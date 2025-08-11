অ্যাস্ট্রোস ঠিক সময়ের নিকটে পিচিং সহায়তা পান

যদিও হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস তাদের আমেরিকান লীগ ওয়েস্ট বিভাগের নেতৃত্বকে হার্ড-চার্জিং সিয়াটল মেরিনার্সের চেয়ে অর্ধেক খেলায় সঙ্কুচিত হতে দেখেছে, তারা একটি অস্থায়ী পিচিং ঘূর্ণন দিয়ে এটি পরিচালনা করেছে।
ল্যান্স ম্যাককুলার্স জুনিয়র থেকে লুইস গার্সিয়া পর্যন্ত জখম হয়ে অ্যাকশনের বাইরে এই অ্যাস্ট্রোসের অসংখ্য প্রারম্ভিক কলস রয়েছে। তবে দলটি রবিবার নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসকে -1-১ গোলে পরাজিত করার পরে প্রকাশ করেছে যে আরও একটি কলস ঘূর্ণায়মান ফিরে আসবে।
গত মৌসুম থেকে অ্যাকশন থেকে বেরিয়ে আসা ক্রিস্টিয়ান জাভিয়ের সোমবার রাতে শুরু করবেন যখন অ্যাস্ট্রোস হিউস্টনের ডাইকিন পার্কে বোস্টন রেড সোক্সের বিপক্ষে তিন-গেমের সিরিজ খোলেন, ক্রোন ডটকমের লেয়া ভ্যানের মতে। জাভিয়ারের রিটার্ন হাইলাইট হওয়ার সময়, আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ও স্পটলাইটে থাকতে চলেছে।
সোমবারের খেলাটি প্রথমবারের মতো কার্লোস কোরিয়া মিনেসোটা টুইনস থেকে অর্জিত হওয়ার পর থেকে অ্যাস্ট্রোস ফ্যান বেসের সামনে খেলেছে। কোরিয়া তৃতীয় বেস খেলবে এবং অ্যাস্ট্রোসের ডাগআউট থেকে সন্ধান করতে এবং বোস্টনের জন্য সেখানে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মুখ দেখতে সক্ষম হবে।