আইআরএস কমিশনার হিসাবে প্রস্থান করার জন্য বিলি লং
প্রাক্তন রেপ। বিলি লং (আর-মো।) আইআরএস কমিশনার হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে সিনেট কর্তৃক নিশ্চিত হওয়ার দু’মাসেরও কম সময় পরে, হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা এই পাহাড়কে নিশ্চিত করেছেন।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট একটি অভিনয়ের ভিত্তিতে এজেন্সির নেতৃত্ব দেবেন, এই কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন। লং একজন রাষ্ট্রদূতকে মনোনীত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস প্রদত্ত এক বিবৃতিতে লং বলেছেন, “আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেবা করা সম্মানের বিষয় এবং আমি আইসল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমার নতুন ভূমিকা নিতে পেরে আনন্দিত।” “আমি তার সেবার আহ্বানের জবাব দিতে পেরে শিহরিত এবং তাঁর সাহসী এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উত্তেজনাপূর্ণ সময়গুলি সামনে!”

লং জুনে 53-44 পার্টির লাইনের ভোটে নিশ্চিত হয়েছিল, সমস্ত ডেমোক্র্যাটরা তার নিশ্চিতকরণের বিরোধিতা করে ভোট দিয়েছেন। লং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের একটি শক্তিশালী মিত্র, তবে কর নীতি সহ তার অভিজ্ঞতা এবং পটভূমির অভাবের জন্য তিনি ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে সমালোচনা করেছিলেন।

নিউইয়র্ক টাইমস প্রথম রিপোর্ট করেছেলং এর প্রস্থান উপর।

ট্রাম্প আইআরএস -এ কর্মীদের এক ঝাপটানো শুদ্ধির তদারকি করেছেন, কারণ তিনি এবং অন্যান্য রিপাবলিকানরা নিয়মিতভাবে বিডেন প্রশাসনের সময় আইনটিতে ব্যয়ের সমালোচনা করেছিলেন যা সরকারের আরও বেশি আয় আদায় করার জন্য হাজার হাজার অতিরিক্ত শ্রমিককে ট্যাক্স প্রতারণার উপর ক্র্যাকডাউন করার অনুমতি দেওয়ার অনুমতি দেয়।

জাতীয় করদাতা অ্যাডভোকেটমিডিয়ার রিপোর্টদেখা গেছে যে আইআরএসের করদাতা পরিষেবা বিভাগ তার কর্মীদের প্রায় 22 শতাংশ হারাবে বলে আশা করা হয়েছিল।

লং জানুয়ারিতে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর পর থেকে আইআরএসের নেতৃত্ব দেওয়ার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন। অন্য চারজন অভিনয়ের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সেনেট ডেমোক্র্যাটরা গত ডিসেম্বরে লং-এ একটি তদন্ত শুরু করেছিলেন, তাকে প্রথম পদে মনোনীত করার পরে, একটি মহামারী-যুগের করের credit ণ প্রচারের কারণে যে প্রতারণামূলক দাবিতে ছাঁটাই করা হয়েছে।

লং ২০১১-২৩ সাল থেকে কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং এক সময় আইআরএস বাতিল করার জন্য আইনকে স্পনসর করেছিলেন। তিনি এর আগে নিলামকারী এবং রিয়েল এস্টেট ব্রোকার হিসাবে কাজ করেছিলেন।

আইআরএস ট্রেজারি বিভাগে প্রশ্নগুলি উল্লেখ করেছে, যা তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

4:39 অপরাহ্ন এডিটি আপডেট হয়েছে

