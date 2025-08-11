You are Here
আইএনইএম স্ট্রাইক: আইজিএএস আনসিয়োতে বয়স্কদের দেরি ও মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ককে বাতিল করে দেয় | স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাধারণ পরিদর্শক (আইজিএএস) আইএনইএম দ্বারা উদ্ধার পিছিয়ে পড়া এবং আনসিয়োতে 95 বছর বয়সী এক 95 বছর বয়সী মৃত্যুর মধ্যে একটি কার্যকরী সম্পর্ককে অস্বীকার করে।

“এটি উপসংহারে পৌঁছেছিল যে কোড রিলিফ কলের যত্নে বিলম্ব এবং মারাত্মক ফলাফলের মধ্যে কার্যকারণ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। চিকিত্সা বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে নব্বই বছরেরও বেশি সময় ধরে রোগীদের মধ্যে একটি কার্ডিয়াক স্টপে বেঁচে থাকার হার হ্রাস পেয়েছে এবং ফলাফলটি সম্ভবত অনুরূপ হবে, এমনকি অনুকূলিত অবস্থার ক্ষেত্রেও সোমবার প্রকাশিত হয়েছে।”

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে যেমন, আইএনইএম -এর জরুরী প্রযুক্তিবিদদের এই মৃত্যুর তদন্তের তদন্তের প্রতিবেদনটি সিভিল সার্ভিস স্টপেজের সাথে মিলে যাওয়া জাতীয় ইনস্টিটিউট অফ ইমারজেন্সি মেডিসিনের (আইএনইএম) নির্দেশিকা কাউন্সিলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি বিচারিক জরিপ, সেখানে।

নভেম্বর 4, 2024 -এ, দুটি স্ট্রাইক মিলে যায় যে আইএনইএম -এর যত্নে বিলম্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল: প্রিহোসপিটাল ইমার্জেন্সি টেকনিশিয়ানদের (টিইএফএইচ) ওভারটাইমকে ধর্মঘট এবং সিভিল সার্ভিসের স্টপেজ।

আইজিএএসের পূর্বের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল যে, এই দিনে আইএনইএম -এর অর্ধেকেরও বেশি কল পরিত্যাগ করা হয়েছিল, 7326 কলগুলির মধ্যে কেবল 2510 এর উত্তর দেওয়া হয়েছিল।

জরুরী রোগী ওরিয়েন্টেশন সেন্টারগুলির (সিওডিও) প্রতিক্রিয়া ক্ষমতার উপর ধর্মঘটের প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন ছাড়াও, আইজিএএস 12 মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিবেদনগুলি।

এটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন দশম কেস এবং তাদের মধ্যে দুটিতেই মৃত্যুর ত্রাণে বিলম্বের সাথে যুক্ত ছিল।

