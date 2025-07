অ্যাস্ট্রো একজন বিকাশকারী এফ* স্বপ্ন – ওয়েবস্মিথ স্টুডিও

ওয়ার্ডপ্রেস থেকে অ্যাস্ট্রোতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প স্থানান্তরিত করার পরে, আমি এই কাঠামোর একটি বিশাল অনুরাগী হয়েছি।

অ্যাস্ট্রো কী?

অ্যাস্ট্রো একটি ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক যা 2021 সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং অবিলম্বে আলাদা অনুভূত হয়েছিল। বেশিরভাগ জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলি জটিল অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিল্ডিং দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং তারপরে সহজ সাইটগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, অ্যাস্ট্রো বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়। এটি সামগ্রী-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইটগুলির জন্য প্রথম দিন থেকে নির্মিত হয়েছিল।

দর্শন সতেজভাবে সহজ। অ্যাস্ট্রো কন্টেন্ট-চালিত এবং সার্ভার-ফার্স্ট হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাস করে, ডিফল্টরূপে শূন্য জাভাস্ক্রিপ্ট শিপিং করে (হ্যাঁ, সত্যই), যদিও এখনও দুর্দান্ত সরঞ্জামের সাথে ব্যবহার করা সহজ। এটি শেষ পর্যন্ত কেউ জিজ্ঞাসা করার মতো, “যদি আমরা আমাদের বেশিরভাগের ওয়েবসাইটের ধরণের ধরণের জন্য বিশেষত একটি কাঠামো তৈরি করি তবে কী হবে?”

দ্বীপ আর্কিটেকচার

অ্যাস্ট্রো “আইল্যান্ড আর্কিটেকচার” নামে কিছু প্রবর্তন করেছিল এবং একবার আপনি এটি বুঝতে পারলে আপনি ভাববেন যে আমরা কেন অন্য কোনও উপায়ে কাজ করছি।

Dition তিহ্যবাহী ফ্রেমওয়ার্কগুলি জাভাস্ক্রিপ্ট সহ পুরো পৃষ্ঠাগুলি হাইড্রেট করে। এমনকি যদি আপনি একটি ইন্টারেক্টিভ উইজেট সহ একটি সাধারণ ব্লগ পোস্ট পেয়ে থাকেন তবে পুরো পৃষ্ঠাটি জাভাস্ক্রিপ্ট চিকিত্সা পায়। অ্যাস্ট্রো এটি তার মাথায় ফ্লিপ করে। আপনার পৃষ্ঠাগুলি ডিফল্টরূপে স্ট্যাটিক এইচটিএমএল এবং কেবলমাত্র ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি প্রয়োজন এমন বিটগুলি জাভাস্ক্রিপ্ট “দ্বীপপুঞ্জ” হয়ে যায়।

হাজার হাজার সামগ্রী সহ একটি ব্লগ পোস্টের চিত্র দিন। অ্যাস্ট্রোতে, সমস্ত পাঠ্য খাঁটি এইচটিএমএল হিসাবে থাকে। কেবল আপনার মন্তব্য বিভাগ বা চিত্র কারাউসেল জাভাস্ক্রিপ্ট লোড করে। অন্য সব কিছু দ্রুত বজ্রপাত থেকে যায়। এটি উজ্জ্বল সহজ।

বাস্তব পারফরম্যান্স, বাস্তব প্রভাব

অ্যাস্ট্রো সাইটগুলি দ্রুত, আমরা traditional তিহ্যবাহী প্রতিক্রিয়া ফ্রেমওয়ার্কের তুলনায় 40% দ্রুত লোড বারের কথা বলছি। তবে জিনিসটি এখানে, এটি কেবল অন্যান্য বিকাশকারীদের মুগ্ধ করার বিষয়ে নয়। এই পারফরম্যান্স লাভগুলি আরও ভাল অনুসন্ধান র‌্যাঙ্কিং, সুখী ব্যবহারকারী এবং হ্যাঁ, আরও রূপান্তরগুলিতে সরাসরি অনুবাদ করে। ধীর ডিভাইস বা ডজি মোবাইল সংযোগগুলিতে পার্থক্যটি আরও বেশি নাটকীয়।

