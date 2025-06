অ্যাস্ট্রাল-এসএইচ/ইউভি: একটি অত্যন্ত দ্রুত পাইথন প্যাকেজ এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার, মরিচা লিখেছেন।

একটি অত্যন্ত দ্রুত পাইথন প্যাকেজ এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার, মরিচা লিখেছেন।





আমাদের স্ট্যান্ডেলোন ইনস্টলারগুলির সাথে ইউভি ইনস্টল করুন:

# On macOS and Linux. curl -LsSf | sh

# On Windows. powershell -ExecutionPolicy ByPass -c " irm | iex "

বা, থেকে পাইপি::

# With pip. pip install uv

# Or pipx. pipx install uv

যদি স্ট্যান্ডেলোন ইনস্টলারটির মাধ্যমে ইনস্টল করা হয় তবে ইউভি নিজেকে সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করতে পারে:

দেখুন ইনস্টলেশন ডকুমেন্টেশন বিশদ এবং বিকল্প ইনস্টলেশন পদ্ধতির জন্য।

ইউভির ডকুমেন্টেশন এ উপলব্ধ ডকস.আস্ট্রাল.এসএইচ/ইউভি।

অতিরিক্তভাবে, কমান্ড লাইন রেফারেন্স ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেখা যেতে পারে uv help ।

ইউভি প্রকল্প নির্ভরতা এবং পরিবেশ পরিচালনা করে, লকফাইল, ওয়ার্কস্পেস এবং আরও অনেকের জন্য সমর্থন সহ rye বা poetry ::

$ uv init example Initialized project `example` at `/home/user/example` $ cd example $ uv add ruff Creating virtual environment at: .venv Resolved 2 packages in 170ms Built example @ file:///home/user/example Prepared 2 packages in 627ms Installed 2 packages in 1ms + example==0.1.0 (from file:///home/user/example) + ruff==0.5.0 $ uv run ruff check All checks passed! $ uv lock Resolved 2 packages in 0.33ms $ uv sync Resolved 2 packages in 0.70ms Audited 1 package in 0.02ms

দেখুন প্রকল্পের ডকুমেন্টেশন শুরু করতে।

ইউভি ইউভি দিয়ে পরিচালিত না হলেও প্রকল্পগুলি বিল্ডিং এবং প্রকাশনাও সমর্থন করে। দেখুন

গাইড প্রকাশ আরও শিখতে।

ইউভি একক-ফাইল স্ক্রিপ্টগুলির জন্য নির্ভরতা এবং পরিবেশ পরিচালনা করে।

একটি নতুন স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন এবং এর নির্ভরতাগুলি ঘোষণা করে ইনলাইন মেটাডেটা যুক্ত করুন:

$ echo ' import requests; print(requests.get("https://astral.sh")) ' > example.py $ uv add --script example.py requests Updated `example.py`

তারপরে, বিচ্ছিন্ন ভার্চুয়াল পরিবেশে স্ক্রিপ্টটি চালান:

$ uv run example.py Reading inline script metadata from: example.py Installed 5 packages in 12ms <Response (200)>

দেখুন স্ক্রিপ্ট ডকুমেন্টেশন শুরু করতে।

ইউভি পাইথন প্যাকেজগুলির দ্বারা সরবরাহিত কমান্ড-লাইন সরঞ্জামগুলি সম্পাদন করে এবং ইনস্টল করে, অনুরূপ pipx ।

ব্যবহার করে একটি সাময়িক পরিবেশে একটি সরঞ্জাম চালান uvx (জন্য একটি ওরফে uv tool run ):

$ uvx pycowsay ' hello world! ' Resolved 1 package in 167ms Installed 1 package in 9ms + pycowsay==0.0.0.2 """ ------------ < hello world! > ------------ \ ^__^ \ (oo)\_______ (__)\ )\/\ ||----w | || ||

সাথে একটি সরঞ্জাম ইনস্টল করুন uv tool install ::

$ uv tool install ruff Resolved 1 package in 6ms Installed 1 package in 2ms + ruff==0.5.0 Installed 1 executable: ruff $ ruff --version ruff 0.5.0

দেখুন সরঞ্জাম ডকুমেন্টেশন শুরু করতে।

ইউভি পাইথন ইনস্টল করে এবং সংস্করণগুলির মধ্যে দ্রুত স্যুইচ করার অনুমতি দেয়।

একাধিক পাইথন সংস্করণ ইনস্টল করুন:

$ uv python install 3.10 3.11 3.12 Searching for Python versions matching: Python 3.10 Searching for Python versions matching: Python 3.11 Searching for Python versions matching: Python 3.12 Installed 3 versions in 3.42s + cpython-3.10.14-macos-aarch64-none + cpython-3.11.9-macos-aarch64-none + cpython-3.12.4-macos-aarch64-none

