বিড সপ্তাহে শুভকামনা, মহিলারা !!!