বিকাশকারী অভিজ্ঞতা যা আসলে বিতরণ করে

অ্যাস্ট্রোর বিকাশকারী অভিজ্ঞতা মনে হয় যে কেউ আসলে আমরা কীভাবে কাজ করি সে সম্পর্কে ভাবেন। একটি নতুন প্রকল্প স্থাপন সোজা, এবং আপনি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সেটআপ সহকারী হিউস্টন দ্বারা প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে পরিচালিত।

জটিলতা ছাড়া উপাদান

অ্যাস্ট্রো উপাদানগুলি সম্পর্কে আমি যা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি তা হ’ল তারা কীভাবে বোঝায়:

--- // This runs at build time const { title } = Astro.props; const posts = await fetchPosts(); --- <main> <h1>{title}</h1> {posts.map(post => ( <article> <h2>{post.title}</h2> <p>{post.excerpt}</p> </article> ))} </main> <style> main { max-width: 800px; margin: 0 auto; } </style>

শীর্ষে সেই কোড বেড়া দেখুন? এটি ব্রাউজারে নয়, বিল্ড টাইমে চলে। আপনার ডেটা আনছে, আপনার যুক্তি – ব্যবহারকারী এমনকি পৃষ্ঠাটি লোড করার আগে এটি সমস্ত ঘটে। আপনি হুক, রাজ্য পরিচালনা বা লাইফসাইকেল পদ্ধতিগুলির কোনও জটিলতা ছাড়াই উজ্জ্বল টাইপস্ক্রিপ্ট সমর্থন পান।

যে কোনও কাঠামো ব্যবহার করুন (বা কিছুই নয়)

অ্যাস্ট্রো দিয়ে আপনি জিনিসগুলি করার একক উপায়ে লক করেন নি। একটি জটিল ফর্ম জন্য প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন? এটি চক করুন। ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য ভ্যু পছন্দ করবেন? এটি জন্য যান। বেশিরভাগ জিনিসকে সাধারণ অ্যাস্ট্রো উপাদান হিসাবে রাখতে চান? নিখুঁত।

অ্যাস্ট্রো আপনাকে অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড উপাদানগুলির জন্য প্রতিক্রিয়া, কিছু ইন্টারেক্টিভ চার্টের জন্য ভ্যু ব্যবহার করতে এবং ভ্যানিলা অ্যাস্ট্রো হিসাবে অন্য সমস্ত কিছু রাখার অনুমতি দেয়। এটি সমস্তই একযোগে একসাথে কাজ করে।

বৈশিষ্ট্যগুলি যা কেবল কাজ করে

অ্যাস্ট্রোতে মার্কডাউন সমর্থন একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে বোল্ট করা হয় না। আপনি সরাসরি মার্কডাউন ফাইলগুলি আমদানি করতে পারেন এবং সেগুলি উপাদানগুলির মতো ব্যবহার করতে পারেন:

--- import { Content, frontmatter } from "../content/post.md"; --- <article> <h1>{frontmatter.title}</h1> <Content /> </article>

বিল্ড পাইপলাইনটি আধুনিক এবং সম্পূর্ণ। টাইপস্ক্রিপ্ট বাক্সের বাইরে কাজ করে, সাস সংকলনটি তৈরি করা হয়, চিত্রগুলি অ্যাস্ট্রোর সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিত হয় ট্যাগ, এবং আপনি বিকাশের সময় হট মডিউল প্রতিস্থাপন পান। ওয়েবপ্যাক কনফিগারগুলি সেট আপ করা বা বিল্ড সরঞ্জামগুলির সাথে লড়াই করা নেই।

পৃষ্ঠাগুলি কীভাবে রেন্ডার করা হয় তাতেও আপনি নমনীয়তা পান। সর্বাধিক গতির জন্য স্ট্যাটিক্যালি সবকিছু তৈরি করুন, গতিশীল সামগ্রীর জন্য সার্ভারে রেন্ডার করুন বা একই প্রকল্পে উভয় পদ্ধতির মিশ্রণ করুন। অ্যাস্ট্রো আপনার যা প্রয়োজন তার সাথে মানিয়ে নেয়।

