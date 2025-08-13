অ-তেল রফতানির জন্য ফার্স্টব্যাঙ্ক চার্ট নতুন কোর্স

ফার্স্টব্যাঙ্ক, ওয়েস্ট আফ্রিকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পরিষেবা সরবরাহকারী প্রিমিয়ার ফার্স্টব্যাঙ্ক এগ্রিক অ্যান্ড রফতানি সম্মেলনের 2025 সংস্করণের ব্যবস্থা শেষ করেছে।
সম্মেলনটি “একটি অ-তেল রফতানি চালিত অর্থনীতি তৈরির মৌলিক বিষয়গুলি” থিমযুক্ত, ইকো কনভেনশন সেন্টারে লাগোসে অনুষ্ঠিত হবে
।
পূর্ববর্তী সফল সংস্করণগুলির গতিবেগের উপর ভিত্তি করে, এই বছরের এক্সপো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালক হিসাবে নাইজেরিয়ার কৃষি ও অ-তেল রফতানি খাতকে সমর্থন করার জন্য ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে।
ফার্স্টব্যাঙ্ক অ্যাগ্রিক অ্যান্ড রফতানিকার সম্মেলনের লক্ষ্য নাইজেরিয়ানদের কৃষি ও অ-তেল রফতানি খাতে উদীয়মান প্রবণতাগুলি অব্যাহত রাখা, যদিও তাদের কীভাবে উদ্ভাবনী সমাধানগুলি অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে অবদান রাখতে পারে, এবং বৃহত্তর জাতিকে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।
সম্মেলনটি একটি হাইব্রিড ফর্ম্যাট গ্রহণ করবে, বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের কার্যত যোগদানের অনুমতি দেয় যখন প্রধান স্টেকহোল্ডাররা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হন। প্রত্যাশিত অতিথি বক্তাদের মধ্যে কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষা মন্ত্রী, সিনেটর আবুবকর কিয়ারি মূল বক্তা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অন্যদিকে প্লেনারি এবং প্রযুক্তিগত সেশনগুলি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যাংক অফ এগ্রিকালচার (বিওএ) এর মতো শিল্প নেতাদের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হবে, মিঃ জাফর আবুবকর উমর; ম্যানেজিং ডিরেক্টর /চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নাইজেরিয়ান এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক (এনইএমইএম), মিঃ আব্বা বেলো অন্যদের মধ্যে। সম্মেলনে বক্তব্য রেখে ফার্স্টব্যাঙ্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওলুসেগুন আলেবিওসু বলেছিলেন, “ফার্স্টব্যাঙ্ক অ্যাগ্রিক অ্যান্ড রিফ্রেশ কনফারেন্স স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম যা নাইজেরিয়ার কৃষি খাত এবং অ-তেল রফতানি শিল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে আনলক করতে পারে এমন কৌশলগুলি রূপান্তর, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার এবং চালনা করার জন্য একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম।”