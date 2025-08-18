অ্যালোজি হিউস্টন ড্যাশের জন্য দেরী বিজয়ীর সাথে ওয়েফকন ম্যাজিকের রেইনাইটস

২০২৪ সালের ওয়াফকন সেমিফাইনালে শেষ-হাঁসফাঁস ধর্মঘটে দক্ষিণ আফ্রিকা স্তম্ভিত সুপার ফ্যালকনস তারকা মিশেল অ্যালোজি রবিবার এনডাব্লুএসএলে একই যাদু নিয়ে এসেছিলেন।
স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড স্টেডিয়ামে এনজে/এনওয়াই গথাম এফসির বিপক্ষে হিউস্টন ড্যাশকে ২-১ ব্যবধানে জয়লাভ করার জন্য ফরোয়ার্ড একটি নাটকীয় স্টপেজ-টাইম গোলটি করেছে।
মরক্কোর মতো যেখানে তার 90+4 সমাপ্তি নাইজেরিয়াকে কন্টিনেন্টাল ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিল, আলোজি 93 তম মিনিটে আঘাত হানে, এবার সারা পুন্টিগামের কাছ থেকে পুরোপুরি ওজনিত পাসটি শেষ করে।
তিনি মৌসুমের প্রথম গোলের জন্য গোলরক্ষক অ্যান-ক্যাটরিন বার্গারের অতীতকে স্লট করার আগে তিনি বলটি খুব সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।
গোলটি পুুন্টিগামকে বছরের প্রথম সহায়তাও দিয়েছিল।
“খুব ভাল .. সরল, আমি একটি জীবিকার জন্য গোল স্কোর করি, আপনি জানেন”, অ্যালোজি ম্যাচের পরে খেলাধুলায় বলেছিলেন।
এই সর্বশেষ জয় হিউস্টনের অপরাজিত রানকে তিনটি ম্যাচে বাড়িয়েছে এবং তাদের টানা দ্বিতীয় জয় চিহ্নিত করেছে।
ড্যাশ আছে এখন সাত পয়েন্ট সংগ্রহ তাদের শেষ তিনটি গেম থেকে এবং লিগের শীর্ষে পয়েন্টগুলি হারানো থেকে উদ্ধার থেকে ১১ টি রয়েছে।
অষ্টম মিনিটে গথাম প্রথম রক্ত টানেন, যখন রোজ ল্যাভেলির শট পোস্টে আঘাত করে এবং গ্যাবি পোর্টিলহো ওপেনারের হয়ে এস্টার গঞ্জালেজ স্থাপনের জন্য রিবাউন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
হাফটারের হাফটাইমের অল্প সময়ের পরে যখন এমিলি সোনেট কিকি ভ্যান জ্যান্টেনের চাপে তার নিজের জালে একটি পিঠ পাস পাঠিয়েছিল তখন সমান হয়ে যায়।
গ্রীষ্মের বিরতির পর থেকে ব্যাক-টু-ব্যাক ম্যাচে স্কোর করা ভ্যান জ্যান্টেন আবারও তার টার্নআরাউন্ডটি ছড়িয়ে দেওয়ার নিরলস চাপের ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন।
ড্যাশ ক্যাপ্টেন জেন ক্যাম্পবেল তার দলকে খেলায় রাখতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেছিলেন, অন্যদিকে গথামের গোলরক্ষকও পাইগে নীলসন এবং ম্যাগি গ্রাহামের প্রচেষ্টায় পরীক্ষা করেছিলেন।
ক্রিস্টাল প্যালেসের একজন ফরোয়ার্ড নতুন স্বাক্ষরকারী ক্লারিসা ল্যারিসিকে জুলাইয়ে যোগদানের পর প্রথমবারের মতো ড্যাশ ম্যাচডে স্কোয়াডে নামকরণ করা হয়েছিল।
অ্যালোজি আবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে তার নকশাকে প্রমাণ করার সাথে সাথে হিউস্টন রবিবার, ২৪ আগস্ট শেল এনার্জি স্টেডিয়ামে সিয়াটল রেইন এফসির সাথে সংঘর্ষের আগে আত্মবিশ্বাসের সাথে পূর্ণ দেশে ফিরে আসেন।