অ্যালিসন ব্রি ‘স্ক্রিম 7’ রিটার্ন চায়, ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে “সমস্যা” ভাগ করে দেয়

উচ্চতর শরীরের গণনার জন্য তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, অ্যালিসন ব্রি আশা করে চিৎকার ফ্র্যাঞ্চাইজি তার সম্মানে পুনরুত্থান বন্ধ করতে পারে।
2x গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত প্রার্থী, যিনি ডুমড বইয়ের প্রচারক রেবেকা ওয়াল্টার্সে অভিনয় করেছিলেন চিৎকার 4সম্প্রতি তার চরিত্রের ফিরে আসার জন্য চিৎকার 7 বেশ কয়েকটি পরিচিত মুখের পরে মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
“অ্যালিসন বিখ্যাত ছিল চিৎকার 4। আমার মতো নতুন লাগছে চিৎকার নিয়ম, যদিও সে নির্মমভাবে মারা যায়, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, “তার স্বামী ডেভ ফ্রাঙ্কো এর উপর উল্লেখ করেছেন ইভান বন্ধ করুন পডকাস্ট, যার কাছে তিনি একমত হয়েছিলেন, “হ্যাঁ, আমার ভূমিকা কোথায় চিৎকার 7? ”
আগের দুটি ছবিতে স্কিট উলরিচের প্রত্যাবর্তনের পরে ডেভিড আরকোয়েট, ম্যাথু লিলার্ড এবং স্কট ফোলি সপ্তম কিস্তিতে তাদের মৃত চরিত্রগুলি পুনরায় প্রকাশ করবেন এমন খবরের পরে, ব্রি বলেছিলেন, “আমি শুনেছি প্রচুর লোক ফিরে আসছে।… মানে হেইডেন (প্যানেট্টিয়ার) ফিরে এসেছিলেন (চিৎকার) 6। ”
লুফোলটি ফ্র্যাঞ্চাইজি আলামস সারা মিশেল গেলার এবং পার্কার পোসিকে তাদের চরিত্রগুলির রিটার্নের জন্য প্রচার করতে উত্সাহিত করেছে।
“কোর ফোর” চরিত্রগুলি স্যাম কার্পেন্টার (মেলিসা ব্যারেরা), তারা কার্পেন্টার (জেনা অর্টেগা), চ্যাড মিকস-মার্টিন (ম্যাসন গুডিং) এবং মাইন্ডি মিক্স-মার্টিন (জেসমিন সাভয় ব্রাউন) এর বেঁচে থাকার জন্য সর্বাধিক সাম্প্রতিক দুটি সিক্যুয়েল দেখে, ব্রি তার “সমস্যা” এর সাথে বর্তমানের “সমস্যা” ভাগ করেছেন।
“অনেক লোক বেঁচে থাকে,” তিনি বলেছিলেন। “‘কোর ফোর’ মারা যাওয়া দরকার We চিৎকার 2। আমাদের কেবল ‘কোর ফোর’ -এর দু’জনের নেমে আসা উচিত চিৎকার 7। “
মূল চরিত্রের পরে দেউই রিলে (আরকোয়েট) নিহত হয়েছিল চিৎকার (2022), ব্রি স্বীকার করেছেন, “এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। এটি একটি ভুল ছিল। মূল তিনটি রাখুন।”
নেভ ক্যাম্পবেল সিডনি প্রেসকোটের চরিত্রে তার “ফাইনাল গার্ল” ভূমিকাকে পুনর্বিবেচনা করেছেন চিৎকার 7যা ২ Feb ফেব্রুয়ারি, ২০২26 সালে প্রেক্ষাগৃহে হিট হতে চলেছে।
এদিকে, ব্রি অ্যালিস স্ট্যানলি জুনিয়রের সাথে সহ-রচনা করেছিলেন এমন একটি মহিলা-চালিত হরর ফিল্মের সাথে তার বৈশিষ্ট্য পরিচালনার আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।