অ্যালেক্স সালমন্ডের পরিবার ‘কাপুরুষোচিত’ নিকোলা স্টার্জনকে ‘ক্যাশিং ইন’ করার জন্য নতুন স্মৃতিকথা নিয়ে স্মিয়ার নিয়ে তাঁর মৃত্যুর অভিযোগ করেছেন

অ্যালেক্স সালমন্ডের ভাগ্নী নিকোলা স্টারজনকে তার নতুন বইটি চাবুক দেওয়ার জন্য তার চাচা সম্পর্কে স্মিয়ার ব্যবহার করে ‘ক্যাশিং ইন’ করার অভিযোগ করেছেন।
৩০ বছর বয়সী ক্রিস্টিনা হেন্ড্রি প্রাক্তন স্কটিশ প্রথম মন্ত্রীর দাবিকে চিহ্নিত করেছিলেন, যার মধ্যে তাঁর কাজের নৈতিকতার উপর আক্রমণ এবং অভিযোগ করা নারীকরণের বিষয়ে ‘কাপুরুষোচিত’ হিসাবে উল্লেখ রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন যে অভিযোগগুলি থেকে মিঃ সালমন্ডের বিধবা মাইরা (৮৮ বছর বয়সী) ield ালাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে মিসেস স্টারজন তার চাচা এখনও বেঁচে থাকলে তাদের কখনও সমতল করতে পারতেন না।
স্মৃতিকথা – যার জন্য তিনি £ 300,000 পাবেন – এমএস স্টারজিয়ন দাবি করেছেন যে 2014 সালের গণভোটের রান -আপে মিঃ সালমন্ড স্বাধীনতার প্রচারকারী 650 -পৃষ্ঠার সাদা কাগজ পড়তে ব্যর্থ হন।
আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি সমকামী বিবাহের জন্য ‘নির্লজ্জভাবে বিরোধিতা করেছিলেন’ এবং মাইরার সাথে সম্পর্কের সময় ‘সম্মতিমূলক বিষয়’ হওয়ার গুজব ছিল।
মিসেস স্টারজনের নতুন স্মৃতিচারণের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মিস হেনরি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন সূর্য: ‘আমি এটি খুব বিরক্তিকর মনে করি। কিছু উপায়ে এটি বেশ নিষ্ঠুর।
‘তিনি প্রাসঙ্গিকতার জন্য তাঁর নাম ব্যবহার করছেন, তার বইয়ের প্রচারের জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য – তিনি গত কয়েক বছরে এই কথাগুলি বলতে পারতেন।
‘নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি আর না থাকলে পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছেন। এটি মোকাবেলা করার জন্য এটি পরিবারের কাছে ছেড়ে গেছে এবং এতে কাপুরুষতার একটি উপাদান রয়েছে ”
ক্রিস্টিনা হেন্ড্রি তার মামার জন্য পাবলিক মেমোরিয়াল সার্ভিসে একটি শ্রুতিমধুর পড়েন
ফ্র্যাঙ্কলি শিরোনামে বইটিতে এমএস স্টারজেনও অভিযোগ করেছেন যে মিঃ সালমন্ড তার বিরুদ্ধে যৌন দুর্ব্যবহারের অভিযোগে অভ্যন্তরীণ স্কটিশ সরকার তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করার পরে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
মিঃ সালমন্ড, যিনি ২০০ 2007 থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রথম মন্ত্রী ছিলেন, ২০২০ সালের মার্চ মাসে এডিনবার্গের হাইকোর্টে একটি বিচারে ১৩ টি যৌন অপরাধের সংখ্যা থেকে সাফ হয়েছিলেন।
তার বিরুদ্ধে দু’জন মহিলার দ্বারা পূর্বের দুর্ব্যবহারের দাবিগুলি তার উত্তরসূরি এমএস স্টারজন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভক্ত হয়ে একটি বিশাল পতন ঘটায়।
2018 সালে, মিঃ সালমন্ড দাবি প্রকাশের পরে এসএনপি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটি স্কটিশ সরকার তদন্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।
তার সফল বিচারিক পর্যালোচনা দেখিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ তদন্তটি অন্যায়, বেআইনী এবং ‘আপাত পক্ষপাতদুষ্ট দ্বারা কলঙ্কিত’ ছিল এবং তাকে আইনী ব্যয়ে £ 512,00 প্রদান করা হয়েছিল।
তার নতুন স্মৃতিচারণের একটি অংশে, মিসেস স্টারজন মিঃ সালমন্ডের সাথে তার সম্পর্কের ঘটনার প্রভাবের কথা বলেছেন, তিনি কীভাবে প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে তাদের বন্ধুত্ব ‘প্রতিশোধের তৃষ্ণা’ থেকে বাঁচতে পারে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘অবশেষে, আমাকে এই সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে তিনি আমাকে ধ্বংস করার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
‘আমি এখন নির্মম এবং অত্যন্ত কার্যকর উভয়ই বলে পরিচিত কারও সাথে মারাত্মক রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিযুক্ত ছিলাম।
প্রাক্তন এসএনপি নেতা এবং আলবা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ধর্ষণের চেষ্টা সহ ১৩ টি যৌন অপরাধের অভিযোগ থেকে সাফ হয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তিনি বিচারের সময় স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন ‘আরও ভাল মানুষ’ হতে পারতেন
