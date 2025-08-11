অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন, টেরি হ্যাচার প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে বয়সে বেছে নিন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন এবং টেরি হ্যাচার হলিউডের সৌন্দর্যের মান অনুসরণ করবেন না – পছন্দ অনুসারে।
সিলভারস্টোন, 48, সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে তিনি ছুরির নিচে যাননি এবং বয়সের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তন দেখতে আগ্রহী।
“ক্লুলেস” তারকা, যিনি একটি নিরামিষাশী ডায়েটও বজায় রাখেন, এমন এক তারার সাথে যোগ দেন যারা বিনোদন শিল্পে ভারী হিট্টারদের দ্বারা সাধারণত নিপস এবং টাকগুলি বেছে নিয়েছিলেন।
“আমার লাইন আছে,” সিলভারস্টোন একটি সাক্ষাত্কারে স্বীকার করেছেন বায়ার্ডি। “সিনিয়র ইয়ার” অভিনেত্রী প্রকাশ করেছেন যে তাঁর বোটক্স নেই, ফিলারগুলি অনুসরণ করেন না এবং প্লাস্টিক সার্জারি করেননি।
“আমি কী ঘটে তা দেখতে আগ্রহী,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি একটি উদাহরণ হতে চাই (এটি দেখতে কেমন হবে)” “
তার ভেগান ডায়েট হিসাবে? সিলভারস্টোন বিশ্বাস করে যে খাওয়ার উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবারগুলি তাকে একাধিক উপায়ে উপকৃত করেছে।
“হঠাৎ করেই, আমার নখগুলি সত্যিই ঘন এবং শক্তিশালী হয়ে উঠল My আমার চুলগুলি সত্যিই ঘন হয়ে গেল My আমার চোখ সমস্ত সাদা হয়ে গেল,” তিনি বলেছিলেন। “এটি জীবনের এক জিনিস যা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত বোধ করি the
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি নতুন-মুখী সেলফি ভাগ করে নেওয়ার সময় তিনি 60০ বছর বয়সী টেরি হ্যাচার সানসেটে সোনার আভা প্রকাশ করেছিলেন। “মরিয়া হাউসউইভস” তারকা স্ব-প্রেম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও ভাগ করেছেন।
হ্যাচার লিখেছেন, “সেই যাদুকরী গোল্ডেন আওয়ারে সূর্যাস্তের সময় হাঁটতে যে কোনও অস্কারজয়ী ডিপি তাড়া করতে পারে, আমি দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম, পার্থক্যটি কী এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত,” হ্যাচার লিখেছিলেন। “সুতরাং, এখানে আমার সূর্যের মুখোমুখি একটি ফিল্টার শট, এবং এটি আমার পিছনে। প্রতিটি লাইন … সত্যিকারের মানব প্রচেষ্টা, সাফল্য এবং ত্রুটিগুলির গল্প” “
অভিনেত্রী তার অনুসারীদের আরও ভাল চেহারা নিতে উত্সাহিত করেছিলেন, লিখেছিলেন, “নির্দ্বিধায় জুম ইন করুন।”
হ্যাচার লিখেছেন, “একটি কোণ কি আরও ক্ষমা? “আমি প্রথম ২০১০ সালে আমার নগ্ন মুখটি সেখানে রেখেছিলাম – প্রত্যেকে আমাকে বলেছিল আমি পাগল কিন্তু 15 বছর পরে, আমি এখনও এখানে আছি, এখনও বলছি এটি বাস্তব হওয়া ঠিক আছে।”
সূর্য-ভিজে থাকা ফটোগুলির পাশাপাশি, “লোইস অ্যান্ড ক্লার্ক: দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চারস অফ সুপারম্যান” তারকা ২০১০ সাল থেকে নিবন্ধের স্ক্রিনশটগুলিও ভাগ করেছেন যখন তিনি “কোনও বোটক্স প্রমাণ করার জন্য মেকআপ ফ্রি” গিয়েছিলেন।
হ্যাচার তার ক্যাপশনগুলি #গোল্ডেনহোর হ্যাশট্যাগ দিয়ে #রিল্যান্ডসেকট্যাকুলার দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিল।
ক্রিস্টিন কাভালারি এর আগে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি বোটক্স বা কোনও অ্যান্টি-এজিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন না।
“ঠিক আছে, এখানে আমার যুক্তি: আমি কেবল বয়স বাড়ার জন্য আলিঙ্গন করার চেষ্টা করছি I
“তবে আমি আরও মনে করি যে আপনার শরীরের মতো আপনার মুখের পেশীগুলি কাজ করা আরও বেশি অর্থবোধ করে you আপনি একবার এই পেশীগুলি হিমশীতল করে নিলে ফিরে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসবে না।
“আমি বোটক্স ট্র্যাভেলসও শুনেছি এবং কেবল আপনার মুখে থাকি না Bot নীচের লাইন: আমরা এই স্টাফের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলি সত্যই জানি না।”