প্রয়োজন অনুসারে পাইথন সংস্করণগুলি ডাউনলোড করুন:

$ uv venv --python 3.12.0 Using Python 3.12.0 Creating virtual environment at: .venv Activate with: source .venv/bin/activate $ uv run --python pypy@3.8 -- python --version Python 3.8.16 (a9dbdca6fc3286b0addd2240f11d97d8e8de187a, Dec 29 2022, 11:45:30) (PyPy 7.3.11 with GCC Apple LLVM 13.1.6 (clang-1316.0.21.2.5)) on darwin Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>>>

বর্তমান ডিরেক্টরিতে একটি নির্দিষ্ট পাইথন সংস্করণ ব্যবহার করুন:

$ uv python pin 3.11 Pinned `.python-version` to `3.11`

দেখুন পাইথন ইনস্টলেশন ডকুমেন্টেশন শুরু করতে।

ইউভি সাধারণের জন্য একটি ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন সরবরাহ করে pip , pip-tools এবং virtualenv কমান্ড

ইউভি তাদের ইন্টারফেসগুলি উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রসারিত করে, যেমন নির্ভরতা সংস্করণ ওভাররাইডস, প্ল্যাটফর্ম-স্বতন্ত্র রেজোলিউশন, প্রজননযোগ্য রেজোলিউশন, বিকল্প রেজোলিউশন কৌশল এবং আরও অনেক কিছু।

আপনার বিদ্যমান কর্মপ্রবাহগুলি পরিবর্তন না করে ইউভিতে স্থানান্তরিত করুন-এবং 10-100x স্পিডআপের অভিজ্ঞতা-সহ

uv pip ইন্টারফেস।

প্ল্যাটফর্ম-স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা ফাইলগুলিতে প্রয়োজনীয়তাগুলি সংকলন করুন:

$ uv pip compile docs/requirements.in \ --universal \ --output-file docs/requirements.txt Resolved 43 packages in 12ms

ভার্চুয়াল পরিবেশ তৈরি করুন:

$ uv venv Using Python 3.12.3 Creating virtual environment at: .venv Activate with: source .venv/bin/activate

লক করা প্রয়োজনীয়তা ইনস্টল করুন:

$ uv pip sync docs/requirements.txt Resolved 43 packages in 11ms Installed 43 packages in 208ms + babel==2.15.0 + black==24.4.2 + certifi==2024.7.4 ...

দেখুন পিআইপি ইন্টারফেস ডকুমেন্টেশন শুরু করতে।

ইউভি দেখুন প্ল্যাটফর্ম সমর্থন নথি।

ইউভি দেখুন সংস্করণ নীতি নথি।

আমরা সমস্ত স্তরের অভিজ্ঞতার অবদানকারীদের সমর্থন করার বিষয়ে উত্সাহী এবং আপনাকে প্রকল্পে জড়িত হতে দেখতে পছন্দ করব। শুরু করার জন্য অবদানকারী গাইড দেখুন।

এটি “আপনি – ভী” হিসাবে উচ্চারণ করা হয়েছে ( /juː viː/ )

দয়া করে কেবল “ইউভি”। বিশদ জন্য স্টাইল গাইড দেখুন।

ইউভির নির্ভরতা রেজোলভার হুডের নীচে পাবলগ্রাব ব্যবহার করে। আমরা পাবলগ্রাব রক্ষণাবেক্ষণকারীদের, বিশেষত জ্যাকব ফিনকেলম্যানকে তাদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ।

ইউভির জিআইটি বাস্তবায়ন কার্গো ভিত্তিক।

ইউভির কিছু অপ্টিমাইজেশন আমরা যে দুর্দান্ত কাজ দেখেছি তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় পিএনপিএমঅরোজিন, এবং বান। আমরা নাথানিয়েল জে স্মিথের পোসি থেকেও অনেক কিছু শিখেছি এবং উইন্ডোজ সমর্থনের জন্য এর ট্রামপোলিনকে মানিয়ে নিয়েছি।

ইউভি এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত

আপনার বিকল্পে

আপনি যদি অন্যথায় স্পষ্টভাবে না জানান, অ্যাপাচি -২.০ লাইসেন্সে সংজ্ঞায়িত হিসাবে আপনার দ্বারা ইউভিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে জমা দেওয়া কোনও অবদান, কোনও অতিরিক্ত শর্তাদি বা শর্ত ছাড়াই উপরের মতো দ্বৈতভাবে লাইসেন্স দেওয়া হবে।