এমএস স্টারজনের বই 14 ই আগস্ট এডিনবার্গ আন্তর্জাতিক বই উত্সবে চালু করা হয়েছিল
মিস্টার সালমন্ডের উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও, মিসেস স্টারজন তার প্রভাব অব্যাহত রেখেছেন এবং তিনি ‘মৃত্যুর পরেও যে ছায়া ফেলেছেন তা তিনি কখনই এড়াতে পারবেন না’
‘নিজেকে পুনর্মিলন করা একটি কঠিন বাস্তবতা ছিল। তাই তাকেও বন্ধু হিসাবে হারাচ্ছিল। আমি যা কেবল শোকের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করতে পারি তা পেরিয়েছি। ‘
মিঃ সালমন্ডের বিরুদ্ধে আদালতের মামলার কথা উল্লেখ করে মিসেস স্টারজিয়ন বলেছিলেন যে তিনি যখন স্বীকার করেছেন যে মহিলাদের প্রতি তাঁর আচরণ অনেক সময় অনুপযুক্ত ছিল তখন তিনি তার ক্রিয়াকলাপের জন্য ‘contrission’ দেখাতে কখনও ব্যর্থ হন।
তিনি আরও বলেছিলেন যে অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে মহিলাদের বারবার ‘আঘাত’ ‘দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন।
প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াতে মিঃ ম্যাকাস্কিল বলেছিলেন: ‘নিকোলা স্টারজন ইতিহাস পুনর্লিখন এবং সত্যকে বিকৃত করতে চাইছেন। অ্যালেক্স সালমন্ডকে স্কটল্যান্ডের হাইকোর্টের পক্ষে প্রমাণিত করা হয়েছিল।
‘এটি নিকোলা স্টার্জন সরকার ছিল যা অবৈধভাবে প্রক্রিয়াগতভাবে অন্যায়ভাবে কাজ করেছে এবং আপাত পক্ষপাতিত্বের সাথে কলঙ্কিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই কারণেই সরকারের বিরুদ্ধে বর্ধিত ব্যয় পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।
‘কিছু প্যাসিভ বাইস্ট্যান্ডার এমএস স্টারজন হওয়া থেকে দূরে এমন ঘটনাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন যা অনেকে ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখেন।
‘এ কারণেই অ্যালেক্স সালমন্ডের বিরুদ্ধে তাদের ক্রিয়াকলাপে স্কটিশ সরকারের ভূমিকার বিষয়ে তদন্ত করতে হবে এবং সেই থেকে চলমান যে কভারটি চলছে।
মিঃ সালমন্ড গত বছরের 12 অক্টোবর মারা গিয়েছিলেন এবং এমএস স্টারজন 29 অক্টোবর তাঁর জানাজায় অংশ নেননি
‘ইতিহাস তার নিষ্ঠুরতার সাথে বিচার করবে কারণ তার উত্তরাধিকারকে তাত্পর্যপূর্ণ এবং ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তবে ন্যায়বিচার নির্দেশ দেয় যে এই লজ্জাজনক পর্বে তার ভূমিকার জন্য একটি সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্টিং রয়েছে।’
স্মৃতিচারণে এমএস স্টারজনের এই মুহুর্তের বিবরণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যখন মিঃ সালমন্ড তাকে প্রথমে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ‘হতবাক’ হয়েছিলেন এবং তাদের শুনে ‘অসুস্থ বোধ করেছেন’।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনিই নন যিনি তার প্রেসে তার পূর্বসূরীর বিষয়ে স্কটিশ সরকারী তদন্তের ফলাফল ফাঁস করেছিলেন – তবে অবাক করে দেওয়ার সাথে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মিঃ সালমন্ড থাকতে পারে।
ঘটনাগুলির চলমান প্রভাব এবং তার জীবনে মিঃ সালমন্ডের ভূমিকার বিষয়ে স্পর্শ করে মিসেস স্টারজন স্বীকার করেছেন যে তিনি কখনও মৃত্যুর পরেও তাঁর ছায়া থেকে বাঁচতে পারবেন না।
মিঃ সালমন্ড গত বছরের 12 অক্টোবর মারা গিয়েছিলেন এবং এমএস স্টারজন 29 অক্টোবর তাঁর জানাজায় অংশ নেননি।
তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বিবিসির সাক্ষাত্কারে এই পরিণতির দিকে সম্বোধন করে মিঃ সালমন্ড বলেছিলেন: ‘নিকোলা এবং আমি আর কথা বলার ক্ষেত্রে আর নেই বলে একটি বড় আক্ষেপের বিষয়, এবং আমি যদি উন্নতি করতে চলেছে তবে আমি গুরুতরভাবে সন্দেহ করি।
‘এখন, এটি অত্যন্ত করুণা কারণ আমি ইঙ্গিত দিয়েছি যে আপনি চিরকালের জন্য কিছু বলা উচিত নয়, তবে এটি দেখতে দেখতে এটিই এবং এটি ঠিক এইভাবেই চলেছে।’
অন্যান্য নিষ্কাশনগুলিতে, মিসেস স্টারজন 2023 সালে তার গ্রেপ্তার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, এটিকে ‘মানসিক নির্যাতন’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, ২০১০ সালে তার গর্ভপাত এবং তার যৌনতা, যা তিনি বলেছিলেন যে ‘বাইনারি’ নয়।