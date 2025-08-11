You are Here
অ্যাস্ট্রোস এই এক পদক্ষেপ করে এমএলবি বাণিজ্য সময়সীমা জিতেছে

আমেরিকান লীগ ওয়েস্টের শীর্ষের প্রতিযোগিতাটি হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস এবং সিয়াটল মেরিনার্সের মধ্যে লড়াই হিসাবে অব্যাহত রয়েছে, এমএলবি বাণিজ্য সময়সীমার মধ্যে অ্যাস্ট্রোসের তৈরি একটি পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে বিভাজনকে (এবং সম্ভবত আরও বেশি) দুলতে পারে।

মিনেসোটা টুইনসের সাথে একটি অত্যাশ্চর্য ব্যবসায়ের মাধ্যমে কার্লোস কোরিয়ার সাথে পুনরায় একত্রিত হওয়ার পরে, কোরিয়া প্লেটে অ্যাস্ট্রোসের জন্য রেক ছাড়া আর কিছুই করেনি, কমলাতে ফিরে তাঁর নয়টি গেমসে .405/.476/.622 স্ল্যাশ করে।

কোরিয়া, যিনি ২০১২ সালের খসড়াটিতে অ্যাস্ট্রোসের দ্বারা প্রথম সামগ্রিকভাবে খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং হিউস্টনে তার প্রথম সাতটি মরসুম খেলেন, রবিবার ব্রঙ্কসে হিউস্টন নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসকে -1-১ গোলে পরাজিত করার সময় তার টানা পঞ্চম মাল্টি-হিট গেমটি একত্রিত করেছিলেন।

রবিবার হিউস্টন রাস্তায় ইয়াঙ্কিদের থেকে তিনজনের মধ্যে দু’জনের মধ্যে দু’জনের মধ্যে দু’জনের মধ্যে দু’জনের মধ্যে দু’জনের সাথে একাকী হোমারের সাথে ২-ফর -5 গিয়ে কোরিয়া দেখিয়েছেন যে তৃতীয় বেসে প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার অ্যাস্ট্রোসের সিদ্ধান্তটি বুদ্ধিমান ছিল।



