অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন ‘ক্লুলেস’ টিভি সিরিজ আপডেট শেয়ার করে

30 বছর পরে, অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন চের হোরোভিটসকে যথাযথ প্রত্যাবর্তন চিকিত্সা দিতে চায়।
তার ব্রেকআউট 1995 টিন মুভিটির একটি সিরিজ অভিযোজন এই খবর অনুসরণ করে নির্লজ্জ ময়ূরের বিকাশে রয়েছে, গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত প্রার্থী সম্প্রতি আপডেটটি সম্পর্কে তার উত্তেজনা ভাগ করেছেন, যদিও তিনি কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি।
“আমি এটি সম্পর্কে সত্যিই উচ্ছ্বসিত,” তিনি বলেছিলেন আজ। “আমি মনে করি আমরা সত্যিই চেষ্টা করব। লক্ষ্যটি হ’ল প্রত্যেকে যা পছন্দ করে তা এটিকে সম্মান জানানো নির্লজ্জ এবং চের। ”
সিলভারস্টোন অব্যাহত রেখেছিল, “সুতরাং আমরা এটি সম্মান করতে চাই, তবে এটিতে নতুন এবং নতুন কিছুও আনতে চাই I’m আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা এটি করতে সক্ষম হব, তবে আমরা এখনই শিশুর পর্যায়ে আছি।”
জেন অস্টেনের 1815 উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত এমাসিলভারস্টোন অভিনয় করেছেন অ্যামি হেকারলিং-লিখিত/নির্দেশিত নির্লজ্জ ধনী বেভারলি হিলস টিন চের হরোভিটস হিসাবে, যিনি দু’জন একাকী শিক্ষককে সেট করেন এবং একটি নতুন শিক্ষার্থীকে তার নিজের প্রেমের জীবন নেভিগেট করার সময় ভাল কাজ করার মিশনে একটি পরিবর্তন দেয়।
এপ্রিল মাসে ডেডলাইন জানিয়েছে যে চের এবং এক্সিকিউটিভ প্রযোজনা হিসাবে তার ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করার জন্য সিলভারস্টোন সংযুক্তের সাথে ময়ূরের একটি টিভি সিরিজের অভিযোজন কাজ করছে। এটি লিখিত এবং নির্বাহী দ্বারা প্রযোজিত গসিপ গার্ল ডুও জোশ শোয়ার্জ এবং নকল সাম্রাজ্যের স্টেফানি সেভেজ এবং ডলফেস হেকারলিং এবং ১৯৯৫ সালের চলচ্চিত্রের প্রযোজক রবার্ট লরেন্সের সাথে স্রষ্টা জর্ডান ওয়েইস ইউনিভার্সাল টেলিভিশনের সহযোগিতায় সিবিএস স্টুডিওস থেকে ইউনিভার্সাল স্টুডিও গ্রুপের বিভাগের সাথে এই সিরিজটি প্রযোজনা করেছিলেন।
সিলভারস্টোন তাকে তিরস্কার করার পরে ভক্তদের কাছ থেকে উচ্চ নম্বর পেয়েছিল নির্লজ্জ দু’বছর আগে রাকুটেনের জন্য একটি সুপার বাউলের বিজ্ঞাপনে চরিত্র।