যেখানে অ্যাস্ট্রো সত্যিই জ্বলজ্বল করে

আমি বিপণন সাইট, ব্লগ, ই-বাণিজ্য ক্যাটালগ এবং পোর্টফোলিও সাইটগুলির জন্য অ্যাস্ট্রোকে নিখুঁত পেয়েছি। মূলত, যে কোনও জায়গায় সামগ্রী হিরো এবং আপনার জটিল ক্লায়েন্ট-সাইড স্টেট ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন নেই, অ্যাস্ট্রো এক্সেলস।

ট্রেড অফস

অ্যাস্ট্রো সব কিছুর উত্তর নয়। আপনি যদি প্রচুর ক্লায়েন্ট-সাইড রাউটিং সহ একটি জটিল একক পৃষ্ঠার অ্যাপ্লিকেশন (এসপিএ) তৈরি করছেন তবে আইএসআর (হ্যালো নেক্সট.জেএস) প্রয়োজন, বা আপনার উপাদানগুলি জুড়ে ভারী রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রয়োজন, আপনি সম্ভবত নেক্সট.জেএস এর মতো অন্য কিছু চাইবেন

ইকোসিস্টেমটি বাড়ছে তবে পরবর্তী কোনও কিছুর তুলনায় এখনও খুব ছোট। জেএসএস ফাইল-ভিত্তিক রাউটিং বৃহত্তর প্রকল্পগুলিতে সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে পারে (যদিও কিছু লোক এটি পছন্দ করে)।

দ্রুত শুরু

শুরু করা সত্যই সহজ:

# Create project npm create astro@latest my-site cd my-site # Add a framework if you want npx astro add react # Start developing npm run dev

আপনার পৃষ্ঠাগুলি রাখুন src/pages/ উপাদান মধ্যে src/components/ এবং আপনি দুর্দান্ত কিছু তৈরি করতে প্রস্তুত।

কেন অ্যাস্ট্রো গুরুত্বপূর্ণ

জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলি আরও জটিল হওয়ার পরে, অ্যাস্ট্রো তাজা বাতাসের শ্বাসের মতো অনুভব করে। এটি ওয়েবের মৌলিক বিষয়গুলিতে ফিরে আসে – দ্রুত, অ্যাক্সেসযোগ্য, বিষয়বস্তু -প্রথম অভিজ্ঞতা – তবে আমরা যে সমস্ত আধুনিক বিকাশকারী সুবিধার সাথে প্রত্যাশা করতে এসেছি তার সাথে।

বেশ কয়েকটি প্রকল্পের স্থানান্তরিত করার পরে আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল তা হ’ল অ্যাস্ট্রো কীভাবে সঠিক জিনিসটিকে সহজ জিনিস করে তোলে। একটি দ্রুত সাইট চান? এটাই ডিফল্ট। ইন্টারেক্টিভিটি যুক্ত করতে চান? সহজ, তবে কেবল যেখানে আপনার এটি প্রয়োজন। আপনার প্রিয় কাঠামো ব্যবহার করতে চান? এগিয়ে যান, অ্যাস্ট্রো বিচার করবে না।

আপনি যদি কোনও সাধারণ ব্লগ থেকে সম্পূর্ণ ই-কমার্স সাইট পর্যন্ত সামগ্রী-কেন্দ্রিক কিছু তৈরি করেন তবে অ্যাস্ট্রোকে একটি গুরুতর চেহারা দিন। আপনার ব্যবহারকারীরা একটি দ্রুত অভিজ্ঞতা পাবেন, আপনি বিকাশ প্রক্রিয়াটি উপভোগ করবেন এবং আপনার মূল ওয়েব ভাইটালগুলি দর্শনীয় হবে।

দ্রষ্টব্য – আপনি যে ওয়েবসাইটটি থেকে পড়ছেন সেই ওয়েবসাইটটি দিয়ে নির্মিত অ্যাস্ট্রো।