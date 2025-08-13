অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন বলেছেন যে তিনি রিবুট সহ ‘ক্লুলেস’ উত্তরাধিকার “গণ্ডগোল করতে চান না”

অ্যালিসিয়া সিলভারস্টোন একটিতে চের হোরোভিটসের চরিত্রে তার ভূমিকা পুনরায় প্রকাশ করতে প্রস্তুত নির্লজ্জ ময়ূরের কাজগুলিতে পুনরায় বুট করুন।
একটি নতুন সাক্ষাত্কারে, সিলভারস্টোন 30 বছর পরে চরিত্রটি খেলতে সম্পর্কে তার উত্তেজনার বিষয়ে কথা বলেছেন।
“আমি চেরের ত্বক এবং তার অভিনব ডিজাইনার জুতাগুলিতে ফিরে যেতে অপেক্ষা করতে পারি না যা অবশ্যই আলতোভাবে ব্যবহার করা হবে, অবশ্যই, ডুহ, কারণ তিনি বিকশিত হয়েছেন,” তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন আজ রাতে বিনোদন। “এটি 2025, এটি টেকসই বা নিরামিষভোজ না হলে তিনি নতুন জিনিসটি পরেন না We আমাদের দেখতে হবে যে আমরা এর সাথে কতদূর যেতে পারি।”
সিরিজের বিকাশ যতদূর পর্যন্ত সিলভারস্টোন বলেছিলেন, “এটি খুব প্রাথমিক পর্যায়ে। আমি স্পষ্টতই উচ্ছ্বসিত। আমি কখনই ভাবিনি যে এটি এমন কিছু ছিল যা আমি কখনও করব না কারণ আমি এই জিনিসটিকে এতটা ভালোবাসি না। আমরা মূল সিনেমাটিকে সম্মান জানানোর জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব যা আমরা এটি নতুন কিছু আনতে পারি এবং এটিই লক্ষ্যও করি। এবং আমি এই লক্ষ্যটি কার্যকর করব।”
এপ্রিলে, সময়সীমা রিপোর্ট করেছেন যে ক নির্লজ্জ স্টার এবং এক্সিকিউটিভ প্রযোজনার সাথে সিলভারস্টোন সংযুক্ত করে ময়ূরের জন্য টিভি সিরিজ তৈরি করা হচ্ছিল। সিরিজটি লিখিত এবং নির্বাহী দ্বারা প্রযোজিত হবে গসিপ গার্ল এবং ওসি ডুও জোশ শোয়ার্জ এবং নকল সাম্রাজ্যের স্টেফানি সেভেজ এবং ডলফেস স্রষ্টা জর্ডান ওয়েইস, 1995 সালের মুভিটির লেখক-পরিচালক অ্যামি হেকারলিং এবং প্রযোজক রবার্ট লরেন্সের সাথে নির্বাহী প্রযোজনার সাথে।
দ্য নির্লজ্জ মুভিটি জেন অস্টেনের 1815 উপন্যাসের একটি আলগা অভিযোজন এমাএবং ব্রোনসন অ্যালকোট হাইতে অংশ নেওয়া একজন আড়ম্বরপূর্ণ, ধনী এবং জনপ্রিয় বেভারলি হিলস গার্ল চের হোরোভিটসের জীবনকে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।