একজন অনুগামী লিখেছেন যে এটি “রিঙ্কেলগুলি স্বাভাবিক করার” সময় এসেছে এবং কাভালারি রাজি হয়েছিল।
“আমার লাইনগুলি আমাকে বিরক্ত করে না। আপনি তাদের এখানে আমার কপালে দেখতে পারেন,” তিনি তার মেয়ের সাথে একটি ছবির পাশাপাশি লিখেছিলেন। “আমি অত্যন্ত অ্যানিমেটেড, তাই আমি আমার অভিব্যক্তিটি হারাতে চাই আমি যদি বোটক্স পেয়েছি। আমি আমার আগের চেয়ে 36 বছর বয়সে আরও সুখী, এবং আমার লাইনগুলি মানে আমি বেঁচে আছি এবং অভিজ্ঞতা আছে, যা আমি ভালবাসি “”
হিদার গ্রাহাম তার সাথে বার্ধক্যের সাথে তার দর্শন ভাগ করে নিয়েছেন পশ্চাদপসরণ ম্যাগাজিন।
গ্রাহাম বলেছিলেন, “আমি মনে করি যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল আপনি কীভাবে ভিতরে অনুভব করছেন।” “সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি গরম এবং আপনার জীবন উপভোগ করুন you
“আমি ওষুধ পান করি না বা করি না, এবং আমি প্রচুর ঘুম পাই। স্বাস্থ্যকর খাওয়া আমার ভাল লাগে। আমি নিজের এবং অন্যান্য লোকদের জন্য রান্না করতে পছন্দ করি। এবং লোকেরা যখন আমার জন্য রান্না করে তখন আমি এটি পছন্দ করি। মূলত, আমি খাওয়া পছন্দ করি।
৫৫ বছর বয়সী গ্রাহাম কাজ করেন, স্বাস্থ্যকরভাবে খান, যোগব্যায়াম করেন এবং ধ্যান করেন। তার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার রুটিন ছাড়াও, “বুগি নাইটস” তারকা স্বীকার করেছেন যে ইতিবাচক লোকেরা তার প্রতিদিনের উপর বিশাল প্রভাব ফেলে।
“আমার কিছু দুর্দান্ত বন্ধু আছে, এবং আমি তাদের জন্য অনেক কৃতজ্ঞ,” তিনি বলেছিলেন। “আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিজেকে ভালবাসা, কারণ তখন আপনার কাছে আরও বেশি ভালবাসা রয়েছে you
ড্রু ব্যারিমোর এমন একজন অনুরাগীর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যিনি তার স্ব-শিরোনামযুক্ত টক শো চলাকালীন “তার নিজের ত্বকে বয়স বাড়ানোর এবং আপনার নিজের ত্বকে এত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য” তার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
“চার্লির অ্যাঞ্জেলস” তারকা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমি কিছুই করি নি, এবং আমি চেষ্টা করতে এবং সেভাবে থাকতে চাই।”
তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কাউকে ছুঁড়ে ফেলছেন না, লোকদের যোগ করা “আপনার জন্য যা কিছু কাজ করে তা করা উচিত”।
“আমি কেবল জানি যে আমি অন্য লোকদের বিচার করবেন না কারণ তারা আলাদাভাবে কাজ করে We আমরা সকলেই আমাদের নিজস্ব পথে রয়েছি, এবং আমাদের একে অপরকে সমর্থন করতে হবে,” ব্যারিমোর উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠছেন বলে স্বীকার করার আগে।
“আমি প্রচুর তুরস্কের ঘাড় দেখতে পাচ্ছি, বা আমার আরও অনেক সময় রয়েছে যেখানে আমি পছন্দ করি, ‘ওহ, বাহ! বাহ! বাহ, আমরা এখন সেখানে আছি,” তিনি বলেছিলেন।
তবুও, “মিশ্রিত” অভিনেত্রী ইচ্ছা করেছিলেন যে তিনি সময়মতো ফিরে ভ্রমণ করতে পারেন এবং তার ছোট আত্মাকে একটি বার্তা পাঠাতে পারেন।
“আমি নিজেকে বলতে চাই যে নিজেকে এতটা বোঝাতে না হবে,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখার জন্য কত সুন্দর মুহুর্তগুলিও পেয়েছি এবং সেই ব্যক্তিটি আমাদের দিকে ফিরে তাকাতে আমাদের? সুতরাং দয়ালু, আরও ধৈর্যশীল, আরও দৃ ili ়প্রত্যয়ী, আরও প্রেমময়, আলিঙ্গন, কম বরখাস্ত হতে পারে যে আমরা হতে পারি, এটি আমাদের মানসিক খেলা এবং আধ্যাত্মিক গেমের জন্য আরও ভাল, যা মুখকে প্রভাবিত করে।
“আপনি যে কোনও লিপস্টিক কিনবেন তার চেয়ে একটি হাসি ভাল, এবং অভ্যন্তরীণ সংলাপ যা নিজেরাই এতটা উচ্ছ্বসিত নয় এবং ত্রুটিটি ধরার জন্য এত তাড়াতাড়ি – কে বলে যে এটি ত্রুটি? যাইহোক, এটি আপনার সম্পর্কে অন্য কারও প্রিয় জিনিস হতে পারে। … কীভাবে বিদ্রূপাত্মক। আপনি কেমন দেখছেন না। এটি আপনি কেমন অনুভব করছেন।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের জেনেল অ্যাশ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।