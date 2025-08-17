অ্যাস্ট্রোস-ওরিওলস ফিল্ড আক্রমণকারী দ্বারা বাধা পেয়েছিল

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রবিবার বিকেলে ডাইকিন পার্কে হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস এবং বাল্টিমোর ওরিওলসের মধ্যে একটি খেলা বাধা দিয়েছিল একটি বেসবল অনুরাগী।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে ফ্যানটি কলসির ound িবিতে পৌঁছেছিল এবং নিরাপত্তারক্ষীরা অবশেষে তাকে পৌঁছানোর আগে এবং তাকে মাটিতে নিয়ে যাওয়ার আগে ইনফিল্ডের চারপাশে দৌড়েছিল।
ভক্তকে হাতকড়া দিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
হিউস্টন বাল্টিমোরের 12-0-এ পড়ার সাথে সাথে এটি সারা দিন অ্যাস্ট্রোস ভক্তরা সবচেয়ে উত্তেজনা ছিল। ওরিওলস কলস ডিন ক্রেমার, গ্রান্ট ওল্ফ্রাম এবং কর্বিন মার্টিন অ্যাস্ট্রোস ব্যাটারদের ছয়টি হিট করেছিলেন।
সাত ইনিংসে ক্রেমারের সাতটি স্ট্রাইকআউট ছিল। তিনি কেবল তিনটি হিটকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং একটিতে হাঁটলেন। ওল্ফ্রাম এবং মার্টিন গেমটি দূরে রাখতে খেলায় এসেছিল। ক্রেমার 114 পিচ নিক্ষেপ করেছেন।
অ্যাস্ট্রোস ক্যাচার ইয়েনার ডিয়াজ 2-ফর -4 ছিলেন তবে দু’বার আঘাত করেছিলেন। তিনিই একমাত্র অ্যাস্ট্রোস খেলোয়াড় ছিলেন যার মাল্টি-হিট গেম ছিল।
ওরিওলস ক্রিশ্চিয়ান জাভিয়েরের প্রথম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শন ডাবিনকে খেলায় আসার সময়। অষ্টমীতে পঞ্চম এবং পাঁচ রান চার রান ওরিওলদের খেলা জয়ের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বেশি ছিল।
বাল্টিমোরের তৃতীয় বেসম্যান জর্ডান ওয়েস্টবার্গ পাঁচটি আরবিআইয়ের সাথে খেলায় 4-ফর -4 ছিল। তিনি পঞ্চম ইনিংসে ডাবিনের কাছে তিন রান হোম রান করেছিলেন। গুনার হেন্ডারসন, অ্যাডলি রুটশম্যান এবং স্যাম বাসালোর প্রত্যেকেরই দুটি আরবিআই ছিল।
ওরিওলস জয়ের সাথে 57-67 এ উন্নীত হয়েছে এবং হিউস্টন 69৯-৫৫ এ নেমেছে।
