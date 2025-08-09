আইএইচএস b ণগ্রস্থতা: তেল সরবরাহকারীরা ধর্মঘট স্থগিত

নাইজেরিয়ার নাইজেরিয়ার তেল ও গ্যাস সরবরাহকারী অ্যাসোসিয়েশন (নোগাসা) এর ধর্মঘট পদক্ষেপ স্থগিত করেছে।
নোগাসার জাতীয় সভাপতি বেনথ কোরি উইকএন্ডে আবুজার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এটি প্রকাশ করেছিলেন।
নোগাসা রাষ্ট্রপতি বলেছেন, তাঁর সমিতি জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা মালাম নুহু রিবাদু এবং জাতীয় যোগাযোগ কমিশনের (এনসিসি) হস্তক্ষেপের প্রতি সম্মানজনকভাবে ধর্মঘট পদক্ষেপ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
কোরি বলেছিলেন যে নোগাসা নাইজেরিয়ার একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা আইএইচএস কর্তৃক প্রদত্ত বকেয়া debt ণ পরিশোধের দাবিতে স্থগিত ধর্মঘট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা নাইজেরিয়ার যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ।
ট্রিবিউন অনলাইন চেকগুলি থেকে জানা গেছে যে নাইজেরিয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের (এএলটন) অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার নোগাসার ধর্মঘটের পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উল্লেখ করে যে এটি মোবাইল এবং ইন্টারনেট পরিষেবাদিতে দেশব্যাপী বিঘ্ন ঘটাতে সক্ষম ছিল।
অ্যালটন তার চেয়ারম্যান গবেঙ্গা আদেবায়োর এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে নোগাসার এই পদক্ষেপ আইএইচএস টাওয়ার দ্বারা পরিচালিত ১ 16,০০০ এরও বেশি টেলিকম সাইটগুলিতে ডিজেল বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছে – একজন আল্টনের সদস্য এবং একটি বড় টেলিকম অবকাঠামো সরবরাহকারী – ব্যাংকিং, জরুরি পরিষেবা এবং সুরক্ষা সহ সমালোচনামূলক সেক্টরগুলির জন্য হুমকির কারণ রয়েছে।
জরুরী জাতীয় কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের (এনইসি) সভা শেষে সাংবাদিকদের সম্বোধন করে নোগাসা রাষ্ট্রপতি, যিনি তার সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্থ ডিপোগুলিতে তাত্ক্ষণিকভাবে পরিষেবাগুলি পুনরায় শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তবে সতর্ক করেছিলেন যে আইএইচএসের দ্বারা প্রদত্ত অসামান্য debts ণের বিষয়টি সাত দিনের মধ্যে সমাধান না করা হলে এটি তার পরিষেবা প্রত্যাহার পুনরায় শুরু করবে।
নিউজম্যানদের কাছে তাঁর সমিতির বক্তব্য পড়েছিল: “জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা (ওএনএসএ) এবং জাতীয় যোগাযোগ কমিশন (এনসিসি) এর অফিসের হস্তক্ষেপের পরে এবং তাদের আশ্বাস যে আমাদের পরিষেবাগুলি প্রত্যাহারের দিকে পরিচালিত বিষয়টি সোমবার ১১ ই আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ১১ ই আগস্ট থেকে কার্যকরভাবে সমাধান করা হবে, যাতে আমাদের পরিষেবাগুলি অবিলম্বে কার্যকর হয়;
“নোগাসার এনইসি সভায় সাত দিনের জন্য আমাদের পরিষেবা প্রত্যাহারকে আইএইচএসে স্থগিত করার জন্য আজ সকাল ৮.৩০ -এ শুরু হওয়া বৈঠকে সমাধান করেছে। তবে, যদি বিষয়টি সাত দিনের মধ্যে সমাধান না করা হয়, তবে আমরা আরও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আমাদের পরিষেবা প্রত্যাহার আবার শুরু করব।
“সমস্ত সরবরাহকারীকে এখানে হারানো সময়ের জন্য তৈরি করার জন্য 24 ঘন্টা রাউন্ড-দ্য চব্বিশ ঘন্টা ভিত্তিতে আইএইচএসের সাথে তাদের ব্যবসা পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
“এখানে উল্লেখ করা লক্ষণীয় যে নুপেং নোগাসার এই পরিষেবা প্রত্যাহারের অংশ ছিল না। তারা কেবল তাদের শ্রমিকদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।
“আমরা আপনার সমর্থনের জন্য আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।”
