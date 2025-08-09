‘আইএনইসি, জাম্ব এটি করেছে’ – প্রতিক্রিয়াগুলি ট্রেইল ওয়েক পোর্টালটি গ্লিচ পরে পুনরায় খোলার পরে

পশ্চিম আফ্রিকার পরীক্ষা কাউন্সিল (ডাব্লুএইইসি) তার ফলাফল পোর্টালটি 2025 পশ্চিম আফ্রিকার সিনিয়র স্কুল শংসাপত্র পরীক্ষার (ওয়াসেস) জন্য তাদের ফলাফলগুলি পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য তার ফলাফল পোর্টালটি আবার চালু করেছে।
এক্স -এর একটি পোস্টে, ডাব্লুএইইসি আবার প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য আবার ক্ষমা চেয়েছিল যা ফলাফলগুলিতে প্রাথমিক ভুলের দিকে পরিচালিত করে বলেছিল, “আবারও আমরা এই দুর্ঘটনার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি এবং আপনার বোঝাপড়া এবং সহায়তার প্রশংসা করি।”
স্মরণ করুন যে ডাব্লুএইসি এই বছরের ওয়াসস ফলাফলগুলিতে ত্রুটিগুলি সংশোধন করেছিল, যার ফলে ইংরেজি এবং গণিত সহ কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে credit ণ পাসের প্রার্থীদের সংখ্যা লাফিয়ে যায়।
ডব্লিউএইকের জাতীয় অফিসের প্রধান ডাঃ আমোস ড্যাঙ্গুতের মতে, প্রাথমিক ফলাফলগুলিতে দেখা গেছে যে 754,545 জন প্রার্থী (38.32%) ইংরেজি এবং গণিত সহ পাঁচটি বিষয়ে ক্রেডিট পেয়েছিলেন।
ইংরাজী ভাষার উদ্দেশ্যমূলক পরীক্ষায় ভুলভাবে ব্যবহৃত সিরিয়ালাইজড কোড ফাইলের সাথে আবদ্ধ গ্রেডিং বৈষম্যগুলি সংশোধন করার পরে, পাসের হার বেড়েছে 62.9% (1,239,884 প্রার্থী)।
প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নাইজেরিয়ানরা প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিল।
তারা অনুরূপ প্রযুক্তিগত ত্রুটিটি স্মরণ করে যা প্রায় 2025 ইউনিফাইড তৃতীয় ম্যাট্রিক পরীক্ষাকে প্রায় বিস্মৃত করে।
@কামান্যা_থিংকস ডাব্লুএইকের প্রাথমিক ফলাফলের হ্যান্ডলিংয়ের সমালোচনা করেছিলেন যা পাসের হারগুলিতে ব্যাপক হ্রাস পেয়েছিল এবং এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যা নাইজেরিয়ানদের কাছ থেকে আঁচড় না থাকলে নজরে না যায়।
“আমি এটিকে ডাকলাম। 72২.১২% পাসের হার থেকে ৩৮.৩.৩২% এ ড্রপ খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কেবলমাত্র” আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই “দ্বারা ব্যাখ্যা করা খুব তাত্পর্যপূর্ণ। খেলায় অস্বাভাবিক ভেরিয়েবল ছিল এবং এটি বিশেষত বিরক্তিকর যে বিশেষত পুরো লজ্জাজনক জ্যাম্ব নাচের পরেও ওয়েক এ সম্পর্কে ভাবতে পারেনি।
“একটি 33.8% ড্রপ এবং এটি কোনও লাল পতাকাটির ইঙ্গিত দেয়নি? এটাই কেলেঙ্কারী! যিনি উটমে এবং ওয়াসসকে দুর্দান্তভাবে পরীক্ষা না করেই পরীক্ষা করেন না, আমি চিরকাল বলব যে অপব্যবহার রোধ করার অভিপ্রায়টি দুর্দান্ত, তবে এটি অবশ্যই বুদ্ধি দ্বারা সমর্থন করা উচিত। আমাদের শিক্ষাগত জাহান্নামের রাস্তাটি এইরকম দূষিত হতে পারে” ভাল “
“আশা করি, এটি নিজেই পুনরাবৃত্তি করবে না। তারা উচ্চতর স্টেক পরীক্ষায় এগুলি বাস্তবায়নের আগে তারা পাইলট, সিমুলেটেড এবং নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা চালাতে পারে? এমনকি 62২.৯% এমনকি নিখুঁতও হতে পারে না তবে কমপক্ষে, এটি আরও ভাল, প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে,” তিনি এক্সে পোস্ট করেছেন।
এছাড়াও, @ন্নেমেকাইরয়েগবু নাইজেরিয়ার শিক্ষা খাতে পদ্ধতিগত সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন, নাইজেরিয়ানদের আপস ছাড়াই মানসম্পন্ন শিক্ষার পক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নির্দেশ করে।
“নাইজেরিয়ান সিস্টেমে একটি গুরুতর পচা রয়েছে। যে কেউ কেবল ঘুম থেকে উঠে বলতে পারে যে একটি ত্রুটি আছে। আইএনইসি এটি করেছে। জাম্ব তা করেছে। যে কেউ কেবল ঘুম থেকে উঠে এটি করতে পারে। কাগজটি ফাঁস হয়ে গেছে W ওয়েক একটি নতুন মুদ্রণ করেছে। আমি আমার কাছেই কোনও জাতি না থাকলেও আমি তা করি না। এটা, কেউ হবে না !!! “
এছাড়াও, @অপিডো সিস্টেমে পুনরাবৃত্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কারণে দেশে পরীক্ষার সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপে সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছিলেন, “পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলের সমস্যাগুলি (জাম্ব এবং এখন ডাব্লুএইসি) প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার একটি বিপজ্জনক প্যাটার্ন এবং নাইজেরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাবের সংকেত।
@বোটাদ 01 তার পক্ষ থেকে ত্রুটিগুলি সংশোধন করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের তদন্তের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল এবং যোগ করে যোগ করে যে নাইজেরিয়ানদের সম্মিলিত নিন্দা ডাব্লুএইসি ত্রুটিটি সংশোধন করে।
“যদি নাইজেরিয়ানরা ইংরেজী ভাষায় ডাব্লুএইএইসি গণ ব্যর্থতা সম্পর্কে চুপ করে থাকে, তবে এই ত্রুটিটি সংশোধন করার জন্য কিছুই করা হবে না। কথোপকথনে ‘গ্লিচ’ উল্লেখ করা হবে না। এটি দেখানোর জন্য যে আমরা একটি সমাজ হিসাবে সম্মিলিতভাবে নিন্দা করব, তা সংশোধন করা হবে। কেবল নাইজেরিয়ার কাজ হবে,” তিনি বলেছিলেন।