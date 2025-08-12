অ্যালিসিয়া সিলভারস্টনের নতুন সিরিজ “আইরিশ রক্ত” এখন অ্যাকর্ন টিভিতে

আয়ারল্যান্ডে একটি নতুন সিরিজ সেট এবং চিত্রায়িত “আইরিশ ব্লাড” আন্তর্জাতিক স্ট্রিমার অ্যাকর্ন টিভিতে এএমসি নেটওয়ার্কস দ্বারা প্রকাশ করেছে।
“আইরিশ রক্ত” হট শট লস অ্যাঞ্জেলেসের তালাকের আইনজীবী ফিয়ানা শার্পকে অনুসরণ করে যিনি তার বিচ্ছিন্ন বাবার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন এবং তার নিখোঁজ হওয়ার রহস্য উদঘাটনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন।
পুরষ্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন, ১৯৯৫ সালে “ক্লুলেস” ছবিতে তাঁর প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ, কাস্ট এবং এক্সিকিউটিভ নেতৃত্ব দিয়েছেন লেখক অ্যারন মার্টিন, ক্রিস্টিনা রে, মাইক ও’লারি এবং জন ক্রিজানকের কাছ থেকে এই স্তরযুক্ত, বাধ্যতামূলক নাটক তৈরি করেছেন।
আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন এবং আশেপাশের অঞ্চলে “আইরিশ রক্ত” এর জন্য উত্পাদন হয়েছিল।
“আইরিশ রক্ত,” ছয় অংশের হত্যার রহস্য (6 × 60), ফিওনা (সিলভারস্টোন) এর দিকে মনোনিবেশ করে, যার জীবনের পথটি তার বাবা ডিক্লান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যিনি আপাতদৃষ্টিতে তাঁর দশম জন্মদিনে তাকে এবং তার মাকে ত্যাগ করেছিলেন।
তার প্রতি তার প্রতি ক্রোধের কয়েক বছর পরে, তার মামলা -মোকদ্দমা ক্লায়েন্টদের সুবিধার জন্য, তার বাবার একটি বার্তা তাকে আয়ারল্যান্ডে প্রেরণ করে।
সেখানে, তিনি তার বাবার পাশাপাশি এমন একটি পরিবার সম্পর্কে মূল সত্য শিখেন যা জানে না যে সে বিদ্যমান, এবং তদুপরি, যে তার পুরো জীবনকে রূপ দিয়েছে এমন বিসর্জনের গল্প – এটি একটি মিথ্যা ছিল। একটি মিথ্যা তার বাবার ছায়াময় ব্যবসায়ের লেনদেন থেকে তাকে এবং তার মাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।
ফিয়ানা তার বাবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন এবং পিতামাতার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের সমাধান করেছেন যা তিনি কেবল ভেবেছিলেন যে তিনি জানেন।
জেসন ও’মারা, ডিয়ারভলা মল্লয়, সিমোন কার্বি এবং রুথ কড্ড সহ কাস্টে বেশ কয়েকটি আইরিশ তারকা সিলভারস্টোন -এ যোগদান করেছেন। ভেন্ডি ক্রিউসন এবং লিওনার্দো তাইউও অভিনেত্রীকে আউট করেছেন।
সিলভারস্টোন মন্তব্য করেছিলেন: “‘আইরিশ ব্লাড’ হ’ল এক মহিলা নিজেকে আবিষ্কার করে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বিদেশ ভ্রমণ করার পরে তার অতীতের মুখোমুখি হওয়ার গল্প।
“আমি পছন্দ করি যে গল্প বলার অনুভূতিটি কতটা অবিশ্বাস্য অনুভূত হয় এবং নাটক, হাস্যরস এবং আমার চরিত্রের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের সংমিশ্রণ” “
এখানে “আইরিশ রক্ত” এর ট্রেলারটি দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=T_0QVYVS0G8
“আইরিশ ব্লাড” এক্সিকিউটিভ প্রযোজনা করেছেন ক্রিস্টিনা জেনিংস, স্কট গারভি, পল ডোনভান, আইলিশ ম্যাকেলমিল, অ্যারন মার্টিন, ক্রিস্টিনা রে, অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন এবং মলি ম্যাকগ্লিন। পাইগে হাইট এবং ক্যাথরিন ম্যাকজি প্রযোজনা। সিরিজটি মলি ম্যাকগ্লিন পরিচালনা করেছেন এবং সিরিজ লেখকদের মধ্যে রয়েছে ক্রিস্টিনা রে, অ্যারন মার্টিন, মাইক ও’লারি এবং জন ক্রিজ্যাঙ্ক।
“আইরিশ ব্লাড” শাফটসবারি এবং ডেডপ্যান পিকচারস দ্বারা উত্পাদিত হয়, এএমসি স্টুডিওগুলির সাথে মিলিতভাবে এবং আয়ারল্যান্ড সরকার কর্তৃক সরবরাহিত আইরিশ চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য উত্সাহের সহায়তায় কানাডিয়ান চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রোডাকশন ট্যাক্স ক্রেডিট এবং অন্টারিও ক্রিয়েটস। এএমসি স্টুডিওতে বিশ্বব্যাপী বিতরণ অধিকার রয়েছে।
এএমসি নেটওয়ার্কসের প্রযোজনা, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট রব ফক্স বলেছেন: “অ্যাকর্ন টিভি তার আকর্ষণীয় রহস্যগুলির বিশাল পরিসরের জন্য পরিচিত এবং শ্রোতারা এই আধুনিক, মজাদার, স্মার্ট নাটক দ্বারা হতাশ হবেন না যা তাদের চূড়ান্ত মিনিট পর্যন্ত অনুমান করে রাখবে।
“আমরা অ্যালিসিয়াকে বোর্ডে রাখতে পেরে আনন্দিত হয়েছি, তার গভীরতা এবং কবজ অ্যারন, ক্রিস্টিনা, মাইক এবং জন থেকে এই অত্যাশ্চর্য যাত্রায় ‘ফিওনা’ -তে একটি নতুন স্তর যুক্ত করে।”
“ক্রিস্টিনা রে এবং অ্যারন মার্টিন আয়ারল্যান্ডে সেট করা রহস্য এবং অগোছালো পারিবারিক গতিশীলতায় ভরা একটি আকর্ষণীয় বিশ্ব তৈরি করেছেন। আমরা শ্যাফটসবারিতে মেধাবী দলের সাথে আবার সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত,” ডেডপ্যানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পল ডোনভান বলেছেন।
“আমরা এই প্রকল্পে প্রতিভাবান পরিচালক মলি ম্যাকগ্লিনের সাথে কাজ করতে পেরে আনন্দিত,” শাফটসবারির চেয়ারম্যান ও সভাপতি ক্রিস্টিনা জেনিংস বলেছেন। “অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন, ওয়েন্ডি ক্রিউসন এবং জেসন ও’মারার নেতৃত্বে আমাদের কাস্টকে এএমসি/অ্যাকর্ন টিভির জন্য এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রকল্প হিসাবে প্রমাণ করা উচিত।”
“আইরিশ রক্ত” প্রথম দুটি পর্বের সাথে সোমবার, 11 আগস্ট সোমবার অ্যাকর্ন টিভিতে প্রিমিয়ার হয়েছিল। বাকি পর্বগুলি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হবে।