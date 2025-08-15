You are Here
অ্যালেনা ভোডোনায়েভা একটি স্বচ্ছ টি -শার্টে অভিনয় করেছেন: ব্যক্তিত্ব: মান: লেন্টা.রু

রাশিয়ান টিভি উপস্থাপক আলেনা ভোডোনায়েভা একটি খোলামেলা আকারে অভিনয় করেছেন। সংশ্লিষ্ট পোস্টটি তার মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল টেলিগ্রাম-ক্যানেল

৪২ বছর বয়সী এই সেলিব্রিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় সান আন্দ্রেয়াসের বিরতিতে ভ্রমণের সময় তৈরি শটগুলি দেখিয়েছিল। তিনি একটি সাদা পোশাকে ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি স্বচ্ছ টি -শার্ট এবং সোজা পা সহ প্যান্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্লগার একটি বিকিনি থেকে একটি ছোট কালো শীর্ষ, একটি প্রশস্ত -ঘ্রাণযুক্ত বেইজ টুপি এবং উচ্চ -হিলযুক্ত জুতা এবং তার ঠোঁটের উপর ব্রাউন লিপস্টিকের সাথে জোর দিয়েছিল।

আগস্টে এর আগে, আলেনা ভোডোনায়েভা খাঁটি কাটগুলির সাথে একটি সাঁতারের পোশাকের একটি চিত্র দেখিয়েছিল।

