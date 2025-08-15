আইএনইসি বিশ্বাসযোগ্য কানো উপ-নির্বাচনকে আশ্বাস দেয়

কানো রাজ্যের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) বলেছে যে এটি শনিবার, 16 আগস্ট রাজ্যের কিছু অংশে শান্তিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বচ্ছ উপ-নির্বাচন পরিচালনার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।
রাজ্য আবাসিক নির্বাচন কমিশনার (আরইসি), অ্যাম্ব। বৃহস্পতিবার কানোতে সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় আবদু জাঙ্গো এটি প্রকাশ করেছিলেন।
জাং বলেছিলেন যে রাজ্য বিধানসভা বাই-ইলেকটেশনগুলি বাগওয়া / শোনোনোতে স্থান পাবে) / একটি ভোর সরকারী অঞ্চলে।
তিনি বলেন, তিন সপ্তাহ আগে স্থানীয় সরকারগুলিতে অ-সংবেদনশীল উপকরণ প্রেরণ করা হয়েছিল, নিবন্ধকরণ অঞ্চল এবং পোলিং ইউনিট অনুসারে বাছাই করা হয়েছিল, যখন সংবেদনশীল উপকরণগুলি অগ্রিম বিতরণের জন্য এসেছিল।
“আমরা স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকাল সাড়ে ৮ টায় নির্বাচন শুরু করছি এবং সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে সমস্ত ১,৪০০ অ্যাডহক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, মোতায়েন করা হয়েছিল এবং অনুশীলনের মসৃণ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য ইতিমধ্যে তাদের নিজ নিজ স্থানে ছিলেন।
আরইসি ব্যাখ্যা করেছে যে বিমোডাল ভোটার স্বীকৃতি ব্যবস্থা (বিভিএ) ডিভাইসগুলি কনফিগার করা হয়েছিল, পরীক্ষা করা এবং চার্জ করা হয়েছিল, উল্লেখ করে যে কেবলমাত্র বৈধ স্থায়ী ভোটার কার্ড (পিভিসিএস) সহ ভোটারদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।
সুরক্ষার বিষয়ে জাঙ্গো বলেছিলেন যে নির্বাচন সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তঃ-সংস্থা পরামর্শমূলক কমিটি (আইসিসিইএস) নির্বাচনের আগে, সময় এবং পরে সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী ও সংস্থান কমিশনকে আশ্বাস দিয়েছে।
তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে ইতিমধ্যে স্টপ-অ্যান্ড-অনুসন্ধান কার্যক্রম এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল।
“স্বচ্ছতা বা পক্ষপাতিত্বের অভাবের জন্য আমাদের শূন্য সহনশীলতা রয়েছে। আইএনইসি নিরপেক্ষ থেকে যায়। আমরা একমাত্র রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দিয়েছি নাগরিকরা এবং তারা যে কেউ বেছে নেয় সে বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হবে,” তিনি বলেছিলেন।
জ্যাঙ্গো বলেছিলেন যে ঘারি নির্বাচনটি এপিসি এবং এনএনপিপি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫,২০০ নিবন্ধিত ভোটার নিয়ে ১০ টি ভোটকেন্দ্রে আদালতের আদেশ দেওয়া পুনরায় রুন ছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রায় 75৫,০০০ নিবন্ধিত ভোটার ব্যাগওয়াই নির্বাচনে অংশ নেবেন, যার ১১ টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী রয়েছে।
আরইসি বলেছে যে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা দায়বদ্ধতার সাথে পরিচালনা করতে এবং সহিংসতা এড়াতে একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।
তিনি বলেন, সমাহার ও ঘোষণার জন্য নিবন্ধকরণ অঞ্চল কেন্দ্রগুলিতে (আরএসি) নেওয়ার আগে পোলিং ইউনিটের ফলাফল সম্পর্কিত ইউনিটগুলিতে ঘোষণা করা হবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ঘারি পরিপূরক জরিপের সংগ্রহ আইএনইসি সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে।
জ্যাঙ্গো ভোটারদের ভয় ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য, তাদের সুরক্ষার এবং প্রক্রিয়াটির অখণ্ডতার আশ্বাস দেওয়ার জন্য ম্যাসেজের বাইরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।