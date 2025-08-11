You are Here
অ্যালেক্স কারুসো বড় ব্যক্তিগত ঘোষণা দেয়
News

অ্যালেক্স কারুসো বড় ব্যক্তিগত ঘোষণা দেয়

ওকলাহোমা সিটি থান্ডারের অ্যালেক্স কারুসো সবেমাত্র বছরের দ্বিতীয় রিংটি পেয়েছিলেন।

তার দলের সাথে চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের কয়েক মাস পরে, কারুসো প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হ্যালিয়েঘ সপ্তাহান্তে বিয়ে করেছিলেন।

ইয়াহু স্পোর্টস এবং এনবিএ রিটুইটের মতে কারুসো এবং তার খুশির কনে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় দিনের ছবিগুলি ভাগ করেছেন।

জিনিসগুলি এখনই কারুসোর পক্ষে অবিশ্বাস্যভাবে ভাল চলছে।

অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিতে ইশাইয়া হার্টেনস্টাইন এবং চেট হলমগ্রেন সহ বিয়েতে কারুসোর অনেক সতীর্থ উপস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি স্পষ্টতই তাঁর সহকর্মী থান্ডার তারকাদের দ্বারা প্রিয়, এমনকি কেবল একটি মৌসুমের পরেও।

তবে এটা কি মরসুম ছিল।

থান্ডার নিয়ে তার প্রথম বছরের সময়, কারুসো গড় গড় 7.1 পয়েন্ট, 2.9 রিবাউন্ডস এবং 2.5 মাঠ থেকে 44.6 শতাংশ সহায়তা করে।

এই সংখ্যাগুলি এটি ন্যায়বিচার করে না, কারণ কারুসো একটি গেমের সাত পয়েন্টের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রারম্ভিকদের জন্য, তিনি একজন প্রতিরক্ষামূলক দানব এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের একটি টন লক করতে সক্ষম, তারা তাঁর চেয়ে যত বড় হোক না কেন।

এবং তার থান্ডার স্কোয়াডের বাকী অংশগুলির সাথে স্পষ্টতই দুর্দান্ত রসায়ন রয়েছে।

ওকেসি এখন চ্যাম্পিয়ন, এবং তারা আশা করে ব্যাক-টু-ব্যাক শিরোনাম জিতবে।

এর অর্থ তাদের এই সুস্বাস্থ্যের গ্রীষ্মের বিরতি উপভোগ করা উচিত এবং তারপরে ঠিক আবার কাজে ফিরে যেতে হবে কারণ লিগের বাকি অংশগুলি তাদের লক্ষ্যবস্তু করবে।

কারুসো অফসেসনের বাকি অংশের জন্য ব্যস্ত থাকবেন, তার শরীরকে আকারে রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন এবং 2025-26 এর জন্য প্রস্তুত করবেন।

তবে এটি তার গ্রীষ্মের হাইলাইট হবে।

পরবর্তী: কেভিন ডুরান্ট থান্ডার চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে সৎ হন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।